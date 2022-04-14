УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5474 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
14 094 29

"Замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

У розпорядженні СБУ чимало перехоплених телефонних розмов окупантів, в яких вони вихваляються своїми трофеями. А їхні родичі не просто не засуджують, а навпаки, спонукають до мародерства та ще й роблять замовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

"Герой" чергового перехоплення ділиться з дружиною подробицями першого дня боїв у Запоріжжі: "Мы на заправку заезжаем, короче, там просто никого нету. А там еда, напитки всякие... Как начали красть все себе, набирать… Иллюха там… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…".

Але цього виявилося замало, знайшли приміщення закрите на замок. Тоді вони: "замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово"!

Читайте також: Ці москальські солдати вкрали в мене всі мої труси. Дружина, в тебе також трусів нема, - український воїн розповів, як мародерили солдати РФ у його будинку. ВIДЕО

І єдине, що не сподобалося дружині в цій розповіді – що її благовірний міг пити енергетики, які шкодять здоров’ю.

"Але смертельно шкідливим для російських окупантів є перебування на нашій землі. У чому на власному досвіді переконалися близько 20 тисяч загарбників", - зауважують в СБУ.

Автор: 

армія рф (17516) мародерство (339) СБУ (12851) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
бомжи конченные , плять...
показати весь коментар
14.04.2022 12:24
+16
Румынская сотня


@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1514332076723646465 13 ч



не каждая женщина согласится надеть нижнее бельё с другой убитой женщины
здесь нужно иметь определённое воспитание, склад психики и менталитет..
показати весь коментар
14.04.2022 12:19
+9
показати весь коментар
14.04.2022 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТВАРИ горите в АДУ!
показати весь коментар
14.04.2022 12:19 Відповісти
Румынская сотня


@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1514332076723646465 13 ч



не каждая женщина согласится надеть нижнее бельё с другой убитой женщины
здесь нужно иметь определённое воспитание, склад психики и менталитет..
показати весь коментар
14.04.2022 12:19 Відповісти
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy петиция против куйла
показати весь коментар
14.04.2022 12:20 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 12:22 Відповісти
бомжи конченные , плять...
показати весь коментар
14.04.2022 12:24 Відповісти
"замок сломали, а там склад!...пиво, водки…"
показати весь коментар
14.04.2022 12:26 Відповісти
Яке пиво чи горілка... Для них брага в саму радість... А зараз щей халепа з сахаром 😂
показати весь коментар
14.04.2022 12:45 Відповісти
Конченые......
показати весь коментар
14.04.2022 12:30 Відповісти
Плять не порівнюйте більше цих виродків з німецькими фашистами, це просто якась армія ніщебродів
показати весь коментар
14.04.2022 12:31 Відповісти
Плем"я алкашів.
показати весь коментар
14.04.2022 12:32 Відповісти
Смоли гарячої в горлянку скоро тобі в горлянку заллють наші хлопці
показати весь коментар
14.04.2022 12:32 Відповісти
Кла-а-ас, целый склад, карочи... Диковинка кака... Приеду в ***** и буду рассказывать, что я склад видел, карочи...
показати весь коментар
14.04.2022 12:34 Відповісти
Яке кончене ....
показати весь коментар
14.04.2022 12:34 Відповісти
"Замок сломали, а там склад ИСТИННО- МОКШАНСКИЕ СКРЕПЫ!.. пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…"
показати весь коментар
14.04.2022 12:35 Відповісти
До чего ж херово нада жить что б хвастаться тем что увидел склад с водкой и пивом обмлел. Так самка рада что он не булки с энергетиками жрёт, а пиво с водярой. Вот это уровень мля
показати весь коментар
14.04.2022 12:41 Відповісти
"Наша місія - безпека України та захист її громадян " - це на сайти СБУ
СБУ, яка існує на податкі українців! На гроши, що необхідні для обороноздатності країни!!!
Яким покидьком треба бути, щоб використовувати дорогу техніку, кваліфікованих високоплачуваних фахівців для прослуховування та запису балачок рядових орків з дівками, тітками та бабами?!
показати весь коментар
14.04.2022 12:45 Відповісти
Может хватит постить высеры жопоголовой кацапни? Вот абсолютно неинтересно, что эти фрики высерают ротом. Я понимаю, что прослушивание вражеских деградантов стратегически важно и нужно, но совсем необязательно народу сливать эти помои.
показати весь коментар
14.04.2022 12:48 Відповісти
свинособака короче
показати весь коментар
14.04.2022 12:55 Відповісти
плод любви сифилитички и алкаша
показати весь коментар
14.04.2022 12:56 Відповісти
плод любви сифилитички и алкаша
показати весь коментар
14.04.2022 12:57 Відповісти
...совокупления-про любов ані слова...
показати весь коментар
15.04.2022 05:54 Відповісти
До речі, це характеризує не лише свинособак, а і громадян України, для яких бізнес продає алкоголь навіть на АЗС.
Про супермаркети, де третина площі задіяна під алкоголь, а на місці овочів та фруктів якесь сміття - теж не треба забувати.
показати весь коментар
14.04.2022 12:59 Відповісти
Ни хрена себе! Орда уже до Запорожья добралась?! Вы меня очень огорчили!
показати весь коментар
14.04.2022 12:59 Відповісти
А можно оставлять то что орки любят и минировать или травить,превратить это в оружие как то?Напились и сдохли..
показати весь коментар
14.04.2022 13:13 Відповісти
П,яний солдат,це є дохлий москаль. нехай квасять, ублюдки. Це лайно привикло до бояришніка. ...Але то таке)
показати весь коментар
14.04.2022 13:21 Відповісти
Ни хрена себе! Орда уже до Запорожья добралась?!
показати весь коментар
14.04.2022 13:25 Відповісти
В ГСВГ оккупанты савецкого саюза ночью, перелазили через сетку в пристройке к немецкому магазину, и из ящиков с алкоголем крали спиртное, которое потом успешно выпивалось после отбоя или в каптерках. Один раз в каптерку забыли закрыть двери и зашёл начштаба подполков, с изумлением увидел, как солдаты употребляют дорогой голубой ликер и сказал, ниху.се, я со своей зарплатой не позволяют бухать такие ликеры, а тут срочники. Налили ему рюмку, опрокинув её начштаба удовлетворённо вышел... А так конечно на публику, было низя совершать преступления, но в действительности....савецкие салдаты такие же несуны (воры, крадущие всё, что плохо лежит), как и их бедные родственники совки на гражданке.
показати весь коментар
14.04.2022 13:26 Відповісти
Цей вид називаеться ЧМОНЯ ЗВИЧАЙНА
показати весь коментар
14.04.2022 17:40 Відповісти
Ещё живы старые люди, которые в своём послевоенном детстве помнят, как в конце 40-х годов жёны некоторых вернувшихся фронтовиков расхаживали по улицам (по улицам, Карл!) в нижнем белье, по-хозяйски стыренном их мужьями в европейских странах. Как они говорят - "можем повторить". Вот и показали, что они могут повторить - стирать с лица земли жилые кварталы, издеваться над гражданскими и воровать. Скрепы у них такие.
показати весь коментар
14.04.2022 21:21 Відповісти
 
 