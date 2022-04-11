Білорусь звинувачує польських військових в обстрілі пункту пропуску з рогатки. ВIДЕО

Білорусь повідомила, що нібито польські військові обстріляли прикордонний пункт Піщатка металевими кульками з рогатки.

Білоруський прикордонний комітет опублікував відео інциденту, інформує Цензор.НЕТ.

"Також силовики намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Незаконні дії сторони зафіксовані камерами відеоспостереження. Під час перевірки території білоруським прикордонним нарядом виявлено пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки. Раніше, подібним способом з території Польщі було обстріляно білоруський прикордонний стовп", - йдеться в повідомленні.

Про прикордонний інцидент поінформовано польську сторону.

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