Російські окупанти завдали масованого артудару по парку Горького в Харкові. ВIДЕО камер спостереження

Російські окупанти завдали масованого артилерійського удару по парку Горького в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери спостереження, установлені в парку зафіксували щонайменше 12 вибухів.

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