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Пентагон і Захід дають важке озброєння! День 49 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

49-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Крейсер москва буль-буль. Чекаємо підтвердження
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13.04.2022 21:03 Відповісти
Блін, ледве не проїба..в початок. Дивився на стримі Гончаренка, як через Польщу ешелон з німецькою технікою до нас йде. Там краса! САУ! Бронємашини якісь класні!
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13.04.2022 21:07 Відповісти
за останній час багато такіх відосів з ******** натівською технікою.то мабудь на Польшу усилення угруповання НАТО на території Польші. Україні бздять надати навідь радяньське озброєння
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13.04.2022 21:15 Відповісти
Ні, вони через станцію йшли на українсько-польському кордоні. Я в гугл меп перевірив. Подивись потім цей стрім з 2.15 хвилини. Називається "Под Изюмом уничтожена колона техники".
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13.04.2022 21:33 Відповісти
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13.04.2022 21:18 Відповісти
ЗСУ ХОЧУТ ЗАЛИШИТИ РАШИСТІВ БЕЗ ЗВ'ЯЗКУ - ПРОСЯТЬ УКРАЇНЦІВ ДОПОМОГТИ

ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС.
Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок.
Побачили - надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fevorog_bot%3Ffbclid%3DIwAR2KPj2CrLLsB7BjMWL3-3qJOjEFE5HYN-kFfvSKmeQeYhc6ALZl2DYTHus&h=AT3ka-**********************************************************************-EJQyB7WbXjAqQQU8q0q42RVG0d-VNgXKkn8e4QJcD7vfNQtz0PpY8_JHI0asw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Wv9g0sz0F_P7a5d34Km_F0-1S1Ynda6R58JSidDo-fqkfdnZxW9w7IRSVxWQDJKl8gaG3QnBEFmFrtvceuJE1YX2lciNBdpyOoY2QDe_dMyI1PiTB0d5w4yQYZ7pXQy25JnbOev2NcttYfv6ROjihYw https://t.me/evorog_bot
Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку.
Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.
Разом переможемо!

Олексій Білошицький,
заступник начальника Департаменту патрульної поліції
5.ua
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13.04.2022 21:19 Відповісти
 
 