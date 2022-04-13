Українські пілоти розпочали акцію "Купи мені бойовий літак" - звертаються до найбагатших людей планети. ВIДЕО

Льотчики з України розпочали ініціативу Buy me a fighter jet ("Купи мені бойовий літак"), у межах якої просять багатих жителів планети допомогти коштами для придбання бойових літаків для Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою позицію ініціатори висловили у ролику, опублікованому 12 квітня у YouTube.

"Від самого початку війни ми благали НАТО закрити наше небо або надати нам винищувачі. Але уряди світу бояться ескалації та поширення конфлікту за межі України. Ми просимо тебе, філантропе, використати свої фінансові, організаційні та політичні можливості, щоб купити і передати нам бойовий літак", – ідеться у зверненні.



Зйомку ролика проводили на тлі обстріляної бойової авіації ЗСУ.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна просить НАТО "закрити небо" над країною, встановивши безпольотну зону.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не погодиться на створення безпольотної зони над Україною. Він пояснив, що винищувачі НАТО мають збивати російські літаки, а це може перерости у повномасштабну війну. Схожу заяву зробив і держсекретар США Ентоні Блінкен.



Президент Росії Володимир Путін пригрозив, що розглядатиме держави, які вирішать закрити небо над Україною як "учасників воєнного конфлікту".

Україна розглядає альтернативні засоби закриття неба. Наприклад, отримання від союзників літаків для Повітряних сил України. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, якщо НАТО не може закрити небо над Україною, то Україна закриє його сама, але для цього їй потрібна зброя.

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