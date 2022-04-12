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За декілька годин до хімічної атаки у Маріуполі терорист Басурін анонсував залучення Росією "хімічних військ" для штурму "Азовсталі". ВIДЕО

Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін в ефірі пропагандистського телеканалу розповідав про залучення "хімічних військ" для штурму "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" в Маріуполі немає сенсу, тому потрібно "звернутися до хімічних військ".

"Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом не має сенсу. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат не понесе. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи - в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нор", - сказав він.

Також читайте: Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя

Автор: 

Маріуполь (3231)


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Топ коментарі
+10
Треба по Росії нанести ядерний удар. Ці вбивці не заслуговують на життя! Росіян треба вбити за їх злочин
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12.04.2022 00:06
+10
ЗЕлебобы слили Марик. Герои Мариуполя ждали помощи, им сверху отказали. Нужно же ***** ублажить хоть какой-то победой. Договорняки. Таких сливов ещё очень много будет. ЗЕлебобикам никогда не доверял.
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12.04.2022 00:37
+6
За використання хімічної зброї Каддафі поплатився. Побачимо наскільки буде рішучим Захід щодо *****.
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12.04.2022 00:22
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Шо по Маріку чути?
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12.04.2022 00:04 Відповісти
ЗЕлебобы слили Марик. Герои Мариуполя ждали помощи, им сверху отказали. Нужно же ***** ублажить хоть какой-то победой. Договорняки. Таких сливов ещё очень много будет. ЗЕлебобикам никогда не доверял.
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12.04.2022 00:37 Відповісти
Типа как слив Логвиново во время битвы за Дебальцево?
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12.04.2022 01:00 Відповісти
У трьох чоловік симптоми отруєння, але не легальні.
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12.04.2022 00:05 Відповісти
значит не зарин
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12.04.2022 00:08 Відповісти
Треба по Росії нанести ядерний удар. Ці вбивці не заслуговують на життя! Росіян треба вбити за їх злочин
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12.04.2022 00:06 Відповісти
треба тільки ударних ядер у нес немає.
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12.04.2022 00:21 Відповісти
башкой своей нанеси себе удар ..
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12.04.2022 00:30 Відповісти
Кацапов жалко? Сходи к бывшему нардепу Ржавскому, он тебе расскажет как это жалеть кацапов и ждать их...
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12.04.2022 11:40 Відповісти
нет мне жалко только диванных ботов которые несут всякую хрень
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12.04.2022 17:28 Відповісти
Ну , "анонсував", плять... ,ну.... А шо зробили шоб захистити чи протидіяти ???
Виклали оце відео з орком і "заспокійлеве на ніч" про війну до 2035 року...
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12.04.2022 00:10 Відповісти
Оперативний ЗСУ

НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку московії - заявляв ще в березні канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, Альянс готується до оперативного реагування, якщо орда наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю в Україні.

Обіцянок було багато - чекаємо на дії!

https://t.me/operativnoZSU/18610
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12.04.2022 00:13 Відповісти
Долго ждать придётся. НАТО - сборище сцыкунов.
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12.04.2022 00:38 Відповісти
без этих ссцыкунов ты бы сейчас сидел в подвале обосранный
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12.04.2022 17:30 Відповісти
Рашисти сцикуни такими здохн*ть
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12.04.2022 00:20 Відповісти
За використання хімічної зброї Каддафі поплатився. Побачимо наскільки буде рішучим Захід щодо *****.
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12.04.2022 00:22 Відповісти
І чому я тебе, Едік, ще в училищі не придушив? А хотілося ж!
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12.04.2022 09:53 Відповісти
Бася из самой низшей касты советских офицеров - стройбатовский (!!!) замполит (!!!). Оно закончило донецкое военно-политическое училище инженерных войск (стройбат) и войск связи.
Кто служил, тот знает - замполиты всегда были в армии бездельниками и пьянью, а уж в сочетании со стройбатом... Низшая из низших офицерских каст.

И вот это оно, не выходя из состояния постоянного похмела, рассуждает из чего завод сделан и как его трудно брать.... Бася, тебе стакан уже брать трудно из положения сидя, а ты у даунбасят вяликий ехсперт!
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12.04.2022 11:55 Відповісти
 
 