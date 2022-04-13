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Американські дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні, - Пентагон. ВIДЕО

Американські дрони-камікадзе Switchblade вже доставлені в Україну для використання українською армією.

Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, значна кількість безпілотників Switchblade надійшли в Україну для використання ЗСУ. Ці дрони можуть нести на борту вибухівку, камери, відеоапаратуру та датчики.

Чиновник зазначив, що навчання з використання Switchblade займає один-два дні.

Він також додав, що Пентагон працює над виділенням ще $100 млн на ракети для ПТРК Javelin.

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Switchblade – сімейство невеликих безпілотників-камікадзе, розробка компанії AeroVironment.

Дрон малої версії Switchblade 300 важить лише 2,7 кг, здатний пролетіти 10 км і керується до 10 хвилин. Його завдання – збільшити бойову міць піхоти. Більший дрон Switchblade 600 важить 23 кг, може пролетіти 40 км за 20 хвилин та ще й баражувати 20 хвилин. Несе боєголовку типу Javelin, здатний вражати бронетехніку.

Принцип роботи дронів Swithcblade дивіться на відео.

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Автор: 

зброя (7471) Пентагон (1430) дрони (4748)


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Топ коментарі
+63
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13.04.2022 09:26
+17
Всі питання до дєрьмака. Клован нічого не вирішує. А дєрьмаку вже телефон із фсб обривають. Скоро обміняють мертвечука на трьох таксистів та двох слюсарів.
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13.04.2022 09:30
+16
Кацапы будут срать в штаны от любого свиста, любого жужжания. Помимо эффективного уничтожения свиноты, дроны несут ещё и психологическое давление. Те кацапы, которые выжили с большей частью конечностей, приедут в свинарник с лютыми психозами. Это очень хорошо.
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13.04.2022 09:43
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Фыва Пролджэ
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13.04.2022 11:43 Відповісти
таким дроном ***** заїбашить,
на тому концерті такий би залетів в ту його скляну будку
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13.04.2022 10:34 Відповісти
Якщо будуть відосики із застосуванням, то тіктокери і про байрактари забудуть
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13.04.2022 11:23 Відповісти
Перевезти через дыры в границе вполне реально.
Запускается с любого места - ничего не видел, ничего не знаю.
А что оно влепило по мавзолею - так вышло.
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13.04.2022 11:38 Відповісти
Этой штукой можно поколебать даже Останкинскую вышку.
Если в одно место вклепать несколько зарядов.
Пусть чинят на ветру на высоте.
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13.04.2022 11:41 Відповісти
Погано, що кацапи теж про це взнали. Таке треба тримати в таємниці. Нехай би було їм сюрпризом.
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13.04.2022 13:20 Відповісти
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