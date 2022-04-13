"У заваленому підвалі було понад сто людей. Кричали, плакали, слали СМС. Окупанти стріляли в кожного, хто наближався до завалів", - мешканка Бородянки про злочини загарбників. ВIДЕО
Мешканці звільненої Бородянки продовжують свідчити про воєнні злочини російських окупантів.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі відеозапис, на якому дві жінки розповідають про власні трагедії та свавілля російських загарбників.
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Fox - 24/7 - Fighting CNN - no Ukrainian news.. - they have their own war - with CNN.
потім дайте мені оте зелення!.
готуватися до оборони день і ніч, день і ніч
Ти рахуєш, що великекрадівництво та ПОВНЕ ігнорування безпеки країни сприяло збереженню життів українських громадян?
"Простить и забыть?" (с)
Людей просто нищили
Одужання пораненим.