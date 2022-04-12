"Я прикинувся мертвим. Хвилини через дві вони поїхали. У Роми прострелений череп і він вже не дихав", - волонтер Вербицький про свій розстріл. ВIДЕО
Журналісти проєкту "ОЧІ" у селі Мотижин Бучанського району Київської області продовжують збирати свідчення людей, що постраждали від російської агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні історія волонтера Андрія Вербицького, який вижив у Мотижині після розстрілу. У його тілі 5 наскрізних поранень, перелом ноги. Андрій розповів про тортури та знущання з боку російських солдат. Його з товаришем окупанти розстріляли. Товариш загинув, а Вербицький дивом вижив під час розстрілу.
"Я начав притворяться, що я мертвий. Буквально через хвилини дві я почув, що вони поїхали. Я встав. Почав розтягувати скотч на руках. Витягнув руки. Зняв пов'язку. До Роми, а в Роми череп розстріляний. Він вже не дихав... Перемотав собі шию, руку і кульгав до села найближчого... Кілометрів п'ять... Довго йшов", - розповідає Вербицький.
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його розстріляли, його друга убили, а він вижив, вибрався і при тямі.
оце такий український повсякденний героїзм.
а подоляк би всцявся там на місці. арахамія ще й всрався б.