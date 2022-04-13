Американські дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні, - Пентагон. ВIДЕО
Американські дрони-камікадзе Switchblade вже доставлені в Україну для використання українською армією.
Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, значна кількість безпілотників Switchblade надійшли в Україну для використання ЗСУ. Ці дрони можуть нести на борту вибухівку, камери, відеоапаратуру та датчики.
Чиновник зазначив, що навчання з використання Switchblade займає один-два дні.
Він також додав, що Пентагон працює над виділенням ще $100 млн на ракети для ПТРК Javelin.
Switchblade – сімейство невеликих безпілотників-камікадзе, розробка компанії AeroVironment.
Дрон малої версії Switchblade 300 важить лише 2,7 кг, здатний пролетіти 10 км і керується до 10 хвилин. Його завдання – збільшити бойову міць піхоти. Більший дрон Switchblade 600 важить 23 кг, може пролетіти 40 км за 20 хвилин та ще й баражувати 20 хвилин. Несе боєголовку типу Javelin, здатний вражати бронетехніку.
Принцип роботи дронів Swithcblade дивіться на відео.
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на тому концерті такий би залетів в ту його скляну будку
Запускается с любого места - ничего не видел, ничего не знаю.
А что оно влепило по мавзолею - так вышло.
Если в одно место вклепать несколько зарядов.
Пусть чинят на ветру на высоте.