Закликаю вас до боротьби, - звернення заступника командира полку Азов у Маріуполі Святослава Паламаря. ВIДЕО

Заступник командира полку Азов у обложеному Маріуполі друг Калина, Святослав Паламар закликав всіх українців у світі вийти на вулиці та підтримати обложене місто.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у зверненні, поширеному у соцмережах.

Захисник Маріуполя наголосив, що політиків треба закликати діяти рішуче для визволення з полону Маріуполя, Херсона та інших міст.

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