"Без цензури наживо": Росія обстрілює себе і хоче мобілізувати всіх. День 50. ВIДЕО
50-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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То як же сталося, що "ми не очікували удару з боку Білорусі"?
Конкретні розвідники не працювали?
Чи Демченко зрадник?
Яка ж відповідь на це питання, цікаво ...🤔
У відповідних академіях з 1 курса викладають ознаки підготовки противника до наступу. Їх - декілька десятків.
Я ж кажу, два путя: або конкретні розвідники не працювали по білорусі, або зрада в наближенні Зелі...