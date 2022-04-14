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Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В селі Вабля (Бучанський район, Київська область) слідчі провели ексгумацію тіл мирних жителів, вбитих російськими окупантами. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував чергові злочини російських військових.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Працівники поліції продовжують ексгумацію вбитих російськими окупантами мирних жителів в Бучанському районі Київської області. У селі Вабля слідчі провели ексгумацію тіл матері та дитини, вбитих російськими військовими, які вели з військової техніки безпідставні обстріли вулиць та осель місцевих жителів.

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"Російські окупанти, рухаючись на військовій техніці, з невідомих для нас причин здійснювали безпідставні обстріли будівель, вулиць, цивільних автомобілів. Це одне з місць таких обстрілів з техніки російськими окупантами. Під час обстрілу вулиці було вбито жінку, 1970 року народження, та її сина. Вони знаходилися у подвір'ї. Її чоловік та батько вбитої дитини знаходився за будинком, тому залишився живим. Після одужання від поранення, цей чоловік вступив до лав ЗСУ. Тіла поховали сусіди", -  керівник слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Котяш Анатолій.

Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 01
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 02
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 03
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 04
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 05
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 06
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 07
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 08
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 09
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 10
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 11
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 12
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 13
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 14
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 15
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 16
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 17
Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армія рф (17516) Київська область (4043) Нацполіція (15202) Буча (542) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+17
Вічна пам'ять...
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14.04.2022 18:00
+12
і калина наче плаче червоними торішніми гронами...
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14.04.2022 18:02
+6
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14.04.2022 18:02
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14.04.2022 18:00 Відповісти
і калина наче плаче червоними торішніми гронами...
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14.04.2022 18:02 Відповісти
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14.04.2022 18:02 Відповісти
Вы даже себе не представляете масштабы Мариуполя...
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14.04.2022 18:09 Відповісти
😥
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14.04.2022 18:20 Відповісти
Шкода Бучу, там ніколи не звали *****, шоб він ввів... в атлічіє от нєкатарих...
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14.04.2022 18:21 Відповісти
Ещё больше жаль того, что мы никогда не сможем узнать реальные масштабы этих бесчинств, так как мордва сейчас активно заметает и уничтожает все возможные следы своих преступлений.
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14.04.2022 18:29 Відповісти
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14.04.2022 18:13 Відповісти
Це Бородянський район , село на дорозі між Бородянкою і Макаровим...
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14.04.2022 18:36 Відповісти
места красивые...жили б себе люди и радовались....
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15.04.2022 00:52 Відповісти
 
 