Поліція ексгумувала тіла матері та сина, вбитих росіянами, які безпідставно обстрілювали вулиці та будинки у Ваблі під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В селі Вабля (Бучанський район, Київська область) слідчі провели ексгумацію тіл мирних жителів, вбитих російськими окупантами. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував чергові злочини російських військових.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Працівники поліції продовжують ексгумацію вбитих російськими окупантами мирних жителів в Бучанському районі Київської області. У селі Вабля слідчі провели ексгумацію тіл матері та дитини, вбитих російськими військовими, які вели з військової техніки безпідставні обстріли вулиць та осель місцевих жителів.

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"Російські окупанти, рухаючись на військовій техніці, з невідомих для нас причин здійснювали безпідставні обстріли будівель, вулиць, цивільних автомобілів. Це одне з місць таких обстрілів з техніки російськими окупантами. Під час обстрілу вулиці було вбито жінку, 1970 року народження, та її сина. Вони знаходилися у подвір'ї. Її чоловік та батько вбитої дитини знаходився за будинком, тому залишився живим. Після одужання від поранення, цей чоловік вступив до лав ЗСУ. Тіла поховали сусіди", - керівник слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Котяш Анатолій.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ