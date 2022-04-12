Вторгнення в Україну поступово викреслює Росію з міжнародних відносин, - Зеленський. ВIДЕО

Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з російською державою.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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