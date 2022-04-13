"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російський солдат, який заїхав на нашу територію, не може оговтатись від шоку і ділиться з другом враженнями від війни.
Про це йдеться в черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Столько уже слегло, такие потери еб*утые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону", – говорить він під час телефонної розмови, перехопленої СБУ.
"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – розповідає окупант.
Він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".
"Мы ехали, лежит тело (прим: мирний українець) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*й шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – каже вояка.
Будь ласка, зачекайте...
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Смотри https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U стрим Луганского, как орки живут у себя в Мордоре .
А там-трибунал, ефесбешники...
До того ж, вони знають, що сім*ям теж триндєц влаштують.
поля наши чистые, дома каменные, дороги сельские, жители гостеприимные... были...
были до асвабаждения... от домов, дорог, жителей.... от мира и покоя в нашей стране...
тож ************... падло...проклятое
https://youtu.be/0RdSFCOITks
Видео с колонной из десятков машин скорой помощи у аэропорта
Сообщается, что в каждую карету скорой помощи поместили по 3-4 раненых.
По данным украинской разведки, около сотни захватчиков в этих машинах - с оторванными конечностями. Все они поплатились за свой «русским мир».