"Я в отказ сегодня ушел. Фаршем быть не хочу. Пускай судят, зато я буду дома", - російський окупант відмовляється воювати в Україні. ВIДЕО
Російський окупант у телефонній розмові з рідними заявив, що відмовився виконувати бойові завдання і не має наміру надалі брати участь у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це загарбник розповів у телефонній розмові, яку перехопила СБУ. Він розповів, що у його полку залишилися живими близько 150 людей і 130 з них теж стали "отказниками".
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показати весь коментар12.04.2022 10:08
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Вон как мамка с сынкой разговаривает: "Нах/й... зах/й... пох/й..."
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То что кацапы ухъодят в отказ-это хорошая тенденция,но это не освобождает их от ответственности за уже совершенные преступления.Слава Украине и её вооруженным силам.
А коли воно бачить як такі самі істоти гинуть їх роздирають , починає дуже боятися і хоче втікти подалі від проблеми.
Тобто істота ця дуже примітивна , відсутнє духовне мислення , відсутня відвага, відсутня честь - армія ******** це армія без фундаменту
тому хлопці і дівчатка " вбивайте кацапів як омога більше" це витратний матеріал не люде
На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.
PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.