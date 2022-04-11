Десантники 95-ї ОДШБ знищили 5 танків окупантів, один з яких - командирський. ВIДЕО
Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади за два дні знищили 5 ворожих танків, один з яких - командирський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.
У повідомленні зазначається: "Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригада Збройних Сил України протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків противника, один з них командирський.
Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт".
Топ коментарі
+64 ukrop ukrop #435240
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+57 Саша Пончик
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+53 Вася Шевченко #371210
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Бронетемкин поносецбронепоезд пока остался, пусть им ездят по кладбищу - красной площади.
раньше такого было меньше это все от NLAW?
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