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"Підвозу боєприпасів немає. Ми залишилися вірними Україні. Пам'ятайте ціну цього супротиву", - морпіхи 36-ї бригади, які обороняють Маріуполь. ВIДЕО

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це українські воїни розповіли у спеціальному відеозверненні, яке опубліковане кореспонденткою "1+1" Наталією Нагорною.

"Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці – і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося. Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити у морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними і залишаємося вірними завжди... Всі українці мають пам'ятати ціну цього супротиву", - кажуть морпіхи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується, - Залужний

Автор: 

Маріуполь (3234)


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Топ коментарі
+87
Пидоров, разминировавших перешеек и сдавших Херсон, арестовали? Ничего понять не могу, ответственных нет за это? Ведь из за предетелей они продвинулись на Мариуполь с запада и окружили в итоге.
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12.04.2022 10:30
+54
Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але...", - зазначив президент.

У зеличайшего уже готов ответ. Это не он, это проклятое НАТО вас убивает.

Держитесь, хлопцы, вы уже одним своим присутствием заставляете рашоорков идти в атаку с полными штанами.
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12.04.2022 10:31
+53
Тримайтесь, хлопці! Вся Україна з вами! Віримо у вас!
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12.04.2022 10:27
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Страшне відео.
Змучені, виснажені, люди перед лицем неминучої загибелі.
Така ціна свободи країни і її народу.
Така непомірна ціна за три роки намагань замирити лютого ворога.
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12.04.2022 13:19 Відповісти
Генеральний штаб разом з зе, має відповісти за хлопців в Маріуполі. Тільки дурень не розуміє, що хлопців в Маріуполі здали навмисно ворогові. Херсон, Мелітополь, Бердянськ здали без бою, що дало ворогові блокувати наших хлопців в Маріуполі.Чому зняли генерала Марченко з Миколаївщини? Може зато, що він спас Миколаїв, Одесу та другі місця від кацапів. Хто закрив 5 канал та громадський, а показують дебіла арестовича? Хто назначив на перемовини арахамію? Невже це не ворог України?
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12.04.2022 13:30 Відповісти
Не арестовича, а геббельсовича.
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12.04.2022 16:40 Відповісти
Відсутність операції із деблокування Маріуполя, це покарання українських оборонців міста за незгоду здати Маріуполь окупантам
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12.04.2022 17:07 Відповісти
Спасіть героїв!!
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12.04.2022 14:02 Відповісти
це відчайдушно, але ось кілька ідей... польоти з дрону гелікоптером (можна купити комерційні версії), там тече річка, тому спробуйте скинути запаси вгору за течією і сподівайтеся, що вони допливуть до них, але я думаю, що вище за течією також зайняті.
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12.04.2022 14:07 Відповісти
Отдельное спасибо зеленой сволочи.Чем дальше,тем больше мы уверены,что зеленая шмаркля ни на что не способна.Рулят только командующие ВСУ.
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12.04.2022 15:42 Відповісти
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12.04.2022 20:43 Відповісти
Хлопці, ви герої! Тримайтеся, надіюсь вас врятують! Вся країна переживає за вас! Ми знаємо, що ТАМ боряться МОРСЬКІ ПІХОТИНЦІ! Наші серця з вами!💙
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12.04.2022 17:00 Відповісти
Так звана "позиція України" на переговорах у Стамбулі та відсутність пункту про відповідальність РФ за скоєні злочини проти українських військових та цивільних, знищення майна та інфраструктури вказує на існування консенсусу між деякими колами в українській владі та військово-політичною верхівкою РФ про здачу півдня України (серцем якого є Маріуполь) та винесення цього питання в якості предмета торгів на майбутніх переговорах про умови "миру".
П.С. Всі окуповані міста півдня України були залишені без гарнізонів і здані практично без бою. Винятком є саме оборона Маріуполя. До слова оборонцям Маріуполя теж пропонували покинути місто.
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12.04.2022 17:04 Відповісти
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
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12.04.2022 18:14 Відповісти
Це факт
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12.04.2022 20:45 Відповісти
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