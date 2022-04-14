"Без цензури наживо": Росія обстрілює себе і хоче мобілізувати всіх. День 50. ВIДЕО

50-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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