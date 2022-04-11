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Білорусь звинувачує польських військових в обстрілі пункту пропуску з рогатки. ВIДЕО

Білорусь повідомила, що нібито польські військові обстріляли прикордонний пункт Піщатка металевими кульками з рогатки.

Білоруський прикордонний комітет опублікував відео інциденту, інформує Цензор.НЕТ.

"Також силовики намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Незаконні дії сторони зафіксовані камерами відеоспостереження. Під час перевірки території білоруським прикордонним нарядом виявлено пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки. Раніше, подібним способом з території Польщі було обстріляно білоруський прикордонний стовп", - йдеться в повідомленні.

Про прикордонний інцидент поінформовано польську сторону.

Читайте: Санкції знищать цілі галузі економіки Білорусі, - міністр

Автор: 

Білорусь (7931) кордон (4767) Польща (8500)


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Топ коментарі
+54
З рогатки?!! А Женевська конвенція?
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11.04.2022 20:25
+45
рогатки? це ж заборонена зброя массового знищення
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11.04.2022 20:26
+40
Адміністрація Байдена готова надатиУкраїні ракети наземного базування для враження аеродромів на території росіїУ Пентагоні прокоментували: «У них буде здатність вражати глибші цілі». Йдеться про MGM-140 ATACMS - (Army TACtical Missile System) - ОТРК з дальністю до 400 км
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11.04.2022 20:29
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З рогатки?!! А Женевська конвенція?
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11.04.2022 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pnWcGhKZ9-0
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11.04.2022 20:30 Відповісти
Це нормально. Таракан відмазки шукає, чому він не може відправити свої війська в Україну.
Бо поляки з рогатками дійдуть на Мінську та нацифікують волелюбний білоруський нарід.
Переконлива відмазка.
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11.04.2022 20:32 Відповісти
Зараз ще на мапі покаже звідки на БССР хотіли поляки напасти. Там чотири точки.
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11.04.2022 20:59 Відповісти
А ще вони плюються через паркан і дулі дають!
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11.04.2022 20:45 Відповісти
********!
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Казус Белли
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11.04.2022 21:59 Відповісти
Ахахахаах
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11.04.2022 20:26 Відповісти
рогатки? це ж заборонена зброя массового знищення
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11.04.2022 20:26 Відповісти
Лучше вместо рогатки огнемётом
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11.04.2022 20:26 Відповісти
Ета фашизм какой-та!
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11.04.2022 20:26 Відповісти
Натовская рогатка - "Безглазый москаль".
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11.04.2022 20:26 Відповісти
Ипануть бы по белорусской области точкой, да пройтись хорошенько бомбардировщиками, чтобы твари на своей шкуре узнали, что такое обстрел.
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11.04.2022 20:28 Відповісти
Так нельзя. Надо провести спецоперацию по демилитаризации и нацификации Беларуси.
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11.04.2022 20:33 Відповісти
А вы проведите спецоперацию)
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11.04.2022 20:28 Відповісти
Срочно вызывайте ОБСЕ
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11.04.2022 20:28 Відповісти
Из рогатки! Карл.
Та это же запрещено женевской конвенцией.
Так пусть достойно ответят. Ну хотя бы с градов. Вот тогда и будем смотреть
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11.04.2022 20:29 Відповісти
З рогатки можна, навіть їх на рогатку настромити можна, бо "рогатка і ножик" це атрибути "пионера"
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11.04.2022 20:29 Відповісти
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11.04.2022 20:29 Відповісти
Адміністрація Байдена готова надатиУкраїні ракети наземного базування для враження аеродромів на території росіїУ Пентагоні прокоментували: «У них буде здатність вражати глибші цілі». Йдеться про MGM-140 ATACMS - (Army TACtical Missile System) - ОТРК з дальністю до 400 км
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11.04.2022 20:29 Відповісти
Нужно готовится к провокациям с ударами Точек У по территории параши
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11.04.2022 20:31 Відповісти
почему провокации. это ответка.
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11.04.2022 20:36 Відповісти
Чего то кажется что это враньё. Хотя очень хочется ошибатся
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11.04.2022 20:31 Відповісти
Не думаю. У них этих устаревших комплексов, шо гуталину - аж 800 ПУ на хранении. А четыре тысячи ракет ждут очереди на утилизацию. Так шо уже летом услышим вопли кацапов по этому поводу после первых прилетов.
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11.04.2022 20:38 Відповісти
Oni jest luce cem Iskanderi,problem budet kacapam takix sto im i nesnilos.Ja ix cytaju samim silnim oruzijam jesli otbrosit jadernoje oruzyje
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11.04.2022 21:02 Відповісти
К лету? К середине - концу мая всё должно уже закончиться и враг будет или утилизирован или выбит за пределы границ Украины..
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11.04.2022 21:27 Відповісти
Какой конец мая, нам 9-го кацапам парад на красной площади надо проводить.
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11.04.2022 22:06 Відповісти
так быстро можно или батальное кино снять, или врага в страну запустить.
Ошибки делаются за исторический миг - в один день на избирательном участке, а последствия этого выгребаются в течение половины жизни этого же избирателя.
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11.04.2022 22:28 Відповісти
Якщо це дійсно так, то такі речі треба озвучувати на державному рівні, а не приховувати, як дехто тут вважає. Озвучувати вголос, щоб зелена падаль не зарубала всі ці перспективи на корню.
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11.04.2022 20:36 Відповісти
Eto bilo otlycno.Prakticeski s nimi mozno unictozit vsio,kak bi pustoje mesto ostajiotsia posle nix.Vsio PVO,tanki i drugoje s nimi unictozis oni i jest dlia etogo.Mne kazetsia oni i do 500 kilometrov mozet dostat
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11.04.2022 20:36 Відповісти
Сейчас зеленый таки выпросит наступательное вооружение, вспотеет, голос задрожит "про мир" и жиденько обосрется
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11.04.2022 20:39 Відповісти
реально? це ж дуже круто!
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11.04.2022 20:45 Відповісти
"...сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне."
а на самом CNBS ничего такого не нашла...

вообщем, к сожалению, фейк
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11.04.2022 21:07 Відповісти
Немає такої дальності максимум 300 км краще буде як дадуть M142 HIMARS
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12.04.2022 07:24 Відповісти
Судя по последним новостям, похоже что в кремле готовится провокация с множеством жертв на территориях рашки вблизи границ с Украиной которая будет сопровождаться фейками о якобы массовой сдаче в плен ВСУ которые якобы выступят против действий военного командования Украины и возможно даже перейдут на сторону путинских войск. Целью этой провокации, поднять народ рашки на борьбу с терроризмом в Украине именно то что сегодня нужно путлеру...
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11.04.2022 20:29 Відповісти
Та они и так нас ненавидят, а ихние даже малолетние самки желают побыстрее поубивать всех Украинцев
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11.04.2022 20:33 Відповісти
Позавчора в Ютубі бачив ролик, де була відеонарізка різної ****** типу кацапських інстаграмщиків. Там серед інших була одна мокшанська ****, що поливала брудом наших українських дівчат, яких зґвалтували їхні орки. Всю ту мокшанську падаль лише випалювати напалмом.
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11.04.2022 20:43 Відповісти
Це вони сидячи на діванах нас ненавидять.
А як доведеться йти захищати палаци путлєра на фронт, то будуть тікати як он на відосах з луганська і донецька.
Пам'ятаєте смітники із кинутими триколорами після путлєрюгендських шествій у москві?
Ото в них весь патріотізм...
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11.04.2022 22:04 Відповісти
да и *** сними.......не кто на эту войну не пойдет за ***ло .....зная что им ***** будет в Украине.
так что пусть ****** в дол всей приграничной зоны.
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11.04.2022 20:33 Відповісти
Да там уже раздувают фейк, что лично Зеленский отдал приказ атаковать Белгород)))
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11.04.2022 20:46 Відповісти
ну... у нас повноцінна війна і так... тут або ми, або вони, це що зара - тільки початок... ця війна на роки
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11.04.2022 21:08 Відповісти
и из трубочек плевались
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11.04.2022 20:30 Відповісти
И это пока только баллистические шарики. А вот когда пойдут крылатые…
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11.04.2022 20:30 Відповісти
Подхловские полицаи обвиняют поляков в том, что делают сами.
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11.04.2022 20:30 Відповісти
Яка країна - такий й теракт)
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11.04.2022 20:32 Відповісти
Ани не саблюдают догавор о сокращении рогаток большой и средней дальности.
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11.04.2022 20:32 Відповісти
Это был превентивный удар НАТО!!!!! Азарёнка в студию!!!!!!
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11.04.2022 20:32 Відповісти
а это уже casus belli !!
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11.04.2022 20:33 Відповісти
всё остальное всушники отобрали...
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11.04.2022 20:33 Відповісти
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11.04.2022 20:33 Відповісти
Это у нас так тыквы метают.
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12.04.2022 01:21 Відповісти
И хорошо что обстреляли, на них же готовилось нападение и обстрел бульбаметами
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11.04.2022 20:33 Відповісти
так і хтось може навіть місця на карті показати, звідки готувався напад. Добре. що почали
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11.04.2022 20:35 Відповісти
Из рогатки! А ублюдочные бульбаши обосрались. Гниды, а ни чего, что с вашей гребанной территории обстреливают ракетами население Украины?
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11.04.2022 20:34 Відповісти
Обидели крысок...написали в норку..
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11.04.2022 20:35 Відповісти
Лука на карті покаже,він її з собою возить
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11.04.2022 20:35 Відповісти
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11.04.2022 20:35 Відповісти
Замах на Лукашенко та путіна!!!!!!
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11.04.2022 20:35 Відповісти
не кричите. там походу уже чтото делается.
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11.04.2022 20:39 Відповісти
Як в тому анекдотi - " Яка страна, такi й теракти"...
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11.04.2022 20:36 Відповісти
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11.04.2022 20:36 Відповісти
а из трубочки горохом не обстреливали?
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11.04.2022 20:38 Відповісти
Маєте право, звернутись за допомогою до ОДКБ!!
А полякам-респект! Другий фронт нам не завадить!
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11.04.2022 20:39 Відповісти
"Поляки из четырох мест обстрелы из рогаток готовили. Я вам потом на карте покажу"
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11.04.2022 20:40 Відповісти
"И если бы мы первые не обстреляли их из трубочек, то они бы потом обстреляли из рогаток все наши пограничные столбы. Это был превентивный удар!"😁
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Даешь рогатковьій бой на границе !
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11.04.2022 20:41 Відповісти
шо за система"Рогатка"? Якась новітня зброя?РСЗВ?
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11.04.2022 20:41 Відповісти
шкода, що з рогатки
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11.04.2022 20:42 Відповісти
Яйцями не пробували?
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11.04.2022 20:44 Відповісти
Польским пограничникам аплодирую стоя
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11.04.2022 20:51 Відповісти
і у кого вони навчилися ...?
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11.04.2022 21:32 Відповісти
лука ищет способ спасти свое воинство от уничтожения в Украине
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11.04.2022 20:52 Відповісти
Військової інформації - нуль.
Що за метал в кульках ? Дальність польоту кульки ? Тип гуми (раптом з використаних г--нів, оце буде образливо) ? Траєкторія польоту кульки ?
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11.04.2022 20:55 Відповісти
А ще вони дулі крутили й язика показували!😵
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11.04.2022 21:00 Відповісти
Куплю си рогатку, трохи зарогачу
Бувай ми здорова, я тебе не хочу
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11.04.2022 21:06 Відповісти
А лука не выступал еще с заявлением, что знает 4 позиции с которых должны были завтра стрелять из рогаток....
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11.04.2022 21:15 Відповісти
Ілон Маск надав полякам
марсианські рогатки
з яких можливо вбити тільки лукашенківця чи фуйловника
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11.04.2022 21:17 Відповісти
Добре що гімном і палками не зробили фекалізацію обіженим білоруським прикордонникам...
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11.04.2022 21:17 Відповісти
До речі, не шутка, є рогатки фабричного виготовлення, які мають упор в плече такі рогатки б'ють далеко і боляче. Колись з такої рогатки стріляли учасники гурту Deep Purple, а потім мали неприємності втікали від погоні злих дядьків...
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11.04.2022 21:20 Відповісти
З вашого колгоспу запускають ракети по Україні і вбивають людей.
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11.04.2022 21:26 Відповісти
завтра лука будет сообщит: если бы за 6 часов превентивно не ударили бы рогатка достал бы кремл
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11.04.2022 22:31 Відповісти
коли з білорусі купа біженців кидали каміння в польских прикордонників то норм, а як їм таку саму отвєточку то всьо єто шкандаль і нападєніє

ща презік навіть план нападєнія покаже
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11.04.2022 22:37 Відповісти
З рагаткі па гербе Беларусі. Якімі то шарыкамі! Чаму не бульбай?
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11.04.2022 23:25 Відповісти
 
 