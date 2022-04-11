Лавров обіцяє хімічну атаку / Рашка оголосила дефолт? День 47 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://t.me/ssternenko/4723 Полк «Азов» повідомляє про застосування хімічної зброї в Маріуполі!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw