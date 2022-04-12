"Ми підбили їм перші дві БМД і вони як попечені почали втікати. Нас було всього 15", - екснардеп Парасюк розповів про атаку на колону окупантів. ВIДЕО

Екснардеп Володимир Парасюк розповів про успішну атаку на колону окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку він пише на своїй сторінці в соцмережах та публікує фрагменти бою.

"На цьому відео чітко видно, що таке російська "армія". Просто олухи трусливі! Ми зробили засідку, підбили їм перші дві БМД і вони як попечені просто почали втікати. Хотілось їх наздогнати, але москалі так драпали, що за ними аж димілось! Потім ще навели арту, але цього вже не вдалось зняти! Відео було швидше, але лише зараз можемо його показати!", - пише екснардеп.

"Нас було 15 чоловік", - зазначає Парасюк в коментарях до відеозапису.

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