Бій за Донбас. Майбутнє війни. Маріуполь, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
13 квітня о 18:30 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" буде говорити про майбутнє війни, битву за Донбас, Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Павло ШОвте
показати весь коментар13.04.2022 18:31
+16 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.04.2022 18:24
+9 Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар13.04.2022 18:37
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повторюю за Вами "Маріупіль! Маріупіль! Маріупіль !"
нас пече Маріупіль !!!!
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично, на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.