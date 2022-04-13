Винесли ліжка та залишили за собою свинарник: Наслідки відступу окупантів на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Російські військові, відступаючи з України на територію Білорусі, вкрали ліжка зі службового приміщення українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Орки, які входили в Україну через Чорнобильську зону, поглумилися не лише над українською, а й над білоруською символікою. На одному з напрямків прикордонники вийшли до контрольного поста на дорозі, якою російські загарбники заходили в Україну з Білорусі.

Традиційно рашисти залишили за собою свинарник. Вони навіть вкрали ліжка зі службового приміщення прикордонників. Прикордонні стовпи з символікою двох країни поламали та покидали на землю.

Тож білорусам варто замислитися, ким їх вважають російсько-окупаційні війська, які зневажають їх державну символіку", - йдеться в повідомленні.

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