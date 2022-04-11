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Лавров обіцяє хімічну атаку / Рашка оголосила дефолт? День 47 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

47-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Маріуполь: що відбувається з містом. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.04.2022 21:15 Відповісти
А це - без жодних жартів! РоZZіянська федерастія вже застосувала в Мелітополі хімічну зброю!

https://t.me/ssternenko/4723 Полк «Азов» повідомляє про застосування хімічної зброї в Маріуполі!
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11.04.2022 22:24 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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11.04.2022 23:12 Відповісти
 
 