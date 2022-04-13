На Сумщині ЗСУ та тероборона активно зводять оборонні інженерні споруди, - Живицький. ВIДЕО

На Сумщині сили ЗСУ та ТрО активно зводять оборонні укріплення, щоб у разі чергового наступу ворогу було нелегко просунутися вглиб України.

Про це на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз в області ми активно працюємо із ЗСУ та ТрО над тим, аби організувати оборону регіону. Наразі йде процес створення відповідних інженерних споруд", - сказав він.

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Живицький подякував усім підприємцям, хто надає техніку та робочу силу.

"Усі працюють в єдиному пориві - від аграріїв до виробників. Усі хочуть жити в мирній Сумщині і захиститися від терористичної Росії", - сказав Живицький.