"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ розбита на Харківщині. Два сучасних Т-80 захоплені", - Бутусов. ВIДЕО
Українські воїни знищили колону танків, що перегруповувалася для наступу на Ізюмському напрямку.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео захопленого у справному стані російського сучасного танку Т-80. За слова Бутусова, колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ потрапила в засідку українських воїнів, завдяки інформації кремлівських пропагандистів про маршрут руху бронетехніки.
"Російський командирській танк Т-80 зі складу 4-ї гвардійської танковой Кантемирівськоі дивізії, який був у колоні, яка наступала на Ізюмського напрямку, та яку продемонстрували російські пропагандисти, захоплений у бою українськими воїнами. Танк газотурбінний в ідеальному стані, очевидно, бере участь у традиційних парадах на 9 травня у Москві. Викрашені катки, червона зірка, все ретельно доглянуто. Приємно, коли Путін постачає Збройним силам якісну бойову техніку, яка буде бити російських окупантів", - пише в коментарі до відео Бутусов.
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А то что буквы вместе, это доказывает что у вас - 700 танков и вы из-под Киева драпая перебрасываете теперь остатки на восток Украины. Да, ну и пошел на ***, конечно же
"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ найкозирніша із всіх дивізій 👍🏼👍🏼👍🏼
Одна халепа - у ньому стоїть вертолітній газотурбінний мотор, який потребує для заправки авіаційний гас (керосин). Тобто треба для нього окрему цистерну возити.
А так танк дійсно класний!
Та й однієї Чорнобаївки оркам мало.
(тепер не дисуть від сліва "зовсім") 😵
hотові?