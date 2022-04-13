Пропоную РФ обміняти Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військовополонених.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+66 Yuri #485013
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+63 три - пятнадцать
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+61 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар13.04.2022 00:27
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А то говорят его прислуги же и отпустили
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .
Кроме того, , Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК
Перейти границу можно двумя путями - через официальный пункт пропуска или нелегально, так сказать "лесами". Но дело в том, что в обеих этих случаях такому "бегунку" одеваться в военную форму - это верх тупизма!
Для такого дела нужна гражданская одежда!
Заступник Ермака
И чем он занимается?
Глава ОПУ Ермак перераспределил обязанности между замами.
Татарову поручили курироватьуголовную юстицию
Уголовная юстиция - это все органы досудебного следствия, прокуратура, судьи
И вся эта мощная компания не уследила за Мудачуком?
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ «СЛУГА НАРОДА» УДРАЛ В РОССИЮ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
В 2006-2012 годах Слюсарев был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году
У поданій у 2020 році декларації ВІКТОР МЕДВЕДЧУК
ЗАСВІДЧИВ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО СВОЄЇ РОДИНИ
З ІГОРЕМ КОЛОМОЙСЬКИМ у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
Будет гораздо весомее присоединить к нему Ермака, Татарова, Бенедиктову, которые дали сбежать уроду.
За такую "могучую кучку" нам больше пленных отдадут