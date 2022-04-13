Як нищити ворожі танки?: Генштаб опублікував відео результатів роботи 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. ВIДЕО
Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжують знищувати ворожі танки на українській території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Україна - містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
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+18 Орест Гарай
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+12 Joshua Merlin
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Я, наприклад, "молодший лейтенант, командир роти автоматизації 86Ж6". Випущений в 90-ти роки на військовій кафедрі ВУЗ-у, разом з ще 1000+ таких де "командирів". Щоб ви розуміли: 1. такі комплекси тупо не використовуються вже 20+ років - там залізо було "на магнітних сердечніках" з 1965-1976 років. 2. На всю Україну навіть за совка було АЖ 2 таких комплекси, бо він "тримає" смугу в 720 км. Тобто мій максимум - тиловий командир відділення забепечення чи щось таке... Бо брати мене офіційно в ЗСУ як рядового - неможливо по закону. І таких як я - як дупою жуй... Мені це пояснили ще в 2014 році. Тож сиджу на дупі рівно, працюю, волонтерю, сподіваюся, що не буде суцільного *******, коли ************ необстріляні "молодші лейтенанти" з "третьої черги призову"...
В механізованих, танкових, дш-бригадах - до третини складу - постійно знаходиться в ППД на різних "небойових" посадах. Частково військо закриває ці посади навіть вояками-інвалідами (після ампутацій, тощо). Мінімум половина війська - це частини охорони складів, об'єктів, несення служби в військах зв'язку, дальньої радіолокації, інженерні підрозділи та підрозділи забезпечення, тисячі інших напрямів.
Ві просто ідіот, якщо вважаєте, що якщо ви знадобитесь війську зараз, то вас без вашої згоди і явному боягузстві реально кинуть на передову з Джавелином за спиною.
Будете почесним асенізатором десь під Винницею. Відслужите до загальної демобілізації і будете розповідати, що під час війни були в ЗСУ, захищали Батьківщину.
Давно назрел вопрос боеприпасов для беспилотников, маленькие, легкие, с пластика, кумулятивньіе,осколочно-фугасньіе, с гексанитрогексаазаизовюрцитаном
Slava Ukraini !
Краще з квадрокоптерів скидати бомби на незахищені цілі або ППО.