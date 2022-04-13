"Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Російські військові відмовляються їхати в Україну, - СБУ. АУДIО

Підрозділи збройних сил РФ, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє у Телеграмі та наголошує, що пропагандистські розповіді російських загарбників про свої успіхи розбиваються об українську реальність.

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У черговій розмові, перехопленій СБУ, російський військовий розповідає, як їхні сили потерпають від українських захисників: "Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".

Як наголошують в СБУ, до того ж підрозділи рф, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати відповідні накази.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.

Він скаржиться, що командування не дбає про солдат: "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

"Тож орки самі зрозуміли: єдиний шанс зберегти життя – залишатися вдома", - зазначають у спецслужбі.

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