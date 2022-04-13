Як нищити ворожі танки?: Генштаб опублікував відео результатів роботи 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. ВIДЕО

Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжують знищувати ворожі танки на українській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Україна - містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Десантники 81-ї бригади знищили дві ворожі бронемашини. ВIДЕО безпілотника