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Бій за Донбас. Майбутнє війни. Маріуполь, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

13 квітня о 18:30 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" буде говорити про майбутнє війни, битву за Донбас, Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас", - Бутусов. КАРТА

Автор: 

Маріуполь (3235) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+17
Попытки россиян взять Угледар, Кременную, Рубежное и Попасную проваливаются. ВСУ убивает мразей как саранчу.
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13.04.2022 18:31
+16
Аналітика Бутусова 👍 аналітика Арестовеча 👎
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13.04.2022 18:24
+9
Куди лайк втулив?
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13.04.2022 18:37
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Аналітика Бутусова 👍 аналітика Арестовеча 👎
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13.04.2022 18:24 Відповісти
Ну вчера мне Арестович у Фейгина понравился. Я ему даже лайк втулил.
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13.04.2022 18:27 Відповісти
Куди лайк втулив?
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13.04.2022 18:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JkMsYTMxBv8&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=JkMsYTMxBv8&t=10s

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13.04.2022 19:27 Відповісти
дякую, Юрію !

повторюю за Вами "Маріупіль! Маріупіль! Маріупіль !"
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13.04.2022 21:29 Відповісти
Попытки россиян взять Угледар, Кременную, Рубежное и Попасную проваливаются. ВСУ убивает мразей как саранчу.
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13.04.2022 18:31 Відповісти
они только в рот возьмут а не УКРАИНУ!
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13.04.2022 18:34 Відповісти
Оккупанты сбежали из Черниговской и Сумской области. ВСУ могло бы провести наступление на Брянск , там 100 км всего, если быстрым ударом взять в окружение город, можно будет потребовать от орков снять осаду Мариуполя ?
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13.04.2022 19:20 Відповісти
скільки ноги топтати до Куріл ?

нас пече Маріупіль !!!!
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13.04.2022 21:30 Відповісти
Нажаль не бачу ,як зможуть допомогти Маріупольскому гарнізону. Шкода бійців. Шкода мирних громадян. Шкода міста.
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13.04.2022 19:23 Відповісти
Бутусов у відео відповів ЯК можна допомогти
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Молодец конечно, но насчёт Мариуполя нелогично - если он так важен, так какого хрена им не занимаются?И вообще про Юг очень не рассказывают.
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13.04.2022 19:31 Відповісти
Боль от потерь Славных Героев, мирного населения и исковерканных судеб народа!!!ПОБЕДА УКРАИНЫ обязательно будет!!! Всем сердцем и мыслями с Вами, мои дорогие!
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13.04.2022 19:36 Відповісти
Пан Бутусов, спасибо за вашу аналитику. Вам больше веры
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13.04.2022 22:46 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично, на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
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14.04.2022 03:56 Відповісти
 
 