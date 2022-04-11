Білорусь звинувачує польських військових в обстрілі пункту пропуску з рогатки. ВIДЕО
Білорусь повідомила, що нібито польські військові обстріляли прикордонний пункт Піщатка металевими кульками з рогатки.
Білоруський прикордонний комітет опублікував відео інциденту, інформує Цензор.НЕТ.
"Також силовики намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Незаконні дії сторони зафіксовані камерами відеоспостереження. Під час перевірки території білоруським прикордонним нарядом виявлено пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки. Раніше, подібним способом з території Польщі було обстріляно білоруський прикордонний стовп", - йдеться в повідомленні.
Про прикордонний інцидент поінформовано польську сторону.
Топ коментарі
+54 hellgi 5
показати весь коментар11.04.2022 20:25
+45 Paul Foxen
показати весь коментар11.04.2022 20:26
+40 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.04.2022 20:29
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Бо поляки з рогатками дійдуть на Мінську та нацифікують волелюбний білоруський нарід.
Переконлива відмазка.
Та это же запрещено женевской конвенцией.
Так пусть достойно ответят. Ну хотя бы с градов. Вот тогда и будем смотреть
Ошибки делаются за исторический миг - в один день на избирательном участке, а последствия этого выгребаются в течение половины жизни этого же избирателя.
а на самом CNBS ничего такого не нашла...
вообщем, к сожалению, фейк
А як доведеться йти захищати палаци путлєра на фронт, то будуть тікати як он на відосах з луганська і донецька.
Пам'ятаєте смітники із кинутими триколорами після путлєрюгендських шествій у москві?
Ото в них весь патріотізм...
так что пусть ****** в дол всей приграничной зоны.
А полякам-респект! Другий фронт нам не завадить!
Що за метал в кульках ? Дальність польоту кульки ? Тип гуми (раптом з використаних г--нів, оце буде образливо) ? Траєкторія польоту кульки ?
Бувай ми здорова, я тебе не хочу
марсианські рогатки
з яких можливо вбити тільки лукашенківця чи фуйловника
ща презік навіть план нападєнія покаже