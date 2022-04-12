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Путін та його Вусатий Тарган знов бикують. День 48 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

48-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

путін володимир (23857) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+10
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12.04.2022 21:03
+9
Rinats Old Man @Renato_Old_Man

Жена главы российского МИДа устроила скандал после того, как ЦРУ обнаружило ещё пять неизвестных ранее дочерей Лаврова, подпадающих под санкции.
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12.04.2022 21:04
+8
****@ лошадці
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12.04.2022 21:09
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12.04.2022 21:03 Відповісти
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Якщо точніше, можна вживати і у прямому сенсі!
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12.04.2022 21:14 Відповісти
🤣
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12.04.2022 21:51 Відповісти
Rinats Old Man @Renato_Old_Man

Жена главы российского МИДа устроила скандал после того, как ЦРУ обнаружило ещё пять неизвестных ранее дочерей Лаврова, подпадающих под санкции.
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12.04.2022 21:04 Відповісти
****@ лошадці
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12.04.2022 21:09 Відповісти
зацените вот этот трешак....
https://twitter.com/i/status/1513917113337106434
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12.04.2022 21:11 Відповісти
⚡️СБУ задержала беглого нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав позже рассказать детали.
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12.04.2022 21:11 Відповісти
ЗБС!
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12.04.2022 21:12 Відповісти
Так, значить мене не заглючило. Хух.
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12.04.2022 21:13 Відповісти
https://t.me/V_Zelenskiy_official/1229
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12.04.2022 21:15 Відповісти
Быковать они будут в банках для тушёнки ,при чём БЕЗ ВАРИАНТОВ !
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12.04.2022 21:14 Відповісти
вибачате, навіть дивитись на цих двох кончених утирків не буду.
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12.04.2022 21:15 Відповісти
Зачем вы пишете пукин с большой буквы? Эти люди переступили черту, за которой потеряли всякое уважение и статус в моих глазах.
Язык это демократическая сетевая структура, те все владеют языков в равной степени. Есть исследование, что дети пиджимов или както так, те дети разноязычных групп населения создают язык такой сложности, как британские аристократы. Британские, потому что автор англичанин.
Поймите, что все вещи в мире перспективны, вообще все, нет вещей в себе - вещь в себе это проекция состояния крайнего аутизма на вещи.
А лукашенко вообще аж две заглавные! Вы пытаетесь по-детски высмеять кровавого диктатора и тут же двойную дань уважения от страха к авторитету отдаете.
У нас нет влияния на их СМИ, потому что там инфо-диктатура, но у нас есть язык и он может отразить, впитать это событие в себя.
Пишите пукина и лукашенко с маленькой буквы.
Эти два выродка держатся благодаря поддержке узкой группы людей, и дальше в массы - перестать их уважать и они на своей шкуре почувствуют это.
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12.04.2022 21:38 Відповісти
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12.04.2022 21:58 Відповісти
Завжди так пишу про тих нелюдей. І ще, трохи добавлю - не існує росії, як і росіян - є моZZковія і є моZZковити.
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12.04.2022 22:00 Відповісти
 
 