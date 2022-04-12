УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10995 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
101 952 134

"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ розбита на Харківщині. Два сучасних Т-80 захоплені", - Бутусов. ВIДЕО

Українські воїни знищили колону танків, що перегруповувалася для наступу на Ізюмському напрямку.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео захопленого у справному стані російського сучасного танку Т-80. За слова Бутусова, колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ потрапила в засідку українських воїнів, завдяки інформації кремлівських пропагандистів про маршрут руху бронетехніки.

"Російський командирській танк Т-80 зі складу 4-ї гвардійської танковой Кантемирівськоі дивізії, який був у колоні, яка наступала на Ізюмського напрямку, та яку продемонстрували російські пропагандисти, захоплений у бою українськими воїнами. Танк газотурбінний в ідеальному стані, очевидно, бере участь у традиційних парадах на 9 травня у Москві. Викрашені катки, червона зірка, все ретельно доглянуто. Приємно, коли Путін постачає Збройним силам якісну бойову техніку, яка буде бити російських окупантів", - пише в коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) трофеї (185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+146
КАЦАПСКИЙ ******** БУДЕТ УНИЧТОЖЕН ИМЕННО УКРАИНОЙ ,ТАКОВА НАША ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ !
показати весь коментар
12.04.2022 17:21
+105
Про це колись казав Дудаєв
Як у воду дивився
показати весь коментар
12.04.2022 17:31
+59
Теперь будет рота в лучшем для кацапов случае.
показати весь коментар
12.04.2022 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
таких россиян как этот единицы!https://www.youtube.com/watch?v=_xUG9o4fj9I
показати весь коментар
12.04.2022 18:03 Відповісти
Кацап, клоун у тебя по телеку тебе лапшу вешает с дальнего востока, даже два сразу, акция так сказать....
А то что буквы вместе, это доказывает что у вас - 700 танков и вы из-под Киева драпая перебрасываете теперь остатки на восток Украины. Да, ну и пошел на ***, конечно же
показати весь коментар
12.04.2022 18:15 Відповісти
⚡️Польське видання Visegrád 24: "Один з найвідоміших військових експертів Польщі зазначає, що чутки про те, що сто танків Т-72, які перебували на зберіганні в Любліні, "зникли" декілька днів тому, правдиві. Нещодавно вони були модернізовані до стандарту Т-72М1R
показати весь коментар
12.04.2022 18:12 Відповісти
а шо в кожному магазі можна купити собі т-72
показати весь коментар
12.04.2022 19:38 Відповісти
Прекрасна новина , так як
"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ найкозирніша із всіх дивізій 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
12.04.2022 18:15 Відповісти
Харьковщина жжет!
показати весь коментар
12.04.2022 18:19 Відповісти
Це той танчик що на двигуні від гвинтокрила? Але ж він керосином харчується із крокодилячим апетитом. На будь якій АЗС його не нагодуєш.
показати весь коментар
12.04.2022 18:41 Відповісти
у той двигун за безвиході можна сиру нафту лити , так пояснювали , я послухав , чи вірити чи ні , не знаю ((
показати весь коментар
12.04.2022 21:08 Відповісти
Класно!

Одна халепа - у ньому стоїть вертолітній газотурбінний мотор, який потребує для заправки авіаційний гас (керосин). Тобто треба для нього окрему цистерну возити.

А так танк дійсно класний!
показати весь коментар
12.04.2022 18:45 Відповісти
туди можна все лити. в першу чеченську заливали павпіл з водою, бо прапори страшно пробухували горючку.
показати весь коментар
12.04.2022 19:53 Відповісти
як новенький! жодної подряпини
показати весь коментар
12.04.2022 18:54 Відповісти
"російського ********* танку Т-80" - не танкУ, а танкА. ТанкУ було б, якби йшлося про танОК, про танець!
показати весь коментар
12.04.2022 19:15 Відповісти
Не стоит раскрывать каналы получения информации!
показати весь коментар
12.04.2022 19:46 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 21:04 Відповісти
За то не журіться - пропагандони мають смачно жерти, а, отже, і таке розповідати.
Та й однієї Чорнобаївки оркам мало.
показати весь коментар
13.04.2022 05:19 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 20:08 Відповісти
не буде чим на 9 травня по красній площі іздити.
показати весь коментар
12.04.2022 20:14 Відповісти
Для цього і збираємо щоб проїхати
показати весь коментар
12.04.2022 22:27 Відповісти
Шо у них Т-34 нету?
показати весь коментар
13.04.2022 01:01 Відповісти
Не біда! Пофарбують фанерний танчік. А замість двигуна працюатимуть аніжедєті з ***********.
показати весь коментар
13.04.2022 05:22 Відповісти
А где танки разбитые?
показати весь коментар
12.04.2022 20:18 Відповісти
А оні всє целиє , просто среді ніх только два т-80 ; т-72б2 ужє всєм надоєло показивать ))
показати весь коментар
12.04.2022 21:00 Відповісти
Себто з тої, яку ми вже давно знищили?
показати весь коментар
12.04.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 21:52 Відповісти
я думаю это работа ССО но вражеским силам ИПСО (типа "журналисты" расии) дадут писты)) хорошая постановка вопроса))) пусть боятся пикнуть
показати весь коментар
12.04.2022 22:12 Відповісти
Юрий, вся Украина, да и весь мир ждет с нетерпением ваши репортажи! Потвержденные, с видео и фото доказательствами они вселяют уверенность в нас! Вы , наверное, даже не представляете какую важную миссию вы осуществляете, рискуя каждый день своей жизнью!
показати весь коментар
13.04.2022 00:17 Відповісти
Бутусов,зачем вы раскрываете каналы получения информации?
показати весь коментар
13.04.2022 01:54 Відповісти
А як дисали... Як дисали!
(тепер не дисуть від сліва "зовсім") 😵
показати весь коментар
13.04.2022 04:55 Відповісти
без деталей... - Дніпро входить в кацапськй коридор до Криму.
hотові?
показати весь коментар
13.04.2022 05:25 Відповісти
Готові теж без деталей: оборона області така, що хій їм, а не Дніпро
показати весь коментар
13.04.2022 13:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 