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Дружина Медведчука Марченко звернулася з вимогою негайно відпустити її чоловіка (доповнено). ВIДЕО

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою негайно відпустити її чоловіка. На іншому відеозверненні вона закуталась у хустку і попросила президента Туреччини витягнути з української в'язниці Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у своєму телеграм-каналі.

Дружина кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, ведуча Оксана Марченко записала відеозвернення російською мовою до президента України Володимира Зеленського.

У своєму зверненні Марченко вимагає негайно звільнити її чоловіка, якого, за її словами, "СБУ утримує незаконно".

"Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав з країни. Він завжди виступав за мир, діалог і згоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують за політичними мотивами. Його життя має бути в безпеці", - заявила Марченко.

Також пізніше Марченко закуталась у хустку і записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Вона попросила витягнути з української в'язниці свого чоловіка Віктора Медведчука, якому інкримінують державну зраду.

Відео Марченко опублікувала у соціальних мережах.

Кума Путіна заявила, що Медведчука затримали по особистій вказівці президента Зеленського та нібито "незаконно утримують в невідомому місці як заручника".

"Раніше мого чоловіка намагались засудити на політичному процесі. Мій чоловік ніяких законів не порушував. Усе те, що відбувалось - повністю суперечить правовим основам української держави та нормам міжнародного права. Утримання мого чоловіка я вважаю виявом тероризму", - заявила Марченко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Медведчук Віктор (1707) звернення (607) Марченко Оксана (146)


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Топ коментарі
+90
Идёт эта чума гороховая вслед за руссокорабликом
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13.04.2022 17:42
+78
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13.04.2022 17:45
+61
Так з під домашнього арешту збіг? Виходить, порушив, тепер тільки тюрма
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13.04.2022 17:42
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блэд, чтож оно такое страшное без гримма. еще глаза закатывает так, что мурашки по коже пробегают.
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14.04.2022 07:59 Відповісти
срань господня
это ж надо так литцо перекроить
или это согласно скорби так задумывалось?
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14.04.2022 08:27 Відповісти
**** шалава,споймать и закрыть *****
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14.04.2022 08:42 Відповісти
****, простая любительница золотых вагонов, твой муж убежал из под следствия и из под ареста, он будет осуждён за все свои делишки. А ты можешь теперь только у куйла что бы он тебе за щеку завалил. Расскажи как ты и твой муженёк находились на госслужбе и такие богатства наворовали… дворяне ***..
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14.04.2022 09:01 Відповісти
Требовать у путлера будешь чтобы он тебе за щеку дал….
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14.04.2022 09:03 Відповісти
думаю что там уже 2 сантиметра внутырь ! хотя она ещё та вытянет!
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14.04.2022 16:21 Відповісти
замироточила Оскар в студию!!!
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14.04.2022 09:20 Відповісти
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14.04.2022 09:46 Відповісти
Я дуже стурбований цією заявою.
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14.04.2022 11:12 Відповісти
у епть, черепаха тортило вылезла из болота... ****, здохни...
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14.04.2022 11:32 Відповісти
Рідну мову забула "пи...паломніца"!..
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14.04.2022 11:43 Відповісти
да чтош такое на первый потопленый корабыль не успел крейсер москва пошол куда послали! витеньке пи.да! теперь я с кивой!
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14.04.2022 16:14 Відповісти
Говорила балакала, сіла, тай заплакала.
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14.04.2022 16:30 Відповісти
В наступному видео вона вимагатимете повернути все заарештоване майно,бо її медведчука "схопииои "незаконно. Може цей перший акт - плач по супружнику тільки заради другого - майно і бабки повернути?
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14.04.2022 21:19 Відповісти
Боже, что это за ж...а на ее морде? Это пи...ц.
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14.04.2022 23:33 Відповісти
Ну, какая же ты страшная, и накрашенная страшная, и не накрашенная страшная, просто аж жуть! Надо бы ещё и на тебя дело завести, чтоб маленько остыл твой пыл, а то ведь видишь ли, как она оборзела - требует, немедленно, ага щасс!!!
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14.04.2022 23:48 Відповісти
В пресс хату его.
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16.04.2022 20:49 Відповісти
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