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Винесли ліжка та залишили за собою свинарник: Наслідки відступу окупантів на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Російські військові, відступаючи з України на територію Білорусі, вкрали ліжка зі службового приміщення українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Орки, які входили в Україну через Чорнобильську зону, поглумилися не лише над українською, а й над білоруською символікою. На одному з напрямків прикордонники вийшли до контрольного поста на дорозі, якою російські загарбники заходили в Україну з Білорусі.

Традиційно рашисти залишили за собою свинарник. Вони навіть вкрали ліжка зі службового приміщення прикордонників. Прикордонні стовпи з символікою двох країни поламали та покидали на землю.

Тож білорусам варто замислитися, ким їх вважають російсько-окупаційні війська, які зневажають їх державну символіку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Київщині, Чернігівщині та Сумщині відновлюють контроль за державним кордоном, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020)


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Топ коментарі
+16
Мужики, вы не столбы ставьте а подгоняйте екскаваторы и перекапывайте дорогу и валите деревья. Нет у нас больше одекватных соседей с той стороны. И не факт что они не захотят вернуться. Хватит уже прыгать по граблям. Ато с каждым прыжком у нас раны все глубже а людей все меньше
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13.04.2022 21:48
+10
Касапы об бульбашей уже давно ноги вытирают.
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13.04.2022 21:25
+9
фуйня ваша орко армія як і ваш ізик орковський.
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13.04.2022 21:24
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фуйня ваша орко армія як і ваш ізик орковський.
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13.04.2022 21:24 Відповісти
Касапы об бульбашей уже давно ноги вытирают.
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13.04.2022 21:25 Відповісти
тре китайців запросити на будівництво другої китайської стіни з мордором і білорусією
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13.04.2022 21:27 Відповісти
Акуеваю з нашоі погранзони ! Там вже мав бути викопаний глибокий і широкий рів та насипаний високий ескарп, все завалено деревами( сьовбури скріплені дротом і скобами), глибокі мінні поля і різні перешкоди. Тепер зрозуміло чому орда о 7 ранку була під Киівом
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13.04.2022 21:32 Відповісти
Так все так і є, по документах, які в будь-який момент можуть показати чиновники влади та підрядчики
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13.04.2022 22:01 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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13.04.2022 21:35 Відповісти
Кордон відновлено, я спокійний!
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13.04.2022 21:42 Відповісти
столбы подняли...охереть как відновили.
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13.04.2022 21:46 Відповісти
...вот так граница была на замке?...окуеть...те просто заехали, а эти просто сье...бались....дорога не взорвана...никаких перешкод нет....за пару месяцев до вторжения орды могли что то сделать и те спокойно покуривая ..доехали почти до Киева.
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13.04.2022 21:44 Відповісти
Ти там було...не було... А скільки уродів казали про те що з бульболянндії ніхто не прийде А ? Що язик в сраку.. чи досі віреш що Гітлер напав на СесеріЮ без оголошення війни
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14.04.2022 03:47 Відповісти
Мужики, вы не столбы ставьте а подгоняйте екскаваторы и перекапывайте дорогу и валите деревья. Нет у нас больше одекватных соседей с той стороны. И не факт что они не захотят вернуться. Хватит уже прыгать по граблям. Ато с каждым прыжком у нас раны все глубже а людей все меньше
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13.04.2022 21:48 Відповісти
Добрі укріплення на кордоні -це непогано.. Нажаль, Іскандерам та літакам такі перепони не шкодять.
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13.04.2022 22:27 Відповісти
Искандеры и самолеты без орды орков и наземной техники ничего не решат. А то что орки могут вернуться в любой момент, а их выход мог быть просто отвлекающим маневром. Да и никчему нам уже туда дорога на ближайшие 50 лет.
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13.04.2022 22:54 Відповісти
Надо строить стену. Очень высокую. Срочно. И мины вокруг
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13.04.2022 23:34 Відповісти
Говорили, що в Білорусі гарні дороги...
Виявилося, що то - фейк. Якщо уважно подивитися це відео.
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13.04.2022 23:59 Відповісти
Там тепер ,як мінімум, має бути такий самий кордон як між США та мексикою
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14.04.2022 00:13 Відповісти
 
 