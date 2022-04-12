"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ розбита на Харківщині. Два сучасних Т-80 захоплені", - Бутусов. ВIДЕО

Українські воїни знищили колону танків, що перегруповувалася для наступу на Ізюмському напрямку.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео захопленого у справному стані російського сучасного танку Т-80. За слова Бутусова, колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ потрапила в засідку українських воїнів, завдяки інформації кремлівських пропагандистів про маршрут руху бронетехніки.

"Російський командирській танк Т-80 зі складу 4-ї гвардійської танковой Кантемирівськоі дивізії, який був у колоні, яка наступала на Ізюмського напрямку, та яку продемонстрували російські пропагандисти, захоплений у бою українськими воїнами. Танк газотурбінний в ідеальному стані, очевидно, бере участь у традиційних парадах на 9 травня у Москві. Викрашені катки, червона зірка, все ретельно доглянуто. Приємно, коли Путін постачає Збройним силам якісну бойову техніку, яка буде бити російських окупантів", - пише в коментарі до відео Бутусов.

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