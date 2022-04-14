Через нестачу власних сил РФ намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині. Їх затримано, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо війська РФ захоплять місто.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ

"В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський і Пайзулаєв. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, "доповідали" їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення. Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині", - йдеться у доповіді речника СБУ Артема Дехтяренка.

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За інформацією СБУ, викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів. Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд.