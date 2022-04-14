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Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает, - російський вояка хизується у розмові, як чавив танком українські мирні автівки. АУДIО

У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами – про що свідчать численні перехоплення СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про чергову таку розмову повідомили у Службі безпеки України.

"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

"И с какой скоростью надо ехать?" – перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.

"Я еб#шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – відповідає ворожий вояка. Називає це "спортивним інтересом"…

"Що ж, окупанти, це вам не "танчики". Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця. СБУ, ЗСУ та всі українські відомства про це потурбуються!", - запевняють ворога українські бійці.

Також читайте: Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО

армія рф (17516) СБУ (12851) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+15
Ти кацапська свиня якщо ще не пісмажилась,то обов'язково будеш підсмажена у своєму тракторі...
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14.04.2022 11:50
+12
почему только собачек? Есть еще лисички, дикие кошки, птички всякие. Родной фауне надо помогать
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14.04.2022 11:53
+9
... только судить будут не "трактор", а прокладку.
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14.04.2022 11:52
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Майбутній корм для і так розжирівших собачок.
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14.04.2022 11:49 Відповісти
почему только собачек? Есть еще лисички, дикие кошки, птички всякие. Родной фауне надо помогать
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14.04.2022 11:53 Відповісти
І червячки, які вилізають на поверхню від електровітряків, за яких так переживало *****.
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14.04.2022 11:58 Відповісти
Ти кацапська свиня якщо ще не пісмажилась,то обов'язково будеш підсмажена у своєму тракторі...
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14.04.2022 11:50 Відповісти
... только судить будут не "трактор", а прокладку.
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14.04.2022 11:52 Відповісти
А если ему по з%лупе проехаться, со скоростью 0.4 мера в час(шоб дольше было). А потом подлечивать чтоб не сдохло, но гноилось постоянно. Я не садист но такой скот не достоин умереть быстро
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14.04.2022 11:57 Відповісти
- А с "Джавелином" не бодался? Рискни, попробуй. Будет, что вспомнить. Зрителям.
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14.04.2022 11:57 Відповісти
Сжечь его вместе с его трактором!!!!
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14.04.2022 11:58 Відповісти
Десь прочитав, що песков сказав:-"...такого корабля у них ніколи не було, а той що потонув- два дні тому, перейменували на "Київ" !!!
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14.04.2022 11:59 Відповісти
ну-ну-ну...., посмотрим, когда пробьет его час, как он в руках ССО-шников в свои дырявые лапти от страха ссаться будет.....
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14.04.2022 11:59 Відповісти
какие они тупые и убогие дегенераты ... за не именем побед в боях , победа над авто просто феерическая , орда тупых ублюдков
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14.04.2022 11:59 Відповісти
Так оно сдохло уже. Алё. Посвежее что-то давайте.
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14.04.2022 12:02 Відповісти
ааааа-ха-ха!!!
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14.04.2022 12:03 Відповісти
Я теперь знаю, что две маленькие ракеты "Москву" уничтожают
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14.04.2022 12:06 Відповісти
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14.04.2022 12:09 Відповісти
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14.04.2022 12:03 Відповісти
плевал на ваши спортивные интересы поддонки
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14.04.2022 12:04 Відповісти
Горит военная техника рашки под Изюмом
https://www.youtube.com/watch?v=fwKbNfRvbl8
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14.04.2022 12:07 Відповісти
старое(((( 2 дня лупит ливень
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14.04.2022 12:34 Відповісти
Нарешті в коментах ми не побачимо відгуків "малоросів поціновувачів гуського міру" наприклад " не все так однозначно" та "ето намеренная фальсифікація англійських шпіонов". За вісім років війни України з росісрашкой не доперло? То коли відкрито почали гвалтувати та чавити танками вже ні яка тупа істота з Українським паспортом не заперечить бажання московитів знищити Український нарід. Кожна прокацаплена дібільна мразота після перемоги України буде бігати по вулиці в вишиванці з Українським прапором та співати гімн України.
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14.04.2022 12:09 Відповісти
орк давив автівки тупо із зіздрощів бо в нього такої немає і тому що міг. от що буває коли незрілому варварському розуму дати волю. такі спалять весь світ заради приколу
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14.04.2022 12:40 Відповісти
 
 