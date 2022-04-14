Через нестачу власних сил РФ намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині. Їх затримано, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо війська РФ захоплять місто.
Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ
"В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський і Пайзулаєв. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, "доповідали" їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення. Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині", - йдеться у доповіді речника СБУ Артема Дехтяренка.
За інформацією СБУ, викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів. Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд.
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В Германии не готовы предоставить Украине все виды оружия, которое имеет Бундесвер
співпадіння,не думаю
И да, не надо было Штайнмайера обижать. Он уже с неделю назад покаялся, признал, что был неправ и погорячился. Вам надо УЛУЧШАТЬ отношенния с союзниками, а вы умудрились устроить скандавл с ними.
СМЕРТЬ ВНУТРІШНІМ ВОРОГАМ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
У нас війна чи що таке?
как так ?
закон на них нет ? дак проголосуйте за такой закон
Коли буде скорегований портновсько- кремлядський карний кодекс?
Коли підпишемо римський статут?
Коли затвердемо обраного міжнародними експертами антикорупційного прокурора?