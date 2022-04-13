УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4809 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 229 35

"У заваленому підвалі було понад сто людей. Кричали, плакали, слали СМС. Окупанти стріляли в кожного, хто наближався до завалів", - мешканка Бородянки про злочини загарбників. ВIДЕО

Мешканці звільненої Бородянки продовжують свідчити про воєнні злочини російських окупантів.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі відеозапис, на якому дві жінки розповідають про власні трагедії та свавілля російських загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17502) воєнні злочини (1862) Бородянка (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+62
страшна ціна "Великого Будівництва" та "Просто перестати стріляти" - замість того щоб
готуватися до оборони день і ніч, день і ніч
показати весь коментар
13.04.2022 13:51
+30
А після будівництва на шашлики. Незабаром поїдемо. Янелох обіцяв. Пацан сказав, пацан зробить.
показати весь коментар
13.04.2022 13:54
+25
ось про що світові потрібно показувати цілодобово
показати весь коментар
13.04.2022 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось про що світові потрібно показувати цілодобово
показати весь коментар
13.04.2022 13:46 Відповісти
показують...
показати весь коментар
13.04.2022 13:50 Відповісти
CNN 24/7 - Ukraine..
Fox - 24/7 - Fighting CNN - no Ukrainian news.. - they have their own war - with CNN.
показати весь коментар
13.04.2022 13:55 Відповісти
легко не втікати будучі ґалавнюком - в 2014 по 4х повісткам - сдриснуло на кацапію...
показати весь коментар
13.04.2022 14:15 Відповісти
Зеленский, после войны, на коленях будешь просить прощения у народа за " просто перестать стрелять и праздничные шашлыки"
показати весь коментар
13.04.2022 15:20 Відповісти
да хрен там будет сватов снимать и на рашку втюхивать
показати весь коментар
13.04.2022 15:26 Відповісти
і по любасу спочатку кацапня під ніж,,,
потім дайте мені оте зелення!.
показати весь коментар
13.04.2022 17:18 Відповісти
Как там Макрон говорил, не показывайте людям правду и не говорите про геноцид ато потом трудно будет примирить нас с *братьями*
показати весь коментар
13.04.2022 13:48 Відповісти
Он такое сказал ? Идиот
показати весь коментар
13.04.2022 18:07 Відповісти
Макрон - Идиот
показати весь коментар
13.04.2022 18:08 Відповісти
маркон теж)
показати весь коментар
14.04.2022 02:13 Відповісти
страшна ціна "Великого Будівництва" та "Просто перестати стріляти" - замість того щоб
готуватися до оборони день і ніч, день і ніч
показати весь коментар
13.04.2022 13:51 Відповісти
А після будівництва на шашлики. Незабаром поїдемо. Янелох обіцяв. Пацан сказав, пацан зробить.
показати весь коментар
13.04.2022 13:54 Відповісти
це тей який яневтік разів 4?
показати весь коментар
13.04.2022 14:12 Відповісти
той самий
показати весь коментар
13.04.2022 14:47 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 14:55 Відповісти
прєкратітє раскачівать піаніно!
показати весь коментар
13.04.2022 15:23 Відповісти
Тупорилий порохобот, зараз це треба українцям? Засцяли, що Мертвечук про вашого вождя багато чого розповість, тому й розпочали цей гавкіт?
показати весь коментар
13.04.2022 23:10 Відповісти
Так твоє божество збрехало?
показати весь коментар
13.04.2022 23:27 Відповісти
Українцям потрібна НОРМАЛЬНА влада, але чомусь народ (звісно не увесь) обирає янелохів!
Ти рахуєш, що великекрадівництво та ПОВНЕ ігнорування безпеки країни сприяло збереженню життів українських громадян?
"Простить и забыть?" (с)
показати весь коментар
14.04.2022 02:12 Відповісти
Таке писать можуть тільки кацапи. Або порохоботи, які розділять нас заради влади. Після війни розберемся, а зараз таке писати можуть тільки ті хто хоче програшу України.
показати весь коментар
13.04.2022 21:12 Відповісти
Дебіл якийсь.
показати весь коментар
13.04.2022 22:39 Відповісти
Надо было строить и приводить в порядок укрытия. Построить запасной выход из подвала дома не так сложно. Нужны были деньги и воля. Эх.., сколько жизней бы сохранили.
показати весь коментар
13.04.2022 23:54 Відповісти
Чому ж евакуацію не оголосили...
Людей просто нищили
показати весь коментар
13.04.2022 13:54 Відповісти
важливим персонам повідомили,всім іншим ні,ви ж чули арестович як казав про танки та завали на дорогах....
показати весь коментар
13.04.2022 15:38 Відповісти
Это преступление, на уровне преступлений рашистов.
показати весь коментар
13.04.2022 15:57 Відповісти
Я була одного дня в районі Столичного шосе за тиждень до початку війни, вранці, близько 9:00. Була вражена великою тягнучкою, яка починалася ще за базою Динамо, а це напрямок з Кончі-Заспи, Козина і т.д. Південний міст був весь забитий в сторону Борисполя. Вранці, в Києві, зазвичай мости перевантажені в сторону Правого берега...
показати весь коментар
13.04.2022 17:10 Відповісти
таке треба поширювати
показати весь коментар
13.04.2022 13:55 Відповісти
Если бы теперь всех, кто когда-либо звал этих орков, высылать туда, как минимум, я их так всех ненавижу...
показати весь коментар
13.04.2022 13:58 Відповісти
У всі часи під час війни люди тікали лісами, особливо ховали жінок і дівчаток, влада вчинила злочин коли сказала сидіти по домах і запастися водою та їжею на 3 дні. Ті виродки потім ходили по містах й збирали жіноче молоде населення й робили собі борделі, тих хто не витримував вбивали й спалювали або ховали, чавили технікою.
показати весь коментар
13.04.2022 14:01 Відповісти
Що там каже Макрон? Братський народ? Це каїновий народ.
показати весь коментар
13.04.2022 14:23 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
13.04.2022 14:37 Відповісти
Русский- це пліснява яка заважає жити іншим. Треба взяти добру шмату, антисептик и клеймо. Добре все там протерти і заклемити. Або берем і проводимо флешмоб за допомогою мільярдерів світу. Оголошуємо по 1млн за голову русака, а їх всього 140млн +-, і тоді весь світ, за 1.4млрд прибере всіх русаків з цієї планети. Вуаля, не дякуйте)
показати весь коментар
13.04.2022 16:38 Відповісти
..за 140 трильонів! в тебе погано з математикою
показати весь коментар
15.04.2022 21:43 Відповісти
Ну ладно вмовив, тоді або 100000тис за голову, або лише конкретних русаків, а то бачу і фінансів не напастися щоб їх винести всіх
показати весь коментар
16.04.2022 16:28 Відповісти
 
 