Вторгнення в Україну поступово викреслює Росію з міжнародних відносин, - Зеленський. ВIДЕО
Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з російською державою.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Роман Кокоровець
показати весь коментар12.04.2022 00:14
+6 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар12.04.2022 00:15
+5 Лаур
показати весь коментар12.04.2022 00:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@vsyakataka
·
https://twitter.com/vsyakataka/status/1513556341238943745 4 ч
Якщо це правда , тонам пізда, Єрмак буде зливати все , а Зе стопорити
Він же міг змонтувати спеціальне відео для цього. Але ж це Маріуполь.
з.язок з азовцями в Маріуполі є????
чи друзі головне а захисників ще народять