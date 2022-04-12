"Ой, у лузі червона калина...", - німецька співачка Марлейн Маас виконала гімн українських січових стрільців чотирма мовами. ВIДЕО
Німецька вокалістка Марлейн Маас виконала гімн українських січових стрільців пісню "Ой, у лузі червона калина...", щоб підтримати України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона заспівала українською, німецькою, англійською та французькою мовами.
Топ коментарі
+37 Анатолий К #427424
показати весь коментар12.04.2022 11:22
+34 Ан Мур
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+32 Сергій Осадчий
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Вражає.
Рекомендую всім
Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.
Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:
- Крым наш?
- наш, - відповів бармен.
- А Донбас наш?;
- наш;
- Ну а Киев тоже наш?
- наш.
Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:
- Сколько я вам должен?
- 100 гривень.
Так, є мови, які, здавалося б, ріжуть нам вухо. Комусь здається такою німецька, комусь польська, комусь і українська (так, сюрприз!). Потрібно просто переступити через це і сприймати все через позитив.
Наприклад, пісні Dschinghis Khan, Rammstein, Lacrimosa, і сотень інших гуртів та виконавців давно вже сприймаються слухачами поза німецькомовними країнами на ура.
Все ж таки яка мелодійна українська мова.
Навіть німкеня майже без акценту промовляє.
Слухала ще виконання американським хором нашого гімну- нічим від українського хору не відрізняється.
wer hat sie gebeugt?
Einst in voller Pracht die Ukraine
Grad so sorgenvoll
Rot will einmal wieder die Kalyna
stark wie nie erblühen
Und in neuem Glanz die Ukraine hey hey wieder aufrecht stehen
In the meadow, there a red kalyna,
has been bent down low,
For some reason, our glorious Ukraine,
has been worried so.
And we'll take that red kalyna and we'll raise it up,
And we, our glorious Ukraine, shall, hey - hey, rise up - and rejoice!
Cette fleur rouge, la kalyna,
Pourquoi baisse-t-elle sa tête?
Elle était splendide l'Ukraine
Pourquoi cette tempête ?
Elle fleurira encore, la kalyna pour l'éternité
Et dans toute sa splendeur, l'Ukraine hey Hey va se relever.
Хто міг знати...
https://youtu.be/lu8m5FA2nL8
Слава Україні!!!
Героям слава!!!