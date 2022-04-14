Розбомблені будинки, школа, бібліотека, вирви на дорогах та потрощені автомобілі: наслідки російської окупації в Макарові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Макарів (Бучанський район, Київська область) зазнало значних руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував наслідки російської окупації в селищі.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У Макарові після російських обстрілів та окупації значна частина будинків розбомблені, зруйновані школа, магазини та аптеки. На дорогах вирви від снарядів. На узбіччях та подвір'ях будинків стоять потрощені або згорілі автомобілі.

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Наразі містяни та волонтери прибирають місто. Також в деякі будинки та ділянки міста заходити поки не можна, оскільки їх ще перевіряють сапери.



































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.