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На Сумщині ЗСУ та тероборона активно зводять оборонні інженерні споруди, - Живицький. ВIДЕО

На Сумщині сили ЗСУ та ТрО активно зводять оборонні укріплення, щоб у разі чергового наступу ворогу було нелегко просунутися вглиб України.

Про це на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз в області ми активно працюємо із ЗСУ та ТрО над тим, аби організувати оборону регіону. Наразі йде процес створення відповідних інженерних споруд", - сказав він.

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Живицький подякував усім підприємцям, хто надає техніку та робочу силу.

"Усі працюють в єдиному пориві - від аграріїв до виробників. Усі хочуть жити в мирній Сумщині і захиститися від терористичної Росії", - сказав Живицький.

Автор: 

оборона (4793) Сумська область (3714) ЗСУ (7579) тероборона (386) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+33
Якби в країні був би нормальний през, а не квартальний довпойоп, то ці оборонні споруди у прикордонних областях потрібно було будувати ще у грудні, коли з'явилися розвіддані, що рашисти готуються до наступу.
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13.04.2022 16:11
+22
А ще цікаво, куди поділися оборонні споруди на Чонгарі, чи їх там взагалі не було?
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13.04.2022 16:15
+21
лижі в Буковелі та підготовка до шашликів у травні...
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13.04.2022 16:26
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Замінувати кордон.
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13.04.2022 16:07 Відповісти
Мабуть треба це було робити з 2014 року, чи ні?
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13.04.2022 16:10 Відповісти
ну хоча б з 2022
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13.04.2022 16:18 Відповісти
Якби в країні був би нормальний през, а не квартальний довпойоп, то ці оборонні споруди у прикордонних областях потрібно було будувати ще у грудні, коли з'явилися розвіддані, що рашисти готуються до наступу.
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13.04.2022 16:11 Відповісти
колись ми все одно дізнаємося хто і що саботував,але деякі речі лежать на поверхні...
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13.04.2022 16:15 Відповісти
мені дууууже цікаво про південь дізнатись!
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13.04.2022 17:17 Відповісти
Розмінували перешийки за місяць до вторгнення. Якщо коротко
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13.04.2022 19:21 Відповісти
Шо саботував, порохоботи, де СТІНА в цих областях, і НОВІТНІ АРТ,СКЛАДИ. Ви задовбали вже НИТТЯМ СВОЇМ ПРОВОКАТОРИ. Я НІКОЛИ НЕ БУВ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО , АЛЕ СПРАВЕДЛИВОСТІ РАДИ, ПОЬТРВБНО ЯКОСЬ ОБЬЕКТИВНИМИ БУТИ, І ТАКОГО БАГАТО , НЕХОЧУ ВСЕ ПЕРЕРАХОВУВАТИ, ЧИ НЕПТУНА ЗА % РОКІВ КАДЕНЦІЇЇ НЕМОЖНА БУЛО ЗАБЕЗПЕЧИТИ - МОЖНА СПОКІЙНО, ТІЛЬКИ НА НЬОГО ВЕСЬ ЧАС ГРОШІ ВИДІЛЯЛИСЬ І ВІДТЯГУВАЛИ, ЩОБ ВИДІЛЯЛИСЬ ГРОШІ і т д. ГЕТЬМАНА БЕЗГРІЩНОГО НАЙШЛИ - КОГО - ПЕТРА, ТЬХІ... ще раз ТЬХУ.
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13.04.2022 17:15 Відповісти
А йшов би ти вслід за рс кораблем зе-гнида.
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13.04.2022 18:13 Відповісти
ЩЕ в Грудні, а в 14-15 НІ!?? СТІНА ДЕ???
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13.04.2022 17:51 Відповісти
А куди це дівся "Європейський вал" Яценюка? Він же будувався при "нормальному" президенті? Не при квартальному долбойобі,супергут? І саме на Сумщині,чи не так?
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13.04.2022 19:13 Відповісти
А ще цікаво, куди поділися оборонні споруди на Чонгарі, чи їх там взагалі не було?
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13.04.2022 16:15 Відповісти
Була вказівка розмінувати перешийок за місяць до вторгнення. Буцімто щоб покращити прикордонний рух для цивільних, і побудувати інфраструктуру для перетину
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13.04.2022 19:20 Відповісти
А можна посилання на щось?
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13.04.2022 20:09 Відповісти
звісно-мішки з піском для блокпостів та інша хня
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13.04.2022 16:16 Відповісти
Тримайтеся Сумчани.Ви як форпост!
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13.04.2022 16:18 Відповісти
Дякую! I я дуже рада новинi, що кордон укрiплюють! Маю надiю, що буде стiна
заввишки 5 метрiв...😊
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13.04.2022 16:40 Відповісти
хорошее дело.
но что мешало это сделать раньше?
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13.04.2022 16:22 Відповісти
лижі в Буковелі та підготовка до шашликів у травні...
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13.04.2022 16:26 Відповісти
Пєрєстать стрелять та на шашлики.
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13.04.2022 18:16 Відповісти
звісно-білі пропиленові мішки з піском, щоб ворог бачив куди стріляти
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13.04.2022 16:24 Відповісти
Після Дебальцево кожна обласна рада будувала на відведеній їй ділянці лінії оборонини на території Луганської і Донецької областей підконтрольних Україні. Таких ліній було побудовано три. Саме з першої лінії оборони відвели наші війська за вказівкою президента на окремих ділянках.
Завдяки цим лініям оборони сьогодні ворог розбиває лоба на лінії фронту ООС.
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13.04.2022 16:34 Відповісти
обласна рада будувала на відведеній їй ділянці лінії оборони-згідно облрадівських уявлень щодо оброни
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13.04.2022 16:38 Відповісти
А якщо глянути на карту то побачите що росіяни в зоні ООС продвинулись тільки в місцях де було відведення:
- Золоте, Петровське і Вікторівка, Оленівка-Докучаївськ.
І вишенька на торті- Станиця луганська, де найвеличніший побудував міст і відвів наші війська від укріплень на березі. А наступного ранку на мосту вже були орки і їх прапори...
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13.04.2022 19:17 Відповісти
Союз куди був крепшии за Украіну а німці через тиждень вже були під Києвом
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13.04.2022 16:37 Відповісти
Я не зебіл і не порохобот, але де там стіна кулявлоба?
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13.04.2022 16:48 Відповісти
Ви думаєте, той паркан захистив би від танків... Ну збудували шматок тої стіни, допоміг він?
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13.04.2022 16:51 Відповісти
та то риторичке, звісно що той паркан був би, навіть якщо б побудували, було б декоративне. реально міцну і ефективну оборону, рабсія б не дала побудувати...
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13.04.2022 16:57 Відповісти
Помилкою Яценюка було назвати звичайні прикордонні споруди, призначені для захисту від неконтрольованого перетину кордону, словом "стіна". В уяві долбойожиків одразу намалювалася Велика Китайська, хоча й остання для ********* озброєння не є перепоною.
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Громов,ти що дійсно придурок?Яка на %уй стіна?Назва була-"Європейський вал".Його ,цього валу, призначення було захистити Європу,не менше і не більше, від кацапської навали.Тепер зрозумів,а то "стіна,стіна"...
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13.04.2022 19:19 Відповісти
Ні, придурок ти, бо на тебе вже слово "вал" подіяло - Змієві Вали згадалися. https://www.radiosvoboda.org/a/29393887.html
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13.04.2022 19:35 Відповісти
Это надо было делать еще в ноябре! когда только инфа появилась,что кацапы собираются нападать.а подонок зелеНый все саботировал.

зеЛя и его банда за все будут отвечать.это называется 'преступная бездельность' и за это зеленые будут отвечать.
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13.04.2022 17:52 Відповісти
А трасу і Жд на Конотоп і Бахмач слабо розібрати?
По ній не те що рашисти, а і більшовики сто років тому їхали на бронепоїздах на Крути і Київ
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13.04.2022 19:13 Відповісти
 
 