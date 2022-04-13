"Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Російські військові відмовляються їхати в Україну, - СБУ. АУДIО
Підрозділи збройних сил РФ, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє у Телеграмі та наголошує, що пропагандистські розповіді російських загарбників про свої успіхи розбиваються об українську реальність.
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У черговій розмові, перехопленій СБУ, російський військовий розповідає, як їхні сили потерпають від українських захисників: "Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".
Як наголошують в СБУ, до того ж підрозділи рф, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати відповідні накази.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.
Він скаржиться, що командування не дбає про солдат: "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".
"Тож орки самі зрозуміли: єдиний шанс зберегти життя – залишатися вдома", - зазначають у спецслужбі.
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Парашники с открытыми переломами на 4 метра прыгают, а все на олимпиадах кричат- допинг, допинг... Русофобией там занимаются...
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё нах*й и нах*й
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в п*зду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.
В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над чёрным драконом,
тот сам превратился в него.
Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.
Под плоской землёю стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили нах*й -
иди же, корабль, иди.
Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, нах*й и нам.
Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление нах*й,
для нас же - особенный путь
если второе то єто хорошо.
а первое, хорошо само собой
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