У Горенці окупанти влучили ракетою в будинок, де "Квартал 95" знімав серіал "Свати". ВIДЕО
Російські окупанти під час ракетного обстрілу у селі Горенка Київської області поцілили у знаменитий за серіалом "Свати" будинок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у двір "будиночку Валюхи та Івана Будька" влучила ракета - зруйновані паркан, дитячий майданчик. На відео помітні чималі воронки від ракетних ударів.
Топ коментарі
+49 GoodWin
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https://youtu.be/dbPl0lSDgI0 Кольщик, наколи мне.. Ермака ..
-да, а что?
- а мьі єго ********** с пєрвого вьістрєла!
- красота то какая!
Жаль ушлёпка шо Бутько играл там в тот момент не было.