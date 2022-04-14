Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Макарів (Бучанський район, Київська область) зазнало значних руйнувань внаслідок російських обстрілів.
Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував наслідки російської окупації в селищі.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У Макарові після російських обстрілів та окупації значна частина будинків розбомблені, зруйновані школа, магазини та аптеки. На дорогах вирви від снарядів. На узбіччях та подвір'ях будинків стоять потрощені або згорілі автомобілі.
Наразі містяни та волонтери прибирають місто. Також в деякі будинки та ділянки міста заходити поки не можна, оскільки їх ще перевіряють сапери.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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- Народ мій є! В його гарячих жилах
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