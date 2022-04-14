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ФСБ заявила про обстріли по території Брянської області нібито з боку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Федеральна служба безпеки Росії заявила про нібито обстріл прикордонного пункту "Нові Юрковичі" в Брянській області. Нібито обстріл був здійснений з боку України. Також російські ЗМІ стверджується, що нібито селище Климово у Брянській області обстріляли з артилерії.

Про це повідомляє fontanka.ru, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався 13 квітня.

"13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску "Нові Юрковичі" ПУ ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано", - повідомили в ФСБ.

Також повідомляється, що нібито в ході обстрілу були пошкоджені два автомобілі, але постраждалих немає.

Також стверджується, що нібито селище Климово у Брянській області обстріляли з артилерії. При цьому снаряди влучили у житлові будинки. Постраждали нібито семеро людей, серед них одна дитина і одна вагітна. Заняття у школах призупинено, дітей відправили додому.

ФСБ заявила про обстріли по території Брянської області нібито з боку України 01
ФСБ заявила про обстріли по території Брянської області нібито з боку України 02

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Нагадаємо, за останні два тижні Росія неодноразово заявляла про нібито обстріли своїх прикордонних пунктів у Курській області. Востаннє повідомлення було 13 квітня щодо Коренівського району Курської області.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що Росія планує теракти на своїй території. Українська розвідка вважає, що йдеться про мінування та підрив житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах, а також про завдання ракетно-бомбових ударів по Бєлгороду або одному з міст Криму.

Автор: 

провокація (786) росія (65360) ФСБ (1454)


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Топ коментарі
+66
То фейк і постановочноє відєо!!!
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14.04.2022 15:07
+35
воронеж хочет тоже огня!
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14.04.2022 15:09
+27
Постанова! Ниверю! это актеры театра имени кобзона
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14.04.2022 15:09
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подождите, ща они еще дома в москве взрівать будут, єто ж фсб
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14.04.2022 18:49 Відповісти
Всіх поздоровляю. Почався етап демонтажу рфії. Я вважав, що буде першим Крим, а видається, що смута почнеться з брянщини, білгородщини, а можливо ще додасться вороніжчина і курщина.
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14.04.2022 19:20 Відповісти
Россия херачит со всей своей территории. Почему бы Украине не отвечать ублюдкам?
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14.04.2022 19:34 Відповісти
Понимаю, если бы это было здание минобороны параши или фсб, а так...кому нафиг нужны эти убогие сараи русских бомжей в мухосранске - это низкопробный фейк от параша тв. очередное днище.
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14.04.2022 19:49 Відповісти
Конечно, фейк, но давно пора посылать ответки.
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14.04.2022 20:03 Відповісти
Що кацапня,засцяли?"Толи еще будет"
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14.04.2022 20:40 Відповісти

якi вбогi у кацапiв дЯрьовнi )
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14.04.2022 21:00 Відповісти
Воронеж напрягся ....
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14.04.2022 21:21 Відповісти
і який сенс в таких терактах?
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14.04.2022 21:43 Відповісти
Жаль, шо не наши херачили. А вобще русню надо выжигать напалмом
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14.04.2022 22:01 Відповісти
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14.04.2022 22:50 Відповісти
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