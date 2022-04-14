Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували село Андріївка в Бучанському районі (Київська область).

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував руйнування, які завдали російські війська.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Село Андріївка під Бучею майже повністю зруйноване російськими окупантами. Більшість будівель в селі розбомблена або сильно пошкоджена. Також знищені будинки, на воротях яких були написи "Люди" та "Діти".

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Також в селі російські окупанти розставили міни. На своїй базі російські військові покинули снаряди. Крім того, там лишилися пляшки з-під спиртних напоїв та залишки російських продуктів.

Місцеві мешканці намагаються прибрати безлад. Свійські та домашні тварини ходять по околиці, а собаки продовжують охороняти розбомблені господи.































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ