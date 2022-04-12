"Підвозу боєприпасів немає. Ми залишилися вірними Україні. Пам'ятайте ціну цього супротиву", - морпіхи 36-ї бригади, які обороняють Маріуполь. ВIДЕО

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це українські воїни розповіли у спеціальному відеозверненні, яке опубліковане кореспонденткою "1+1" Наталією Нагорною.

"Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці – і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося. Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити у морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними і залишаємося вірними завжди... Всі українці мають пам'ятати ціну цього супротиву", - кажуть морпіхи.

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