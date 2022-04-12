"Я в отказ сегодня ушел. Фаршем быть не хочу. Пускай судят, зато я буду дома", - російський окупант відмовляється воювати в Україні. ВIДЕО

Російський окупант у телефонній розмові з рідними заявив, що відмовився виконувати бойові завдання і не має наміру надалі брати участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це загарбник розповів у телефонній розмові, яку перехопила СБУ. Він розповів, що у його полку залишилися живими близько 150 людей і 130 з них теж стали "отказниками".

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