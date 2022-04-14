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Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували село Андріївка в Бучанському районі (Київська область).

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував руйнування, які завдали російські війська.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Село Андріївка під Бучею майже повністю зруйноване російськими окупантами. Більшість будівель в селі розбомблена або сильно пошкоджена. Також знищені будинки, на воротях яких були написи "Люди" та "Діти".

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Також в селі російські окупанти розставили міни. На своїй базі російські військові покинули снаряди. Крім того, там лишилися пляшки з-під спиртних напоїв та залишки російських продуктів.

Місцеві мешканці намагаються прибрати безлад. Свійські та домашні тварини ходять по околиці, а собаки продовжують охороняти розбомблені господи.

Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 01
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 02
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 03
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 04
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 05
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 06
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 07
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 08
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 09
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 10
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 11
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 12
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 13
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 14
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 15
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 16
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 17
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 18
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 19
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 20
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 21
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 22
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 23
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 24
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 25
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 26
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 27
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 28
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 29
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 30
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 31
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 32
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 33
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 34
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 35
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 36
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 37
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 38
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 39
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 40
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 41
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 42
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 43
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 44
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 45
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 46
Російські міни, покинуті снаряди та знищені господи: розбомблене військами РФ село Андріївка під Бучею 47

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київська область (4043)


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14.04.2022 19:05 Відповісти
Пройшла ОРДА орків....
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14.04.2022 20:08 Відповісти
 
 