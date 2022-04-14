Російські окупанти завдали масованого артудару по парку Горького в Харкові. ВIДЕО камер спостереження
Російські окупанти завдали масованого артилерійського удару по парку Горького в Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери спостереження, установлені в парку зафіксували щонайменше 12 вибухів.
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olele
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швеллер
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Oresta Bartka
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Дмитрий Быстрицкий
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Треба парк переіменувати, бо кацапи вважають його своїм.