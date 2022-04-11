Десантники 95-ї ОДШБ знищили 5 танків окупантів, один з яких - командирський. ВIДЕО

Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади за два дні знищили 5 ворожих танків, один з яких - командирський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.

У повідомленні зазначається: "Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригада Збройних Сил України протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків противника, один з них командирський.

Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт".

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