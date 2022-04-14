"Замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

У розпорядженні СБУ чимало перехоплених телефонних розмов окупантів, в яких вони вихваляються своїми трофеями. А їхні родичі не просто не засуджують, а навпаки, спонукають до мародерства та ще й роблять замовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

"Герой" чергового перехоплення ділиться з дружиною подробицями першого дня боїв у Запоріжжі: "Мы на заправку заезжаем, короче, там просто никого нету. А там еда, напитки всякие... Как начали красть все себе, набирать… Иллюха там… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…".

Але цього виявилося замало, знайшли приміщення закрите на замок. Тоді вони: "замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово"!

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І єдине, що не сподобалося дружині в цій розповіді – що її благовірний міг пити енергетики, які шкодять здоров’ю.

"Але смертельно шкідливим для російських окупантів є перебування на нашій землі. У чому на власному досвіді переконалися близько 20 тисяч загарбників", - зауважують в СБУ.