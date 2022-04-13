Дружина Медведчука Марченко звернулася з вимогою негайно відпустити її чоловіка (доповнено). ВIДЕО

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою негайно відпустити її чоловіка. На іншому відеозверненні вона закуталась у хустку і попросила президента Туреччини витягнути з української в'язниці Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у своєму телеграм-каналі.

Дружина кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, ведуча Оксана Марченко записала відеозвернення російською мовою до президента України Володимира Зеленського.

У своєму зверненні Марченко вимагає негайно звільнити її чоловіка, якого, за її словами, "СБУ утримує незаконно".

"Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав з країни. Він завжди виступав за мир, діалог і згоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують за політичними мотивами. Його життя має бути в безпеці", - заявила Марченко.

Також пізніше Марченко закуталась у хустку і записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Вона попросила витягнути з української в'язниці свого чоловіка Віктора Медведчука, якому інкримінують державну зраду.

Відео Марченко опублікувала у соціальних мережах.

Кума Путіна заявила, що Медведчука затримали по особистій вказівці президента Зеленського та нібито "незаконно утримують в невідомому місці як заручника".

"Раніше мого чоловіка намагались засудити на політичному процесі. Мій чоловік ніяких законів не порушував. Усе те, що відбувалось - повністю суперечить правовим основам української держави та нормам міжнародного права. Утримання мого чоловіка я вважаю виявом тероризму", - заявила Марченко.