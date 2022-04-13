УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4888 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
46 008 28

"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російський солдат, який заїхав на нашу територію, не може оговтатись від шоку і ділиться з другом враженнями від війни.

Про це йдеться в черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Столько уже слегло, такие потери еб*утые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону", – говорить він під час телефонної розмови, перехопленої СБУ.

"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – розповідає окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Російські військові відмовляються їхати в Україну, - СБУ. АУДIО

Він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".

"Мы ехали, лежит тело (прим: мирний українець) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*й шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – каже вояка.

Автор: 

армія рф (17502) СБУ (12847) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
До бандерівців не треба лізти, тоді вони не страшні.
показати весь коментар
13.04.2022 13:55
+26
Запис давнішній. Головний герой вже здох.
показати весь коментар
13.04.2022 13:58
+23
показати весь коментар
13.04.2022 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До бандерівців не треба лізти, тоді вони не страшні.
показати весь коментар
13.04.2022 13:55 Відповісти
Ничего, зато его, если повезет, ждет почетная награда:
показати весь коментар
13.04.2022 13:56 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 14:00 Відповісти
Или не возвращайся.
показати весь коментар
13.04.2022 15:58 Відповісти
им некуда ее подключать там!
Смотри https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U стрим Луганского, как орки живут у себя в Мордоре .
показати весь коментар
13.04.2022 21:40 Відповісти
Запис давнішній. Головний герой вже здох.
показати весь коментар
13.04.2022 13:58 Відповісти
І такі там є. І це проблема.
показати весь коментар
13.04.2022 14:00 Відповісти
Як послухати всі ці "перехоплення", то дивуєшся, чого вони ще все не покидали і не порозбігались, чи масово у полон не здались...(Квартал 95-аудосіки.)
показати весь коментар
13.04.2022 14:02 Відповісти
А куди їм "розбігатись", крім запарєбріка?
А там-трибунал, ефесбешники...
До того ж, вони знають, що сім*ям теж триндєц влаштують.
показати весь коментар
13.04.2022 14:07 Відповісти
на семьи им скорее всего глубоко насрать. хотя с другой стороны - Чикатило тоже был "примерный семьянин" вроде как. да и Хйло недалеко ушел. но имхо это для них больше хорошее прикрытие, чем какие-то сантименты.
показати весь коментар
13.04.2022 14:42 Відповісти
За что трибунал, за самоволку? Они же на учениях.
показати весь коментар
13.04.2022 17:13 Відповісти
К сожалению, это фейк. Этот тембр голоса и картавость слышу уже третий раз в "перехватах".
показати весь коментар
13.04.2022 15:59 Відповісти
Это у тебя от сидения на бутылке начались слуховые галюцинации
показати весь коментар
31.05.2022 23:07 Відповісти
як послухаєш перехоплення що кацапська самка своєму козлу каже щоб українок гвалтував " но только предохранялся " (( то ні грама не дивуюся чому вони тільки і розбігаються щоб будинки мародерити , а після того у який полон - бігом на "почту" бульбашну додому посилки з унітазами бушними українськими слати бо у мухосранську його і такого ніколи не бачили ((
показати весь коментар
13.04.2022 18:42 Відповісти
мрази кацапские
показати весь коментар
13.04.2022 14:03 Відповісти
Замминистра обороны России пожелал военному без ног "выздороветь и встать на ноги"
показати весь коментар
13.04.2022 14:06 Відповісти
притом быстро - одна нога здесь, другая там
показати весь коментар
13.04.2022 14:35 Відповісти
************!
поля наши чистые, дома каменные, дороги сельские, жители гостеприимные... были...
были до асвабаждения... от домов, дорог, жителей.... от мира и покоя в нашей стране...
тож ************... падло...проклятое
показати весь коментар
13.04.2022 14:09 Відповісти
Не нужно очеловечивать опаных животных !!!! Виноваты все свинособаки, все и должны отвечтать.
показати весь коментар
13.04.2022 14:11 Відповісти
Ми не маємо права жаліти кацапів. Вбивайте їх там, де зустрінете. Це наше право, це наш обов'язок перед нашими наступними поколіннями. Сьогодні наші воїни вбивають потомків тих, кого не вдалося вбити нашим дідам. Не будьте гуманними до вбивць, гвалтівників і мародерів, які прийшли нищити нас і всю Україну. Ми боремося за власне життя, за майбутнє нашої нації, за нашу землю. Вбивайте безжально!
показати весь коментар
13.04.2022 14:16 Відповісти
В больницы Петербурга из Украины везут сотни оккупантов с оторванными конечностями (Видео)

https://youtu.be/0RdSFCOITks

Видео с колонной из десятков машин скорой помощи у аэропорта
Сообщается, что в каждую карету скорой помощи поместили по 3-4 раненых.
По данным украинской разведки, около сотни захватчиков в этих машинах - с оторванными конечностями. Все они поплатились за свой «русским мир».
показати весь коментар
13.04.2022 14:16 Відповісти
Самая ненужная конечность у орка - та что на плечах.
показати весь коментар
13.04.2022 17:14 Відповісти
хм...я практично не чув,щоб орки казали "в Украину"...навіть їхні ліберали так не кажуть
показати весь коментар
13.04.2022 14:47 Відповісти
Не понял последний абзац. К кому относится "сверху надпись"? Что за намёк получился?
показати весь коментар
13.04.2022 14:49 Відповісти
СлаБоУмным больше нечего делать, чем такую фигню давать? лучше бы каналы связи забивали или перенаправляли... детский сад... хотя чего с быканова взять... ссынарыст...
показати весь коментар
13.04.2022 15:12 Відповісти
it is not enough to just win battles, because they can last for decades, and Ukrainians are also dying. optimally weaken their will to fight. to promote Russians who want a free Russia and good relations with Ukraine. to change the Russian government.
показати весь коментар
13.04.2022 15:57 Відповісти
Такое ощущение, что у них поотнимали смартфоны чтобы они в однокласниках не торчали, но взамен повыдавали им какие-то Hi-Fi телефоны. Тут блин с кем-то через одну и ту же вышку хрен поговоришь толком, то треск, то эхо, то бульканье какое-то, а они с украинского номера звонят на российские и звук просто студийный, хоть пластинки пиши
показати весь коментар
13.04.2022 17:58 Відповісти
Я вчера с Канадой разговаривала.С подругой. Из Харькова(Салтовка).Как будто она рядом
показати весь коментар
14.04.2022 07:13 Відповісти
 
 