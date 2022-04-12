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"Я прикинувся мертвим. Хвилини через дві вони поїхали. У Роми прострелений череп і він вже не дихав", - волонтер Вербицький про свій розстріл. ВIДЕО

Журналісти проєкту "ОЧІ" у селі Мотижин Бучанського району Київської області продовжують збирати свідчення людей, що постраждали від російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні історія волонтера Андрія Вербицького, який вижив у Мотижині після розстрілу. У його тілі 5 наскрізних поранень, перелом ноги. Андрій розповів про тортури та знущання з боку російських солдат. Його з товаришем окупанти розстріляли. Товариш загинув, а Вербицький дивом вижив під час розстрілу.

"Я начав притворяться, що я мертвий. Буквально через хвилини дві я почув, що вони поїхали. Я встав. Почав розтягувати скотч на руках. Витягнув руки. Зняв пов'язку. До Роми, а в Роми череп розстріляний. Він вже не дихав... Перемотав собі шию, руку і кульгав до села найближчого... Кілометрів п'ять... Довго йшов", - розповідає Вербицький.

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Автор: 

армія рф (17468) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+37
Кто там еще будет вонять что к кацапоидам нуно применять женевскую конвенцию?
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12.04.2022 15:29
+27
Боже мій, уявляєте собі(
його розстріляли, його друга убили, а він вижив, вибрався і при тямі.
оце такий український повсякденний героїзм.
а подоляк би всцявся там на місці. арахамія ще й всрався б.
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12.04.2022 15:58
+14
Для нас Женевська конвенція померла ще у 2014
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12.04.2022 15:55
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Кто там еще будет вонять что к кацапоидам нуно применять женевскую конвенцию?
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12.04.2022 15:29 Відповісти
Для нас Женевська конвенція померла ще у 2014
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12.04.2022 15:55 Відповісти
Страчувати рашистів, чим менше, тим краще!
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12.04.2022 15:52 Відповісти
може -чимбільше?
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12.04.2022 16:24 Відповісти
хотіла написати, чим ЇХ менше
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12.04.2022 16:56 Відповісти
Боже мій, уявляєте собі(
його розстріляли, його друга убили, а він вижив, вибрався і при тямі.
оце такий український повсякденний героїзм.
а подоляк би всцявся там на місці. арахамія ще й всрався б.
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12.04.2022 15:58 Відповісти
про ****** забули, та багатьох інших піарщиків
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12.04.2022 17:16 Відповісти
та я б хотіла про них навіки забути, але ні, не забуду, поки не побачу все кодло на лаві підсудних.
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12.04.2022 18:53 Відповісти
Пані Клаудія,а ви як? Були б геройкою? Напевне б отримали оргазм. Садомазохістка? Ніхто не може сказати,що би з ним було,якщо б йому в обличчя був направлений автомат...І не треба фантазувати про інших...
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13.04.2022 09:51 Відповісти
боже, яке кончене
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13.04.2022 09:55 Відповісти
Кому там доказательства нужны? Нацисту Орбану?
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12.04.2022 16:18 Відповісти
Суки рашистські ! Нелюди !
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12.04.2022 17:19 Відповісти
Село Мотыжин - это Макаровский район а не Бучанский , как в статье автора.
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12.04.2022 17:59 Відповісти
Макарівська громада, Бучанського р-н.
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13.04.2022 04:40 Відповісти
 
 