"В Херсоні окупанти на очах доньки згвалтували маму, а потім в присутності мами згвалтували неповнолітню доньку", - La Strada Україна. ВIДЕО

Мешканці звільнених українських міст звинувачують російських окупантів не тільки в грабежах та мародерстві, але й в згвалтуваннях. Українські волонтери і слідчі передають інформацію в Міжнародний кримінальний суд, а Генпрокуратура вже почала розслідування першої справи про згвалтування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время, правозахисники організації La Strada Україна отримали перше повідомлення про сексуальне насилля російських окупантів 4 березня з тоді вже окупованого Херсона. За інформацією співробітниці La Strada Україна Альони Кривуляк, окупант згвалтували мешканку міста та її 17-річну доньку.

"Жінка розповіла про факт групового згвалтування. Російські окупанти гвалтували її, а тоді її доньку. Ситуація склалася так, що донька бачила, як нелюди гвалтували її маму, а потім мати бачила, як гвалтували неповнолітню доньку", - каже Кривуляк.

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