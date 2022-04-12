"Ой, у лузі червона калина...", - німецька співачка Марлейн Маас виконала гімн українських січових стрільців чотирма мовами. ВIДЕО

Німецька вокалістка Марлейн Маас виконала гімн українських січових стрільців пісню "Ой, у лузі червона калина...", щоб підтримати України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона заспівала українською, німецькою, англійською та французькою мовами.

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