УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10776 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
42 094 55

"Я все доллары и гривны раздал. Многие, кто что-то здесь взял, или не выжили, или их ранили": Окупант намагається "задобрити" долю та позбувається награбованого. АУДIО

Деякі російські окупанти намагаються позбутись награбованого для того, щоб "задобрити долю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ.

Один із рашистів говорить своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що: "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", вирішив позбутися награбованого.

Та не знайшов нічого кращого, як просто роздати співслуживцям: "Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…".

"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Автор: 

СБУ (12851) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
какой совестный стал, когда смерть дышит в затылок
показати весь коментар
14.04.2022 18:45
+53
Ви всі вже прокляті на віки.
показати весь коментар
14.04.2022 18:46
+36
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWKNU4tmvEFFctOhlzkY4CpYSdOnnFXmyqNt-f7MfDnBJuezWV9fFbwLzdWX9H7KAV1a1iR30CsFEzWidABrLFE_254Ims1gJ03pMEtkkcagXH8LFN_IK4q5ILChp_cZFum8DwPx7ypEu8Is2LFljiF7ZpULrxViQzdE4-pnrnEd5V4e4TFJ_Q5PEodg6eCB9DoFr134AH7hoBCgsrE8B1Y&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/groups/166252988048827/?creative_provider_id=group_forum_aa_spam_folder_opt_out&notif_id=1649876035790796&notif_t=qp_notifs_aa_spam_folder_opt_out_flow_notif_1809805389&ref=notif 6 год ·

Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що адміністрація Байдена погодила рішення про надання Україні даних розвідки, які допоможуть вражати цілі в Криму та на території ОРДЛО. І це багато що міняє. Досі ми мали доступ до ряду розвідданих у режимі реального часу, але це стосувалося тих територій, які можна визначити отим "станом до 24 лютого". Розвіддані з суміжних територій, включно і з нашими Кримом та Донбасом були з певними часовим обмеженнями більше для оцінки пересування й накопичення військ ворога, але не для атак. Зараз важливе не лише надання точних і миттєвих даних про ворожі війська на цих територіях, але й погодження на їх використання з метою знищення. Це віддаляє дистанцію прямого контакту, посилює втрати ворога й підвищує безпеку для наших бійців.

Надіюся, в нас розуміють, що така підтримка спрямовується для майбутньої демократичної й некорупційної країни з добропорядною владою. Ще не дійшло, що треба нарешті перестати випробовувати долю, прибрати усіх кротів на верхівці та позакривати рота своїм шавкам?
показати весь коментар
14.04.2022 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какой совестный стал, когда смерть дышит в затылок
показати весь коментар
14.04.2022 18:45 Відповісти
а мог баксы одеть в презерватив и в попку спрятать. тем более им не привыкать, ну ачто?
показати весь коментар
14.04.2022 18:48 Відповісти
в землю, ****, - no matter what!
показати весь коментар
14.04.2022 18:46 Відповісти
Разумеется, не важно!Никакого оправдания!!
показати весь коментар
14.04.2022 20:17 Відповісти
Ви всі вже прокляті на віки.
показати весь коментар
14.04.2022 18:46 Відповісти
впевнений, що прокльони наших жінок ефективніше за радіацію
показати весь коментар
14.04.2022 19:15 Відповісти
Який там урок він вивчив?!
Це просто дикун зі своїми забобонами!
показати весь коментар
14.04.2022 18:46 Відповісти
Він усвідомив одне - з Україні тільки вантажем-200.
показати весь коментар
14.04.2022 19:28 Відповісти
Оце правильно і гадаю горбата з косою, вже його чекає:бо коли так їде дах, то це свідчення того, що він як бойова одиниця здувся.
На все начхати, повна апатія і таке інше.
показати весь коментар
14.04.2022 19:42 Відповісти
не поможет !
ты теперь меченый для кармы !
показати весь коментар
14.04.2022 18:46 Відповісти
Лапатнікі-ето только начало...
показати весь коментар
14.04.2022 18:46 Відповісти
А це вже паніка.Це вже не солдат а ходяче тіло з номером 200
показати весь коментар
14.04.2022 18:47 Відповісти
Решил шикануть перед смертью штоли? 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
14.04.2022 18:47 Відповісти
поздно. стоять не будет, баба бросит, дети пойдут в мусора, сам сдохнет не добежав до границы, утонув в выгребной яме.
показати весь коментар
14.04.2022 18:48 Відповісти
баба тебя не бросит, если ты бросишь ее первым
показати весь коментар
14.04.2022 18:50 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWKNU4tmvEFFctOhlzkY4CpYSdOnnFXmyqNt-f7MfDnBJuezWV9fFbwLzdWX9H7KAV1a1iR30CsFEzWidABrLFE_254Ims1gJ03pMEtkkcagXH8LFN_IK4q5ILChp_cZFum8DwPx7ypEu8Is2LFljiF7ZpULrxViQzdE4-pnrnEd5V4e4TFJ_Q5PEodg6eCB9DoFr134AH7hoBCgsrE8B1Y&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/groups/166252988048827/?creative_provider_id=group_forum_aa_spam_folder_opt_out&notif_id=1649876035790796&notif_t=qp_notifs_aa_spam_folder_opt_out_flow_notif_1809805389&ref=notif 6 год ·

Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що адміністрація Байдена погодила рішення про надання Україні даних розвідки, які допоможуть вражати цілі в Криму та на території ОРДЛО. І це багато що міняє. Досі ми мали доступ до ряду розвідданих у режимі реального часу, але це стосувалося тих територій, які можна визначити отим "станом до 24 лютого". Розвіддані з суміжних територій, включно і з нашими Кримом та Донбасом були з певними часовим обмеженнями більше для оцінки пересування й накопичення військ ворога, але не для атак. Зараз важливе не лише надання точних і миттєвих даних про ворожі війська на цих територіях, але й погодження на їх використання з метою знищення. Це віддаляє дистанцію прямого контакту, посилює втрати ворога й підвищує безпеку для наших бійців.

Надіюся, в нас розуміють, що така підтримка спрямовується для майбутньої демократичної й некорупційної країни з добропорядною владою. Ще не дійшло, що треба нарешті перестати випробовувати долю, прибрати усіх кротів на верхівці та позакривати рота своїм шавкам?
показати весь коментар
14.04.2022 18:48 Відповісти
тарас чорновіл-риговска гнида а вот ти хто??
показати весь коментар
14.04.2022 18:56 Відповісти
Ціхо-ціхо, цю пляму він вже з себе не змиє, але по суті посту він має рацію. Обмеження в розвідданих пов'язане з наявністю кротів які можуть ці дані злити ворогу. Це, також, першопричина чому нам недовіряє НАТО (правильніше напевне казати Півнвчно-Атлантичний Оборонний Альянс).
показати весь коментар
14.04.2022 19:33 Відповісти
Конотопские и Киевские ведьмы небось поработали. Трындец рашистам.
показати весь коментар
14.04.2022 18:48 Відповісти
Це йому вже не допоможе.
показати весь коментар
14.04.2022 18:49 Відповісти
Маладець, наступний крок - починай відстрілювати своїх друзів окупантів та мінуй власну бронетехніку . Так і вбережешся
показати весь коментар
14.04.2022 18:49 Відповісти
А воровать, грабить, отнимать... Только страх смерти!!! Вот и весь руснявый мир!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:49 Відповісти
Кончена татаро-монголська орда!
показати весь коментар
14.04.2022 18:50 Відповісти
Ты посмотри какие суееврные кацапы пошли.
показати весь коментар
14.04.2022 18:50 Відповісти
Ех ваня ваня, треба було думати перед тим як кордон переходив... а після вже ніякі церкви, ворожки, екстрасенси не допоможуть... українська помста... вам ІГІЛ покажеться квіточками...
показати весь коментар
14.04.2022 18:50 Відповісти
Оно убогое даже мысль сформулировать не может, а слово карма для него вообще незнакомо. Ну а самка явно огорчена " просветлением" своего дятла, денег жалко.
показати весь коментар
14.04.2022 18:54 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 18:54 Відповісти
есть сайт sports ru, его не банит, мой провайдер точно.. там можно оставлять комменты в пределах разумного и гадить кацапам на их спортивные бестолковки.. модеры достаточно лояльны и скорее всего тоже ждут, когда Окурок отпишет, и не трут.. там позлить местных аборигенов одно удовольствие
показати весь коментар
14.04.2022 18:55 Відповісти
жим жим начался, ога?

а когда брал, то у живіх?
и ни кого не убил?
не изнасиловал?
гривни сами в карман люди запихивали, вместе с долларами, правда?
или воскресил, глиста тьі кишечная?

нее, дорогуся.
земля хоть круглая, а за углом тебя доля встретит, к конотопской гадалке не ходи.
показати весь коментар
14.04.2022 18:57 Відповісти
Чертям в Пекле насрать на то, что ты раздал, ушлёпок порожденный грязной чумной свиньёй и вонючим паршивым ишаком. Твоя вонючая доля - сдохнуть не оставив потомство.
показати весь коментар
14.04.2022 18:57 Відповісти
Нехерасебе...и пошла самка по таджикам
показати весь коментар
14.04.2022 19:00 Відповісти
Машка в ступорі, біндеравци наворожили )))
показати весь коментар
14.04.2022 19:02 Відповісти
Життя в шоколаді! Не зрозуміло як вони там живуть це ж сарай… Журналісти показали хати орків, які мaрoдерили у Бучі. Інформація ТУТ https://t.me/+ZkS7Yxao_6k3ZjA6?fbclid=IwAR2ccupLU4Nz6QyWYd0NcjbHXSwEgFf-6Ec67yDGMijLvJJadMvZLjg9flM https://t.me/+ZkS7Yxao_6k3ZjA6
. .
показати весь коментар
14.04.2022 19:05 Відповісти
А дехто дивується, навіщо вони пральні машинки та праски *******. Орки таких диковинок зроду не бачили.
показати весь коментар
14.04.2022 19:07 Відповісти
Щось я сумніваюсь, що власникам цієї споруди, знадобиться електричний прилад!
показати весь коментар
14.04.2022 19:31 Відповісти
Еще пока сам не смотрел, но однозначно советую (зная этого автора и догадываясь, что он покажет) https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U

показати весь коментар
14.04.2022 19:22 Відповісти
Там вистачить одного бандера-смузі...
показати весь коментар
14.04.2022 20:02 Відповісти
А тепер, ******, поплюй через ліве плече, скрути в кишені дулю, лягай у труну і нехай тебе прикопають на двометрову глибину. Кажуть, цей ритуал має врятувати від українських ССО.
показати весь коментар
14.04.2022 19:05 Відповісти
Рашисты, вы прокляты на все поколения, до конца вечности, народом Киевской Руси. Буча, Бородянка, Мариуполь придут в каждый ваш дом и каждый город.
Все наворованное вами да пойдет на гроб вам и вашим потомкам.
Мы вас крестили, мы вас и отпоем (с)
Аминь.
показати весь коментар
14.04.2022 19:11 Відповісти
Доллары он, конечно, из параши с собой привёз?
Русского, пока не ********* уважать не будет. А тут ими уже этот уровень пройден даже не с короткой остановки. Теперь они на уровне страха.
Рубай їх, хлопці, занижай аж під землю!
показати весь коментар
14.04.2022 19:12 Відповісти
карма она такая - кого сразу а кого помучает...
переступив границу - ты уже нарушил карму...
показати весь коментар
14.04.2022 19:14 Відповісти
Людська кров та людські сльози, дарма не проходять, за все кара Божа...
показати весь коментар
14.04.2022 19:17 Відповісти
Вже не допоможе нічого. Щкода, що роздав. Хотілося б, щоб і родина твоя користувалася награбованим, щоб теж сконали. Аналітег сраний. А тямку не йме, що красти і вбивати - то є найтяжчий гріх. І спокутувати його будть поколіннями.
показати весь коментар
14.04.2022 19:21 Відповісти
Прокляття працює, мерзенні падлюки!
показати весь коментар
14.04.2022 19:31 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 19:38 Відповісти
Пізно ванька всрався, зброю націлив на українця - прокляття тебе не мине, здохнеш в канаві
показати весь коментар
14.04.2022 19:42 Відповісти
от дуоень. не допоможе
показати весь коментар
14.04.2022 19:43 Відповісти
Кацапське курвисько негодує 🤣
показати весь коментар
14.04.2022 19:45 Відповісти
От смерти не откупится
показати весь коментар
14.04.2022 19:53 Відповісти
Така оху*вша Машка, ніяк не врубається ))) Вона ще не знає, шо Ваношка вже імпотент )))
показати весь коментар
14.04.2022 19:56 Відповісти
жінка його не дуже задоволена таким вчинком, судячи по реакції ( а зачєм, ні *** сєбє).
показати весь коментар
14.04.2022 20:02 Відповісти
реакция тёлки : "- я не поняла! ни х.я себе!"
показати весь коментар
14.04.2022 20:50 Відповісти
ЕЩЁ НЕ ВСЕ ИХ НЕ ВЫЖИЛИ !!!
показати весь коментар
14.04.2022 22:16 Відповісти
Так награбовані в Україні речі непринесуть вам користі,З них капає кров людська. і сльози.Все до чого будете торкатися принесе вам і вашим дітям невиліковні хвороби страждання і смерть.Скрізь де будете ходити за вами слідкуватимуть очі вбитих пограбованих людей.Їх душі будуть приходити до вас ночами іпитати для чого заради кого ви вчинили тяжкі злочиниНе буде вам спокою ні на цьому ні натомусвіті
показати весь коментар
14.04.2022 23:31 Відповісти
раздал кому?? своим же?? идиот. Так карма не работает.
Отдать надо было туда, где взял. Благодетель б****
показати весь коментар
15.04.2022 00:47 Відповісти
 
 