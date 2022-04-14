"Я все доллары и гривны раздал. Многие, кто что-то здесь взял, или не выжили, или их ранили": Окупант намагається "задобрити" долю та позбувається награбованого. АУДIО

Деякі російські окупанти намагаються позбутись награбованого для того, щоб "задобрити долю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ.

Один із рашистів говорить своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що: "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", вирішив позбутися награбованого.



Та не знайшов нічого кращого, як просто роздати співслуживцям: "Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…".



"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", - йдеться в повідомленні.

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