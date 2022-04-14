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Через нестачу власних сил РФ намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині. Їх затримано, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо війська РФ захоплять місто.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ

"В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський і Пайзулаєв. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, "доповідали" їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення. Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині", - йдеться у доповіді речника СБУ Артема Дехтяренка.

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За інформацією СБУ, викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів. Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд.

затримання (4343) криміналітет (301) Одеса (5473) СБУ (12851)


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Топ коментарі
+29
"Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в'їзд."
Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
У нас війна чи що таке?
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14.04.2022 13:08
+27
Чому не розстрiлюете одразу цих покидькiв
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14.04.2022 12:55
+24
Опять выдворяют. Ну, это просто дурацкий гуманизм.
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14.04.2022 13:08
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https://lenta.ua/v-germanii-razreshili-podnimat-raduzhnyy-flag-nad-pravitelstvennymi-uchrezhdeniyami-118219/ В Германии разрешили поднимать радужный флаг над правительственными учреждениями

В Германии не готовы предоставить Украине все виды оружия, которое имеет Бундесвер

співпадіння,не думаю
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14.04.2022 12:49 Відповісти
Все у них дастиш фантастиш👎
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14.04.2022 12:53 Відповісти
Дас ист,дебил!!!!!!!!!!!
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14.04.2022 13:12 Відповісти
😁🐔Шило ты уже сдесь.
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14.04.2022 13:27 Відповісти
Нет , он здесь .
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14.04.2022 14:51 Відповісти
Du bist ein Idiot!
И да, не надо было Штайнмайера обижать. Он уже с неделю назад покаялся, признал, что был неправ и погорячился. Вам надо УЛУЧШАТЬ отношенния с союзниками, а вы умудрились устроить скандавл с ними.
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14.04.2022 13:51 Відповісти
Не слендовало Штайнмаййера обижать. Он уже с неделю как передумал, признал что погорячился и был неправ. А ваы его не пустили, в Германиии это многими было воспринято как оскорблениен страны, поскольку он является ее символом.
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14.04.2022 13:55 Відповісти
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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14.04.2022 12:52 Відповісти
Утилизировать на месте ‼️Уродов- убийц ,пособников рашистской федерации‼️Нельзя с ними толерантничать‼️После их зверств и подлости , работайтежёстче
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14.04.2022 14:12 Відповісти
А цей іноземець (один з главарів банди) генацвале ? 100%!
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14.04.2022 14:28 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ СБУ!!!
СМЕРТЬ ВНУТРІШНІМ ВОРОГАМ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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14.04.2022 12:52 Відповісти
пацани по панятіям працюють на мусорів. зашквар в злочинному середовищі
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14.04.2022 12:54 Відповісти
Чому не розстрiлюете одразу цих покидькiв
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14.04.2022 12:55 Відповісти
У министра обороны россии Сергея Шойгу "вдруг случился обширный инфаркт, он станет инвалидом, если выживет". Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Неевзлин.
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14.04.2022 12:56 Відповісти
Хотелось бы и каждый нормальный украинец а так же те кто нас поддерживают за границей были бы рад, однако из наших не помню кто точно то ли Жданов то ли Яковина , что он якобы был в командировке в севкаре и Китае, где выпрашивал искандеры,а не отлеживался в госпитале ,если у вас есть официальные подтверждения , скиньте пожалуйста ссылку
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14.04.2022 13:53 Відповісти
йоаний гуманізм
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14.04.2022 12:57 Відповісти
"Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в'їзд."
Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
У нас війна чи що таке?
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14.04.2022 13:08 Відповісти
Опять выдворяют. Ну, это просто дурацкий гуманизм.
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14.04.2022 13:08 Відповісти
це не злодії, баклани їбучі
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14.04.2022 13:15 Відповісти
Афторитетам и их калоборантам ща не весело!их реально можно просто отстреливать!как раз очистить отвсего дерьма!
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14.04.2022 13:16 Відповісти
Ви не розумієте, це операція називається "карусель": щоб не арештовувати видворяють за гроші, потім впускають теж за гроші. Подвійний гешефт.
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14.04.2022 13:22 Відповісти
як видворений? як це вїзд заборонений?! растрелять нах!
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14.04.2022 13:27 Відповісти
чет не понял , в стране война , а урки на свободе , закатать их надо под ноль по законам военного времени , у людей горе , война , рашисты лезут со всех сторон , а преступный элемент чуствует себя даже очень не плохо , и на врага работает
как так ?
закон на них нет ? дак проголосуйте за такой закон
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14.04.2022 13:33 Відповісти
Одного з лiдерiв угруповання, який є иноземцем видворено з України - то есть вывели на берег и сказали плыви.
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14.04.2022 13:42 Відповісти
Коли продажні судді і прикордонники будуть відповідати за своє трахання в душу?
Коли буде скорегований портновсько- кремлядський карний кодекс?
Коли підпишемо римський статут?
Коли затвердемо обраного міжнародними експертами антикорупційного прокурора?
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14.04.2022 14:10 Відповісти
Майже весь криминал в Україні співпрацює з ФСБ.
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14.04.2022 15:30 Відповісти
Що ви там виконуєте довбойоби? Стріляйте їх без розмов на місці!
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14.04.2022 16:03 Відповісти
Криміналітет, який працює на решку, повинні відстрілювати, а не депортувати. Бо Бучи будуть повторюватися кожні 5 років.
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14.04.2022 16:19 Відповісти
т.е. если ты обычный чел и уехал из Украины то тебе срок за дезертирство, но если ты криминальный авторитет то СБУ сама тебя вывезет из страны?
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14.04.2022 17:21 Відповісти
Вы лично знаете Эмиля,Исмаилова?Вы бы знали сколько они помогли Одессе в это сложное время,пока вы диванные критики сидите говорите не знав всю ситуацию,они влаживают деньги в дом престарелых,дет.дома,и помогают всем чем только могут,а их имена выводят как не знаю чьи.
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16.04.2022 22:04 Відповісти
повинні відстрілювати таких як ви,бо ви нічого не знаєте,але робити висновки тільки по словам якогось чоловіка який вдягнув форму й каже те що йому сказали казати,ви цих людей не знаєте як ви можете казати таке,поки мілліонери ховаються від цього,Ісмаилов,Ємиль,вони зі своїх кишенькових грошей влагоджують гроші для допомоги Одесі.
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16.04.2022 22:13 Відповісти
 
 