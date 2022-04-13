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"В Херсоні окупанти на очах доньки згвалтували маму, а потім в присутності мами згвалтували неповнолітню доньку", - La Strada Україна. ВIДЕО

Мешканці звільнених українських міст звинувачують російських окупантів не тільки в грабежах та мародерстві, але й в згвалтуваннях. Українські волонтери і слідчі передають інформацію в Міжнародний кримінальний суд, а Генпрокуратура вже почала розслідування першої справи про згвалтування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время, правозахисники організації La Strada Україна отримали перше повідомлення про сексуальне насилля російських окупантів 4 березня з тоді вже окупованого Херсона. За інформацією співробітниці  La Strada Україна Альони Кривуляк, окупант згвалтували мешканку міста та її 17-річну доньку.

"Жінка розповіла про факт групового згвалтування. Російські окупанти гвалтували її, а тоді її доньку. Ситуація склалася так, що донька бачила, як нелюди гвалтували її маму, а потім мати бачила, як гвалтували неповнолітню доньку", - каже Кривуляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина

Автор: 

армія рф (17509) жінки (627) насилля (296)


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Топ коментарі
+68
Это гнойники на Земле, которых надо выдавить
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13.04.2022 15:54
+68
Перед смертью оркам из этого подразделения отрезать яйца и скармливать им же, по-живому.
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13.04.2022 15:55
+54
Господи, хто цю нечисть виховував, мабуть тільки путлер бункерний. Які жахи, нема слів, тільки гнів, щоб задушити.
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13.04.2022 15:56
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Это гнойники на Земле, которых надо выдавить
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13.04.2022 15:54 Відповісти
Перед смертью оркам из этого подразделения отрезать яйца и скармливать им же, по-живому.
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13.04.2022 15:55 Відповісти
Господи, хто цю нечисть виховував, мабуть тільки путлер бункерний. Які жахи, нема слів, тільки гнів, щоб задушити.
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13.04.2022 15:56 Відповісти
Путлер извращенец педофил ‼️За намерение опубликовать доказательств убили Артема Боровика и Александра Литвиненко ! Оказывается ,что на па раше большинство извращенцев мразот
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13.04.2022 17:31 Відповісти
Не мають ці мразі права жити, ніякого. Рвати на частини .
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13.04.2022 15:56 Відповісти
******** путин должен быть повешен.
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13.04.2022 15:57 Відповісти
s sobstvennymi jaiciami vo rtu
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13.04.2022 19:32 Відповісти
а ось як деякі *харошие руські* отримують
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13.04.2022 15:58 Відповісти
Вони навіть штамп для цього зробили. Мабуть точно на одного- двох цього не робили. І це лише одна бригада
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13.04.2022 16:27 Відповісти
як це - "исключен из списков личного состава" "с 13.05.2022 ? Травень ще не настав
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13.04.2022 18:25 Відповісти
може він дослужить до тієї дати, і тоді буде звільнений
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13.04.2022 18:29 Відповісти
Анало говнєтний учьот.
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13.04.2022 19:25 Відповісти
Цій монголоїдній біомасі треба відрізати їхні огризки, ну а далі віддати їх тим дівчатам і жінкам на "виховання"!!!!!! " рузький мир" ***,,,,,,,,!!!!!! Горіть в АДУ СУКИ!!!!!!!
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13.04.2022 16:00 Відповісти
Тварюки щоб в вас члэни згнили
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13.04.2022 16:03 Відповісти
с орками руского происхождения никогда не смогу общаться из-за рвотного рефлекса 🤮
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13.04.2022 16:03 Відповісти
вони не люди. вони навіть не тварини. вони істоти
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13.04.2022 16:04 Відповісти
НИКАКИХ ПЛЕННЫХ. СЛАВА ЗСУ!
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13.04.2022 16:05 Відповісти
суки кацапские, чтоб вы все повыздыхали в страшных муках
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13.04.2022 16:08 Відповісти
Если по Макрону, то насиловали по-братски.
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13.04.2022 16:10 Відповісти
Резать на куски живьем, сначала ноги, потом руки, потом играть в футбол тем, что осталось
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13.04.2022 16:21 Відповісти
Уроды.... Им что ****** мало.... Как не проходишь мимо их стоянок... Пару шлюх постоянно вертятся...
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13.04.2022 16:26 Відповісти
****** , полный трешь.
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13.04.2022 16:28 Відповісти
перед смертью этих тварей изнасиловать раскалённой кочергой!!
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13.04.2022 16:54 Відповісти
Сволочі! Щоб їхні члени повідсихали!
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13.04.2022 17:03 Відповісти
Я вот подумал: а может не надо их расстреливать, когда они в плен попадают? Пусть пока их не обменяют сношаются друг с другом. Причем в особо извращенных формах. Ну как им нравится. Думаю, эффект от такого будет потрясающий.
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13.04.2022 18:17 Відповісти
Если провести аналогию с древнейшей историей - просто рвутся наружу методы доантичных времен. Итак - именно данными бесчеловечными способами всегда действовали, если цель была сделать из племени, города , народности в дальнейшем покорнейших рабов и людской скот. Хватало одного -двух раз и все, есть результат. С Украинцами эти твари так делали уже раз 7-10 с 11 века. Неполучилось у них.
На этот раз - все. Замкнутый круг будет разорван! Украинцы должны их всех убить!!!!!!!!
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Федерастам немає місця на Землі, їх треба знищювати, бо вони знищут нас!
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13.04.2022 18:48 Відповісти
Для людей, которые хладнокровно казнят связанных невиновных людей, изнасиловать кого-то - дело обыденное, ничем не примечательное.
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13.04.2022 18:52 Відповісти
pardonjte, - "dlia liudei"??????????
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13.04.2022 19:34 Відповісти
У будь-яких майбутніх розмовах з росіянами завжди потрібно запитати про їхню думку щодо зґвалтування дітей та немовлят. Нехай вони відчувають провину і сором назавжди.
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13.04.2022 20:56 Відповісти
Вони тобі скажуть , що то все переодіті правосеки були, а совісті і сорому вони не відчувають.
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14.04.2022 00:43 Відповісти
справді, розмова була б марною тратою часу, але це єдині слова, які вони повинні почути, поки не стануть щирими. Запитання на кшталт: «якщо це сталося, як ви думаєте, це нормально?», «а якби хтось із ваших власних вчинив таку річ, як би ви покарали?», «а якби це сталося з вашою дитиною?», «чи вважаєте ви добре, якщо це станеться з українськими дітьми?», «Як ви думаєте, немовлята коли-небудь заслуговують на таке покарання» тощо. У місцях публічних обговорень, таких як соціальні мережі, де всі можуть почути, відповіді та виправдання будуть принизливими.
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14.04.2022 06:39 Відповісти
помнится в Руанде, после геноцида в 1994, к суду привлекли 120 000 ...
кацапня, даже не сомневайтесь, найдём всех до единого.
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14.04.2022 09:54 Відповісти
 
 