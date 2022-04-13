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Пентагон і Захід дають важке озброєння! День 49 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
49-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС.
Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок.
Побачили - надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fevorog_bot%3Ffbclid%3DIwAR2KPj2CrLLsB7BjMWL3-3qJOjEFE5HYN-kFfvSKmeQeYhc6ALZl2DYTHus&h=AT3ka-**********************************************************************-EJQyB7WbXjAqQQU8q0q42RVG0d-VNgXKkn8e4QJcD7vfNQtz0PpY8_JHI0asw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Wv9g0sz0F_P7a5d34Km_F0-1S1Ynda6R58JSidDo-fqkfdnZxW9w7IRSVxWQDJKl8gaG3QnBEFmFrtvceuJE1YX2lciNBdpyOoY2QDe_dMyI1PiTB0d5w4yQYZ7pXQy25JnbOev2NcttYfv6ROjihYw https://t.me/evorog_bot
Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку.
Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.
Разом переможемо!
Олексій Білошицький,
заступник начальника Департаменту патрульної поліції
5.ua