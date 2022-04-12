"Ми тут, ми боремося і даємо бій", - оборонець Маріуполя. ВIДЕО

Український боєць, один з оборонців Маріуполя записав відеозвернення і опублікував його в соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він перелічує українські підрозділи, які знаходяться в місті - "Азов", морська піхота, СБУ, прикордонна служба, поліцейський загін спецпризначення "КОРД".

"Ми тут, ми боремося і даємо бій. Ми безстрашні, мужні і сильні. "Русский мир" влаштував геноцид населенню України. Солдати РФ від безпорадності і страху знищують будинки і мирних людей... Давайте якнайскоріше покінчимо з цією потворою - "русским миром". Маріуполь - це Україна", - каже боєць.

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