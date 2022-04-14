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Російські окупанти завдали масованого артудару по парку Горького в Харкові. ВIДЕО камер спостереження

Російські окупанти завдали масованого артилерійського удару по парку Горького в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери спостереження, установлені в парку зафіксували щонайменше 12 вибухів.

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Автор: 

обстріл (28672) Харків (5632)


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Топ коментарі
+41
смерть московским оккупантам!!!
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14.04.2022 14:19
+38
Можна майже під будь-якою новиною писати "уроди кончені"!
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14.04.2022 14:20
+24
Хто такий той Горький ?
Треба парк переіменувати, бо кацапи вважають його своїм.
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14.04.2022 14:20
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схоже - "літак Судного Дня", мобільний центр управління ядерними силами рф
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15.04.2022 11:03 Відповісти
Тільки нещодавно комунальники знімали з кущів роз зимові накидки, прибирали листя, чепурили.... Русські - підар"си!
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14.04.2022 15:43 Відповісти
Хорошого кацапа тепловізор не бачить...
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14.04.2022 16:11 Відповісти
мроzzи с трипером головы
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14.04.2022 16:36 Відповісти
Непогана причина для його перейменування.
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14.04.2022 17:32 Відповісти
У нас, в Николаева, есть район называется Ракетная Роща. Так фашисты думали, что там стоят ракеты и так же с градов наносили удары по мирным жителям района. Твари, ****.
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14.04.2022 18:06 Відповісти
Ублюдки свиноматок-сифилитичек...
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14.04.2022 18:40 Відповісти
. .
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14.04.2022 18:49 Відповісти
Даже тут завидуют
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14.04.2022 21:03 Відповісти
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