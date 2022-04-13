Американські дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні, - Пентагон. ВIДЕО

Американські дрони-камікадзе Switchblade вже доставлені в Україну для використання українською армією.

Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, значна кількість безпілотників Switchblade надійшли в Україну для використання ЗСУ. Ці дрони можуть нести на борту вибухівку, камери, відеоапаратуру та датчики.

Чиновник зазначив, що навчання з використання Switchblade займає один-два дні.

Він також додав, що Пентагон працює над виділенням ще $100 млн на ракети для ПТРК Javelin.

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Switchblade – сімейство невеликих безпілотників-камікадзе, розробка компанії AeroVironment.

Дрон малої версії Switchblade 300 важить лише 2,7 кг, здатний пролетіти 10 км і керується до 10 хвилин. Його завдання – збільшити бойову міць піхоти. Більший дрон Switchblade 600 важить 23 кг, може пролетіти 40 км за 20 хвилин та ще й баражувати 20 хвилин. Несе боєголовку типу Javelin, здатний вражати бронетехніку.

Принцип роботи дронів Swithcblade дивіться на відео.

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