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"Без цензури наживо": Росія обстрілює себе і хоче мобілізувати всіх. День 50. ВIДЕО

50-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Демілітаризовано. Як "Нептун" втопив крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Таки зникне нечисть
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14.04.2022 21:19 Відповісти
Так там був такий собі голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко!
То як же сталося, що "ми не очікували удару з боку Білорусі"?
Конкретні розвідники не працювали?
Чи Демченко зрадник?

Яка ж відповідь на це питання, цікаво ...🤔
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14.04.2022 22:03 Відповісти
Да це дітячий лепет: "Лукашенко обіцяв, що нападу не буде".
У відповідних академіях з 1 курса викладають ознаки підготовки противника до наступу. Їх - декілька десятків.
Я ж кажу, два путя: або конкретні розвідники не працювали по білорусі, або зрада в наближенні Зелі...
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14.04.2022 22:08 Відповісти
Був такий чувачок - Данилко Лубківський. Пізданув два тижні тому, що "завтра звільнемо Херсон" і з'****** з радарів...
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14.04.2022 22:20 Відповісти
 
 