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Як нищити ворожі танки?: Генштаб опублікував відео результатів роботи 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. ВIДЕО

Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжують знищувати ворожі танки на українській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Україна - містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Десантники 81-ї бригади знищили дві ворожі бронемашини. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17491) Генштаб ЗС (6618) техніка (1829) 92 окрема штурмова бригада (252)


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Топ коментарі
+30
92-й ОМБр-респект,ви справжні нащадки Івана Сірка.Не зупиняйтесь...
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13.04.2022 09:41
+18
Зараз для потрапляння в місця, де жмурять москалів - треба дуже-дуже постаратися. Пройти центр комплектації (воєнкомат), де довести, що ти досвічена людина з потрібною ЗСУ військовою спеціальністю, потім потрібно витримати вишкіл в декілька тижнів. А ще мати велику вдачу, аби потрапити в бригаду, яка регулярно робить ротацію складу на сході чи півдні України, а не стовбичить навпроти Бресту чи Тірасполя, споглядаючи на "демонстративні дії супротивника".
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13.04.2022 09:45
+12
як ловко... немає москаля, сама сира земля... і головне те, що те падло згоріло вщент і потім не буде зараховано в кількість вбитих свинорилокозломордів... немає людини - немає проблеми...
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13.04.2022 09:43
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Зараз для потрапляння в місця, де жмурять москалів - треба дуже-дуже постаратися. Пройти центр комплектації (воєнкомат), де довести, що ти досвічена людина з потрібною ЗСУ військовою спеціальністю, потім потрібно витримати вишкіл в декілька тижнів. А ще мати велику вдачу, аби потрапити в бригаду, яка регулярно робить ротацію складу на сході чи півдні України, а не стовбичить навпроти Бресту чи Тірасполя, споглядаючи на "демонстративні дії супротивника".
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13.04.2022 09:45 Відповісти
О , тут всі вояки))))) Але факт є фактом-тих хто хоче йти-не беруть. А беруть тих , хто в основному .... ну скажімо , без вогника в очах. Я розумію війскових- не має часу навчати людей, перевірки, відбір. Але це все потрібно було робити ДО ВІЙНИ. Відверто-робота з людським ресурсом проводиться на рівні савецкой арміі. Я вважаю , що потрібно робити висновки. Все моя особиста думка. Ну і чому можна було навчити бійця за ОДИН рік служби? Зараз зброя вимагає знань, навички прийдуть з досвідом.
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13.04.2022 11:23 Відповісти
"воєнкомати" наші - царина совка та осіб, які там влаштувалися "на теплому місці", майже як "старшина-комірник". Це очевидно. Призов іде по спискам необхідних "спеціалістів" - це, сподіваюся, теж очевидно. Ні на які "без вогника" - там не дивляться взагалі, ви марите. Перша хвиля мобілізації в ЗСУ - це "до 150'000 осіб". Повний склад ТРО - це "біля 100'000 осіб". Очевидно, що добровільців було в декілька разів більше. І очевидно, що тих, хто пройшов ЗСУ і навіть обстріляний в ООС - більше. Тож в Україні мобілізаційні заходи ще не "вигребли" навіть "оперативний резерв першої черги". Бо перші тижні бригади комплектувались прямими контактами - люди просто домовлялися напряму з колишніми командирами. Я особисто стикнувся з бажанням "дати хабаря, аби потрапити в бойові частини" (в мене є декілька контактів по волонтерській лінії - мені пропонували "посприяти, дати виходи" - звісно післав нахєр).

Я, наприклад, "молодший лейтенант, командир роти автоматизації 86Ж6". Випущений в 90-ти роки на військовій кафедрі ВУЗ-у, разом з ще 1000+ таких де "командирів". Щоб ви розуміли: 1. такі комплекси тупо не використовуються вже 20+ років - там залізо було "на магнітних сердечніках" з 1965-1976 років. 2. На всю Україну навіть за совка було АЖ 2 таких комплекси, бо він "тримає" смугу в 720 км. Тобто мій максимум - тиловий командир відділення забепечення чи щось таке... Бо брати мене офіційно в ЗСУ як рядового - неможливо по закону. І таких як я - як дупою жуй... Мені це пояснили ще в 2014 році. Тож сиджу на дупі рівно, працюю, волонтерю, сподіваюся, що не буде суцільного *******, коли ************ необстріляні "молодші лейтенанти" з "третьої черги призову"...
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13.04.2022 11:37 Відповісти
Шановний Орест-повнстю з Вами згідний!!!!. Гнати на війну людей які НЕ ХОЧУТЬ ТУДИ ЙТИ-це маразм. Он вже Закон пишуть-карати тих хто "втік від війни". З бійця, який сцить вже на єтапі призову, нічого доброго не буде. У першому піф-паф кинуть зброю і все. Це без всіляких образ. Як співав один-не буває атеїстів в окопах під вогнем)))) Кадри вирішують все!!!!
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13.04.2022 14:34 Відповісти
Ви не при своєму розумі. У війську з 250'000 особового складу, насправді в передових частинах перебуває наразі десь біля 100-120 тисяч особового складу.

В механізованих, танкових, дш-бригадах - до третини складу - постійно знаходиться в ППД на різних "небойових" посадах. Частково військо закриває ці посади навіть вояками-інвалідами (після ампутацій, тощо). Мінімум половина війська - це частини охорони складів, об'єктів, несення служби в військах зв'язку, дальньої радіолокації, інженерні підрозділи та підрозділи забезпечення, тисячі інших напрямів.

Ві просто ідіот, якщо вважаєте, що якщо ви знадобитесь війську зараз, то вас без вашої згоди і явному боягузстві реально кинуть на передову з Джавелином за спиною.

Будете почесним асенізатором десь під Винницею. Відслужите до загальної демобілізації і будете розповідати, що під час війни були в ЗСУ, захищали Батьківщину.
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13.04.2022 16:03 Відповісти
Сидячи на дивані це непросто зробити
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13.04.2022 09:46 Відповісти
Але ж ти героїчно борешся з диваном.
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13.04.2022 10:07 Відповісти
З окопу певно пишеш?
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13.04.2022 11:14 Відповісти
На цю Акцію в Україні черга
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13.04.2022 10:08 Відповісти
92-й ОМБр-респект,ви справжні нащадки Івана Сірка.Не зупиняйтесь...
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13.04.2022 09:41 Відповісти
А скоро ще й "зеленка" піде...
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13.04.2022 09:42 Відповісти
"зеленка".має як позитив так і негатив..для піхоти позитив ,це більш партизанщина,а для атак з неба негатив.
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13.04.2022 10:01 Відповісти
І в чому ж негатив "зеленки" для ЗСУ щодо "атак з неба"?
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13.04.2022 10:44 Відповісти
як ловко... немає москаля, сама сира земля... і головне те, що те падло згоріло вщент і потім не буде зараховано в кількість вбитих свинорилокозломордів... немає людини - немає проблеми...
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13.04.2022 09:43 Відповісти
Танк схоже намагався поїхати у кінці.... то орк як мінімум один підсмажився теж.
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13.04.2022 09:43 Відповісти
То від детонації реактивний поштовх, а поїхав вже у пекло
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13.04.2022 09:47 Відповісти
Намагався поїхати, бо з вихлопної труби видно викид газів. Ну, не вдалося, то ж таке.
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13.04.2022 11:31 Відповісти
Там було 2 попадання. Одне в задню частину, а друге в башту коли він хотів втекти.
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13.04.2022 10:05 Відповісти
В задню промах, зарився в землю і москаль з переляку рвонув, але тільки на метр і ВСЬО.
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13.04.2022 10:53 Відповісти
схоже, що підірвали з дрона скинувши просту гранату
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13.04.2022 09:46 Відповісти
Більш схоже на реактивну кумулятивну гранату типу РПГ-7.
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13.04.2022 10:13 Відповісти
Имеется такая противотанковая,РКГ-3
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13.04.2022 13:37 Відповісти
Та граната для пехотьі, там 4 предохранителя, если ее кидать не вручную, она не взрьівается, если парашют не открьілся- не взрьівается, если попала на мягкое-не взрьівается и т д. Там где у танка двигатель защитьі нет , особенне где радиатор-в самом конце.
Давно назрел вопрос боеприпасов для беспилотников, маленькие, легкие, с пластика, кумулятивньіе,осколочно-фугасньіе, с гексанитрогексаазаизовюрцитаном
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13.04.2022 17:24 Відповісти
ЦІкаво, коли москаль сидить в танці, у нього виникає відчуття, що за їм слідкують... у приціл, і що їм лишилося забруднювати повітря на землі лише декілька секунд? Чи встигають вони подумати про своє нікчемне життя та про марність своєї появи на цей світ?
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13.04.2022 09:50 Відповісти
Там нічим думати.
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13.04.2022 10:08 Відповісти
Впевнений, що екіпажі рашистських танків постійно перебувають "на ізмєнє", тобто в стані "я постійно під прицілом, нам писда". Саме тому ЗСУ і отримує величезну кількість трофейних танків, а рашка втратила велику частину важкої броні (ви ж, сподіваюся, розумієте, що 740 втрачених рашкою танків, які самостійно їхали - це принаймні третина або половина від всього боєздатного в країні - бо за офіційними даними, в них в "боєздатному стані" було менше 3000 танків на всю країну, а "корпус вторгнення" вони формували півроку безперервними "навчаннями"). Бо за перших ознак писдеця екіпаж швидко та злагоджено виконує маневр "чкурнув, аж закурилося".
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13.04.2022 10:53 Відповісти
Нехай щастить!
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13.04.2022 09:52 Відповісти
Молодцы. Дешево и сердито. Если бы не просрали 8 лет могли бы тысячи таких дронов закупить и тогда не рисукуя жизнями наших солдат можно уничтожать врага.
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13.04.2022 09:55 Відповісти
мы не просрали, мы бомбили детей бомбаса, кацапы ведь так говорят, а вообще хватит ныть что было то было после войны разберуться кто что сделал или не сделал
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13.04.2022 10:03 Відповісти
Да єто похоже наш дрон. Там две кумулятивные гранаты. Как раз под танк. На Донбасе и раньше он мелькал. Только запрещено его было использовать.
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13.04.2022 10:32 Відповісти
Просто супер!!! И музыка слова зачетные!
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13.04.2022 10:03 Відповісти
slova ta muzika gurtu "Piryatin" Ivana ********* (na4ebto)😉
Slava Ukraini !
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13.04.2022 10:16 Відповісти
Тобто не коктейлями молотова
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13.04.2022 10:06 Відповісти
Гарна робота. Слава Україні!
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13.04.2022 10:26 Відповісти
Про ******* зброю в 1983 році написав урожeнeць Львову https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://alternathistory.com/stanislav-lem-sistemy-oruzhiya-xxi-veka/&ved=2ahUKEwiug7aDvpD3AhUnpIsKHUdGBIkQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw0D-luFbrYBMv9Orf1LDGZk. На жаль, украінською нe знайшов.
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13.04.2022 10:29 Відповісти
На это можно смотреть вечно и не надоест
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13.04.2022 10:49 Відповісти
І який там коефіцієнт ураження, 0,01?
Краще з квадрокоптерів скидати бомби на незахищені цілі або ППО.
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13.04.2022 11:29 Відповісти
И, что характерно, всегда надётся дописувач, который знает как лучше ))))
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13.04.2022 12:45 Відповісти
Так це не для кацапорилого бидла пишеться
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13.04.2022 13:19 Відповісти
Ну кто тут быдло это большой вопрос ))))
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13.04.2022 13:33 Відповісти
Якщо живеш в Україні але й досі спілкуєшся кацапською, то однозначно - бидло
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13.04.2022 13:40 Відповісти
На такое можно смотреть вечно, а песенка так вообще чудная )))))
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13.04.2022 12:44 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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13.04.2022 12:45 Відповісти
 
 