"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російський солдат, який заїхав на нашу територію, не може оговтатись від шоку і ділиться з другом враженнями від війни.

Про це йдеться в черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Столько уже слегло, такие потери еб*утые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону", – говорить він під час телефонної розмови, перехопленої СБУ.



"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – розповідає окупант.

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Він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".



"Мы ехали, лежит тело (прим: мирний українець) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*й шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – каже вояка.