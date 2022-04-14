Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает, - російський вояка хизується у розмові, як чавив танком українські мирні автівки. АУДIО
У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами – про що свідчать численні перехоплення СБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про чергову таку розмову повідомили у Службі безпеки України.
"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.
"И с какой скоростью надо ехать?" – перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.
"Я еб#шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – відповідає ворожий вояка. Називає це "спортивним інтересом"…
"Що ж, окупанти, це вам не "танчики". Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця. СБУ, ЗСУ та всі українські відомства про це потурбуються!", - запевняють ворога українські бійці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=fwKbNfRvbl8