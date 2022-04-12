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Вторгнення в Україну поступово викреслює Росію з міжнародних відносин, - Зеленський. ВIДЕО

Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з російською державою.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весняний призов на строкову службу скасовано: Зеленський підписав указ

Автор: 

Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+8
тільки ти ідіот не можеш відмовитись від зустрічі з ****** ...
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12.04.2022 00:14
+6
Борітеся - поборете !


@vsyakataka

·
https://twitter.com/vsyakataka/status/1513556341238943745 4 ч



Якщо це правда , тонам пізда, Єрмак буде зливати все , а Зе стопорити
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12.04.2022 00:15
+5
"хімічна зброя? в Маріку , та ну... -готуйтеся до шашликів" ...
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12.04.2022 00:19
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Даже 1 цент который рашка получает от запада обязательно будет потрачен на войну - никто там о достатке народа не думает. Поэтому, чем раньше запад захлопнет свой кошелек, тем раньше прекратится эта война.
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12.04.2022 00:11 Відповісти
тільки ти ідіот не можеш відмовитись від зустрічі з ****** ...
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12.04.2022 00:14 Відповісти
Это не идиот, это предатель
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12.04.2022 11:30 Відповісти
а що ідіот не може бути зрадником ?
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12.04.2022 12:10 Відповісти
Борітеся - поборете !


@vsyakataka

·
https://twitter.com/vsyakataka/status/1513556341238943745 4 ч



Якщо це правда , тонам пізда, Єрмак буде зливати все , а Зе стопорити
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12.04.2022 00:15 Відповісти
Вам не здається дивним те, що він не сказав за застосування хімічної зброї рф в Маріуполі?

Він же міг змонтувати спеціальне відео для цього. Але ж це Маріуполь.
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12.04.2022 00:16 Відповісти
"хімічна зброя? в Маріку , та ну... -готуйтеся до шашликів" ...
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12.04.2022 00:19 Відповісти
Коли , плять ? -Так в 2035 році ! Ви ж , сцуки, сьогодні це анонсували як "заспокійливе" , плять...
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12.04.2022 00:17 Відповісти
пане президент.
з.язок з азовцями в Маріуполі є????
чи друзі головне а захисників ще народять
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12.04.2022 00:26 Відповісти
думаю большинство европейских проституток с извинениями по личному говорят оркам что это временно, извините нас, но сейчас так нужно, а вскоре мы снова будем дружить
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12.04.2022 01:31 Відповісти
То біжи рятуй *****, абрамовича ж відмазуєш, ти ж так за них переживаєш і за ублюдочний російський народ, який ніколи не буде з нами воювати.
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12.04.2022 08:44 Відповісти
а что это наивеличайшемудрейший помазанный ладаном до сих про не записал видосик ко дню кацманавтики... упущение... хотя да - нептунов нет, грачей нет... можно и не записывать...
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12.04.2022 10:44 Відповісти
 
 