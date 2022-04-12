Дружина окупанта - чоловікові: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДIО
Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
"Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві. Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України!", - резюмують в СБУ.
Топ коментарі
+173 Перехватчик
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+71 Ksenia VB
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+66 olele
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Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
только предохраняйся!
Це якась пуританських принципів ще кацпськса родина.
Зазвичай
- Мааать, ***** давай, а ?
- Ходь Ленку ( сестру ) яби.
- Не буду я ее ябать, у яё пязда кислая
No escape from your fate
Destined to be mine
Every night I wait to see
In the dark, watching
Stalking your every move
I know when you're all alone
All alone
Tied tight to the bed
Legs spread open
Bruised flesh, lacerations
Skin stained with blood
I'm the only one you love
I feel her heart beating
My knife deep inside
Her crotch is bleeding
She liked the way it felt inside her
Fucking her harder, harder
She liked the way it felt inside her
Fucking her harder, harder
Stick it in
Rip the skin
Carve and twist
Torn flesh
From behind
I cut her crotch
In her ass
I stuck my cock
Killing as I cum
виходить груповими згвалтуваннями українок займаються по черзі достоєвський, пушкін і толстой.
нам треба проводити не тільки декомунізацію, але й деколонізацію та дерусифікацію.
рускій язик - язик гвалтівника і вбивці, язик звироднілого азіата, який колонізує стародавню європейську націю.
І, звичайно, нехай виродок, з яким ти злигалася і називаєш =чоловіком=, щоб дуже скоро перестав бути здатним до сексу.
М.Ю. Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ...»
Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»
А.С.Пушкин: «О, как груб наш русский язык!»
Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".
А.С.Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей
справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое
достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли.
Aкaдeмик И.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать
действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы скоординированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма: этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные.
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw