"Я все доллары и гривны раздал. Многие, кто что-то здесь взял, или не выжили, или их ранили": Окупант намагається "задобрити" долю та позбувається награбованого. АУДIО
Деякі російські окупанти намагаються позбутись награбованого для того, щоб "задобрити долю".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ.
Один із рашистів говорить своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що: "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", вирішив позбутися награбованого.
Та не знайшов нічого кращого, як просто роздати співслуживцям: "Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…".
"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Це просто дикун зі своїми забобонами!
На все начхати, повна апатія і таке інше.
ты теперь меченый для кармы !
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Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що адміністрація Байдена погодила рішення про надання Україні даних розвідки, які допоможуть вражати цілі в Криму та на території ОРДЛО. І це багато що міняє. Досі ми мали доступ до ряду розвідданих у режимі реального часу, але це стосувалося тих територій, які можна визначити отим "станом до 24 лютого". Розвіддані з суміжних територій, включно і з нашими Кримом та Донбасом були з певними часовим обмеженнями більше для оцінки пересування й накопичення військ ворога, але не для атак. Зараз важливе не лише надання точних і миттєвих даних про ворожі війська на цих територіях, але й погодження на їх використання з метою знищення. Це віддаляє дистанцію прямого контакту, посилює втрати ворога й підвищує безпеку для наших бійців.
Надіюся, в нас розуміють, що така підтримка спрямовується для майбутньої демократичної й некорупційної країни з добропорядною владою. Ще не дійшло, що треба нарешті перестати випробовувати долю, прибрати усіх кротів на верхівці та позакривати рота своїм шавкам?
а когда брал, то у живіх?
и ни кого не убил?
не изнасиловал?
гривни сами в карман люди запихивали, вместе с долларами, правда?
или воскресил, глиста тьі кишечная?
нее, дорогуся.
земля хоть круглая, а за углом тебя доля встретит, к конотопской гадалке не ходи.
. .
Все наворованное вами да пойдет на гроб вам и вашим потомкам.
Мы вас крестили, мы вас и отпоем (с)
Аминь.
Русского, пока не ********* уважать не будет. А тут ими уже этот уровень пройден даже не с короткой остановки. Теперь они на уровне страха.
Рубай їх, хлопці, занижай аж під землю!
переступив границу - ты уже нарушил карму...
Отдать надо было туда, где взял. Благодетель б****