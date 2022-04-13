На Сумщині ЗСУ та тероборона активно зводять оборонні інженерні споруди, - Живицький. ВIДЕО
На Сумщині сили ЗСУ та ТрО активно зводять оборонні укріплення, щоб у разі чергового наступу ворогу було нелегко просунутися вглиб України.
Про це на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз в області ми активно працюємо із ЗСУ та ТрО над тим, аби організувати оборону регіону. Наразі йде процес створення відповідних інженерних споруд", - сказав він.
Живицький подякував усім підприємцям, хто надає техніку та робочу силу.
"Усі працюють в єдиному пориві - від аграріїв до виробників. Усі хочуть жити в мирній Сумщині і захиститися від терористичної Росії", - сказав Живицький.
Топ коментарі
+33 Super Gut
показати весь коментар13.04.2022 16:11
+22 V #508818
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+21 Tommy Lee
показати весь коментар13.04.2022 16:26
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заввишки 5 метрiв...😊
но что мешало это сделать раньше?
Завдяки цим лініям оборони сьогодні ворог розбиває лоба на лінії фронту ООС.
- Золоте, Петровське і Вікторівка, Оленівка-Докучаївськ.
І вишенька на торті- Станиця луганська, де найвеличніший побудував міст і відвів наші війська від укріплень на березі. А наступного ранку на мосту вже були орки і їх прапори...
зеЛя и его банда за все будут отвечать.это называется 'преступная бездельность' и за это зеленые будут отвечать.
По ній не те що рашисти, а і більшовики сто років тому їхали на бронепоїздах на Крути і Київ