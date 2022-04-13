Українські пілоти розпочали акцію "Купи мені бойовий літак" - звертаються до найбагатших людей планети. ВIДЕО
Льотчики з України розпочали ініціативу Buy me a fighter jet ("Купи мені бойовий літак"), у межах якої просять багатих жителів планети допомогти коштами для придбання бойових літаків для Збройних сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою позицію ініціатори висловили у ролику, опублікованому 12 квітня у YouTube.
"Від самого початку війни ми благали НАТО закрити наше небо або надати нам винищувачі. Але уряди світу бояться ескалації та поширення конфлікту за межі України. Ми просимо тебе, філантропе, використати свої фінансові, організаційні та політичні можливості, щоб купити і передати нам бойовий літак", – ідеться у зверненні.
Зйомку ролика проводили на тлі обстріляної бойової авіації ЗСУ.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна просить НАТО "закрити небо" над країною, встановивши безпольотну зону.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не погодиться на створення безпольотної зони над Україною. Він пояснив, що винищувачі НАТО мають збивати російські літаки, а це може перерости у повномасштабну війну. Схожу заяву зробив і держсекретар США Ентоні Блінкен.
Президент Росії Володимир Путін пригрозив, що розглядатиме держави, які вирішать закрити небо над Україною як "учасників воєнного конфлікту".
Україна розглядає альтернативні засоби закриття неба. Наприклад, отримання від союзників літаків для Повітряних сил України. Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, якщо НАТО не може закрити небо над Україною, то Україна закриє його сама, але для цього їй потрібна зброя.
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Впрочем он может один ларёк покрасить, и не более. В ЗЕлёный цвет.
В Нато принимают только демократические страны... И блок неоднократно говорил зеленскому: приведите страну к стандартам демократии и заходите...Байден в начале лета заявлял "Украине в НАТО мешает вступить их коррупция... зеленский даже Байдену написал в августе расписку , что займётся коррупцией,и умудрился не выполнить её...
ТО есть нато тоже может написать за много месяцев и лет до войны мы неоднократно и без толку умоляли зелю привести уКраину в стандарты демократии.
Чтоб не преследовал оппозицию, не звони л в суды, выпустил политзаключённых, начал бороться с коррупцией (Утвердил прокурора САП) Но зеленский ничего из предложенного не сделал и пусть его избиратели спросят у него почему ?
Зато он рассекретил операцию нашей сводной разведки НАТО Лукашенке. обзывал нас что мы "хуже Скабеевой"... что мы безосновательно нагнетаем слухи о войне...
А НАТО не х**ло - не надо нас умолять о встрече - выполни такие же условия, как и все страны НАТО - и вэлкам... Но - скажет кореш из штаба НАТО меценату зеленский ж - не...ничего не выполнил... а потом просил , чтоб мы из-за его рас**став понарушали все свои уставы.. Меж тем наши страны помогают УКраине -как перспективной демократии... но УКраине - не её малопонятному президенту.
А теперь о самолётах...Почему именно МИГи и СУ ? Что в мире мало пилотов украинского происхождения летающих на Фантомах ? И что - не нашлось бы пара десятков откликнувшихся ? А спрашивали ? Если мы готовы платить за угнанный МИГ лимон - то у нас есть бабки на зарплату летчикам.
Сподіваюсь , що то було якесь старе несправне лахміття яке залишили як хибні мішені, а все нове і справне приховали десь не секретних аеродромах.
Плюс скоріше всього це не відремонтовані літаки які вже відлітали своє......
скажу що найбільше в моїй області розвалили ППО за Ющенка.... практично все що могли вивезли а землю за безцін на віртуальні квартири обміняли місцевому олігарху....
По друге читав багато висказувань з американського боку в їхній пресі, про те що ми втрачаємо техніку під час переміщень транспортом, сам бачив в інтернеті поширені фото українськими телеграм каналами ще до введення заборони, спаленого нашого бука на траці... і хтось поширював с 300 з піксельним камуфляжем спаленим на марші....
переміщати пво потрібно під прикриттям авіації а не на ура, кроти не сплять і все здають....
кроти, пішли напрацювання але їх ще дуже багато, колишні люди медведчука переоділись в патріотів(слабо в це вірю).... корупція...
Історія з головним митником однієї з областей проти якого закрили справу тому що докази несподівано пропали))))
Ну і учасники передачі РФ крилатих ракет: Пінчук Кучма і ко могли б трохи поділитись награбованим у нас, вони ж тоді не просто так все віддали їм віддячили або газом або грошима....
І таки вірю, що будуть люди, які відгукнуться!
А там і уряди зможуть таємно долучитись, не підставляя свої країни!
Коротше - це надзвичайно креативно, і впевен, що це спрацює!