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Десантники 95-ї ОДШБ знищили 5 танків окупантів, один з яких - командирський. ВIДЕО

Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади за два дні знищили 5 ворожих танків, один з яких - командирський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Десантно-штурмових військ. 

У повідомленні зазначається: "Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригада Збройних Сил України протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків противника, один з них командирський.

Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантники 95-ї бригади знищили три російські танки і паливозаправник. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+64
СЛАВА ЗСУ !СЛАВА УКРАЇНІ ! С Богом до Перемоги !!!!!
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11.04.2022 20:41
+57
Красавцы пацаны. Такими темпами у касапских питаров не останется танков на парад. Будут на тачанках с максимами ездить.
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11.04.2022 20:42
+53
нащо запікувати такі важливі слова ))))
молодці! красені...
Героям слава!!
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11.04.2022 20:40
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нащо запікувати такі важливі слова ))))
молодці! красені...
Героям слава!!
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11.04.2022 20:40 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !СЛАВА УКРАЇНІ ! С Богом до Перемоги !!!!!
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11.04.2022 20:41 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.04.2022 20:45 Відповісти
Красавцы пацаны. Такими темпами у касапских питаров не останется танков на парад. Будут на тачанках с максимами ездить.
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11.04.2022 20:42 Відповісти
Бронетемкин поносец бронепоезд пока остался, пусть им ездят по кладбищу - красной площади.
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11.04.2022 20:54 Відповісти
колысь скажуть шо они входили в 95-ый квартал...
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11.04.2022 20:43 Відповісти
Хлопці розгулялися, ох і розгулялися, бешкетники !!!
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11.04.2022 20:43 Відповісти
Воистину..ГЕРОЯМ СЛАВА!
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11.04.2022 20:44 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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11.04.2022 20:44 Відповісти
в супермаркетах расеи. - жареные буряты акция. покупаешь одного получаешь двух.
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11.04.2022 20:44 Відповісти
Це вам не міфічні панфіловці- а реальні козарлюги!
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11.04.2022 20:45 Відповісти
Низький вам уклін. Дай боже вам сил і здоров'я.і вашим родинам всього найкращого!!! Слава Україні і Героям слава!!!
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11.04.2022 20:45 Відповісти
Респект Парни! Вы герои на века!
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11.04.2022 20:46 Відповісти
неймовірні Воїни - малими силами, майже голими руками, у відкритому, дикому степу тримають навалу нової мокшанської орди.. Слава ЗСУ!
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11.04.2022 20:47 Відповісти
Слава ЗСУ !
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11.04.2022 20:48 Відповісти
95-та - круті серед крутих. Знімаєм шапки ) Успіхів на роботі.
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11.04.2022 20:51 Відповісти
Надо позицию немного перенести вперёд - шоб следующие танчики не видели этих. Нехай в степях Украины готовятся к параду 9 мая.
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11.04.2022 20:55 Відповісти
Добре, синку, добре !!!

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11.04.2022 20:57 Відповісти
Эта кацапская мазня тут зря
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11.04.2022 21:53 Відповісти
Це фото українського актора Богдана Ступкі в ролі Тараса Бульби, єсішо...
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11.04.2022 23:16 Відповісти
испортил он себе некролог этой ролью
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12.04.2022 06:36 Відповісти
5 там, 5 там, глядишь на 1000 выйдем к 1 мая. Так сказать Х...ла поздравим.
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11.04.2022 20:57 Відповісти
а кроме рпг там ничего не показали?
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11.04.2022 21:10 Відповісти
95 ка ви крутяки !ЗСУ ЦЕ МІЦЬ І СИЛА !
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11.04.2022 21:02 Відповісти
"Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания".
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11.04.2022 21:04 Відповісти
Украинцы как одна огромная семья - бабушки кормят оккупантов смертельными пирожками, молодежь делает из оккупантов шашлыки, дедушки собирают бронетехнику, бронеавтомобили и боеприпасы и приносят в семью. Ромы издеваются над орками воруя технику прямо из под носа.
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11.04.2022 21:05 Відповісти
Бережіть себе Герої .Хай Господь оберігає Вас!!! Смерть кацапскім тварям.
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11.04.2022 21:07 Відповісти
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11.04.2022 21:10 Відповісти
на многих фото и видео кацапские танки как всадники без головы
раньше такого было меньше это все от NLAW?
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11.04.2022 21:51 Відповісти
Красаучики😘
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11.04.2022 21:11 Відповісти
ЗСУ
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11.04.2022 21:13 Відповісти
Хлопці! Ви молодці і ГЕРОЇ! Слава ВАМ!
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11.04.2022 21:47 Відповісти
те танки издалека показал подбитые или нет?
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11.04.2022 22:28 Відповісти
Чем лучше вы бьете рашистов, тем больше в кремле ищут виноватых))
Суркова посадили под домашний арест за разворовывание бабла вделявшегося Лугандонии.
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11.04.2022 22:36 Відповісти
 
 