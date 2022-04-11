Закликаю вас до боротьби, - звернення заступника командира полку Азов у Маріуполі Святослава Паламаря. ВIДЕО
Заступник командира полку Азов у обложеному Маріуполі друг Калина, Святослав Паламар закликав всіх українців у світі вийти на вулиці та підтримати обложене місто.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у зверненні, поширеному у соцмережах.
Захисник Маріуполя наголосив, що політиків треба закликати діяти рішуче для визволення з полону Маріуполя, Херсона та інших міст.
Топ коментарі
+44 YANKEE #505464
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+26 игор ємець
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+23 георг брок
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Цікаво,хоч ці слова вгамують "суцільну зраду"?!
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"