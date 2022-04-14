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Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Макарів (Бучанський район, Київська область) зазнало значних руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував наслідки російської окупації в селищі.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У Макарові після російських обстрілів та окупації значна частина будинків розбомблені, зруйновані школа, магазини та аптеки. На дорогах вирви від снарядів. На узбіччях та подвір'ях будинків стоять потрощені або згорілі автомобілі.

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Наразі містяни та волонтери прибирають місто. Також в деякі будинки та ділянки міста заходити поки не можна, оскільки їх ще перевіряють сапери.

Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 01
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 02
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 03
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 04
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 05
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 06
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 07
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 08
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 09
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 10
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 11
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 12
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 13
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 14
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 15
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 16

Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 17
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 18
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 19
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 20
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 21
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 22
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 23
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 24
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 25
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 26
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 27
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 28
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 29
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 30
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 31
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 32
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 33
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 34
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 35
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 36
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 37
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 38
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 39
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 40
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 41
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 42
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 43
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 44
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 45
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 46
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 47
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 48
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 49
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 50
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 51
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 52
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 53
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 54
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 55
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 56
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 57
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 58
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 59
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 60
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 61
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 62
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 63
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 64
Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові 65

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

армія рф (17516) Київська область (4043) Макарів (22)


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Найдите медведчуку наилучшего адвоката. Которьій потребует ему вьісшую меру наказания.
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14.04.2022 17:31 Відповісти
Жах! Московія має отримати на її території те саме!!!
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14.04.2022 17:36 Відповісти
Крейсер мацква уже не жилец.
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14.04.2022 17:50 Відповісти
Народ мій є, народ мій завжди буде,

Ніщо не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

і орди завойовників-заброд



Ви, байстрюки катів осатанілих,

не забувайте, виродки, ніде:

- Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

(В.Симоненко)
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14.04.2022 18:10 Відповісти
 
 