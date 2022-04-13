Бій за Донбас. Майбутнє війни. Маріуполь, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

13 квітня о 18:30 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" буде говорити про майбутнє війни, битву за Донбас, Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас", - Бутусов. КАРТА