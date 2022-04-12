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22 120 41

"Ой, у лузі червона калина...", - німецька співачка Марлейн Маас виконала гімн українських січових стрільців чотирма мовами. ВIДЕО

Німецька вокалістка Марлейн Маас виконала гімн українських січових стрільців пісню "Ой, у лузі червона калина...", щоб підтримати України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона заспівала українською, німецькою, англійською та французькою мовами.

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Автор: 

Німеччина (7374)


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Топ коментарі
+37
Дякую шановній пані за таке чудове виконання, такої чудової пісні. Дуже шкода, що ми не вчили свою історію, бо це вже з нами було і це робили з нами московити.
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12.04.2022 11:22
+34
вчора побачив кліп на Еспресо.
Вражає.
Рекомендую всім
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12.04.2022 11:17
+32
Трохи позитиву:

Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.

Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

- Крым наш?

- наш, - відповів бармен.

- А Донбас наш?;

- наш;

- Ну а Киев тоже наш?

- наш.

Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

- Сколько я вам должен?

- 100 гривень.
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12.04.2022 11:25
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вчора побачив кліп на Еспресо.
Вражає.
Рекомендую всім
показати весь коментар
12.04.2022 11:17 Відповісти
Дякую шановній пані за таке чудове виконання, такої чудової пісні. Дуже шкода, що ми не вчили свою історію, бо це вже з нами було і це робили з нами московити.
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12.04.2022 11:22 Відповісти
Трохи позитиву:

Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.

Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

- Крым наш?

- наш, - відповів бармен.

- А Донбас наш?;

- наш;

- Ну а Киев тоже наш?

- наш.

Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

- Сколько я вам должен?

- 100 гривень.
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12.04.2022 11:25 Відповісти
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12.04.2022 12:14 Відповісти
Чудово!
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12.04.2022 11:26 Відповісти
Непогане виконання. Пінк Флойд теж. Але у Хливнюка, без нікого, - найкраще.
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12.04.2022 11:28 Відповісти
Хливнюк змінив мелодію, невдало - зробив якийсь кавер замість потужної пісні
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12.04.2022 11:46 Відповісти
не тошни
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12.04.2022 12:01 Відповісти
Нічого "замість" Хливнюк не робив - він вдало виконав гарну пісню у новій ******** цікавій манері. І це лише додатковий варіант виконання, що не замінює класичний.
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12.04.2022 22:15 Відповісти
Чому ніде поставити вподобайку?
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12.04.2022 11:28 Відповісти
перйди на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8
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12.04.2022 11:32 Відповісти
Іди за рускім кораблем.
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12.04.2022 11:44 Відповісти
не треба хамити. там справді це відео.
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12.04.2022 17:49 Відповісти
Я не забув як ти просив Адміна мене забанити.
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12.04.2022 23:11 Відповісти
Навіть на німецькій мові гарно звучить
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12.04.2022 11:28 Відповісти
Немає поганих мов. Треба це прийняти.
Так, є мови, які, здавалося б, ріжуть нам вухо. Комусь здається такою німецька, комусь польська, комусь і українська (так, сюрприз!). Потрібно просто переступити через це і сприймати все через позитив.
Наприклад, пісні Dschinghis Khan, Rammstein, Lacrimosa, і сотень інших гуртів та виконавців давно вже сприймаються слухачами поза німецькомовними країнами на ура.
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12.04.2022 11:59 Відповісти
От коли гарно, то гарно. Респект!!!
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12.04.2022 11:29 Відповісти
голос бомба
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12.04.2022 11:30 Відповісти
Браво!!! закохався в неї.
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12.04.2022 11:31 Відповісти
Німкеня краще за деяких виконавців з України розуміє, що ця пісня виконується у бойовому маршовому ритмі...
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12.04.2022 11:33 Відповісти
Дуже гарно заспівала.
Все ж таки яка мелодійна українська мова.
Навіть німкеня майже без акценту промовляє.
Слухала ще виконання американським хором нашого гімну- нічим від українського хору не відрізняється.
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12.04.2022 11:38 Відповісти
Прекрасно. Сльози на очах.
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12.04.2022 11:35 Відповісти
подумалось.., як гарно й потужно буде наступати на кацапів не "Леопардах" бажано 2-х. під чудовий голос Марлейн Маас.
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12.04.2022 11:36 Відповісти
Rot blüht auf der Wiese die Kalyna,
wer hat sie gebeugt?
Einst in voller Pracht die Ukraine
Grad so sorgenvoll
Rot will einmal wieder die Kalyna
stark wie nie erblühen
Und in neuem Glanz die Ukraine hey hey wieder aufrecht stehen

In the meadow, there a red kalyna,
has been bent down low,
For some reason, our glorious Ukraine,
has been worried so.
And we'll take that red kalyna and we'll raise it up,
And we, our glorious Ukraine, shall, hey - hey, rise up - and rejoice!

Cette fleur rouge, la kalyna,
Pourquoi baisse-t-elle sa tête?
Elle était splendide l'Ukraine
Pourquoi cette tempête ?
Elle fleurira encore, la kalyna pour l'éternité
Et dans toute sa splendeur, l'Ukraine hey Hey va se relever.
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12.04.2022 11:53 Відповісти
На немецком шикарно звучит
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12.04.2022 11:59 Відповісти
Чудово вийшло! 💛💙
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12.04.2022 12:10 Відповісти
Вам не дивно що "калина", по фр.нім.англ. теж "калина"?
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12.04.2022 12:29 Відповісти
У німкені краща українська мова, ніж у деяких наших високопосадовців
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12.04.2022 12:33 Відповісти
Марлейн Маас - респект!
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12.04.2022 12:42 Відповісти
ставлю собі рінгтон на телефон німецькою, а в англійській версії краще "гей" прибрати
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12.04.2022 13:22 Відповісти
пробачтe, рiдненкие, на литовском вже тисячі років тому це дерево має назву "putinas".
Хто міг знати...
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12.04.2022 13:56 Відповісти
Тут оригинал
https://youtu.be/lu8m5FA2nL8
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12.04.2022 13:51 Відповісти
skačal na mp3. Vospityvaju na polnoj gromkosti susidov riuzge pensov.
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12.04.2022 13:57 Відповісти
Зашел на ю туб. Подписался и, написал коммент. Надеюсь число подписчиков вырастет и замечательное исполнение Калини на 4-х языках будет ширится.
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12.04.2022 14:20 Відповісти
Велика подяка Марлейн Маас.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.04.2022 14:37 Відповісти
Дякую, відгукнулось всім серцем.
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12.04.2022 15:14 Відповісти
Гарно, але змінена частково музика збіднює пісню. Так, високі ноти не кожному співаку під силу, але оригінал всеж багатший…
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12.04.2022 16:24 Відповісти
Ось оригінал з її сайту -- https://www.youtube.com/watch?v=Wv5qYSt_BL4
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20.04.2022 15:28 Відповісти
 
 