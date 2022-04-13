У Горенці окупанти влучили ракетою в будинок, де "Квартал 95" знімав серіал "Свати". ВIДЕО

Російські окупанти під час ракетного обстрілу у селі Горенка Київської області поцілили у знаменитий за серіалом "Свати" будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у двір "будиночку Валюхи та Івана Будька" влучила ракета - зруйновані паркан, дитячий майданчик. На відео помітні чималі воронки від ракетних ударів.

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