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"Я кричу: "За що ви вбили дітей моїх?": Історія жительки села Гребельки на Київщині, яка пережила окупацію військами РФ. ВIДЕО

2 квітня українські військові повністю звільнили Київську область від окупантів. На тих територіях люди досі оговтуються від пережитого.

Проєкт "Український свідок" опублікував історію пані Надії, яка поділилася пережитим під час тимчасової російської окупації, передає Цензор.НЕТ.

В село Гребельки, де живе жінка, окупанти вторглися 3 березня. По селу йшла колона з танків, які згодом оточили село та відбувалася постійна стрілянина. Окупанти дійшли і до будинку Надії, яка проживала там на той час з двома синами.

"Олег пішов гріти чай, на кухні стоїть. А Володя каже: "Он ідуть!". Як тільки Володя це сказав, чую автомат тільки "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу "лягайте" і сама упала. Кажу, "Володя, одбігай од дверей, а він каже: в мене ноги одняло", - розповідає жінка.

Володимир, син Надії, загинув на місці, а Олег залишився живий, проте мав важкі поранення у плечі. Після цього російські окупанти почали обшукувати будинок Надії, аби знайти ще когось.

Надія власноруч відмивала кров вбитого сина та поховала його в себе на подвір'ї. Як і сотні інших родин, які опинилися в схожих обставинах, Надія чекає нагоди аби поховати сина "по-людськи".

Станом на 10 квітня, в Київській області виявлено 1222 загиблих. Це все є військовими злочинами та порушенням міжнародних прав, прав людини та будь-яких моральних норм.

Нагадаємо, головне правило міжнародного гуманітарного права говорить, що цивільних не можна вбивати. Навпаки - їх потрібно захищати наскільки це можливо. Проте друга армія світу скоює тисячі злочинів під час окупацій наших територій, що повинні неодмінно бути покарані.

Також читайте: Олешки на Херсонщині потрапили в окупацію, війська РФ повністю заходять у місто, - мер

Автор: 

Київська область (4044) окупація (6718)


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Топ коментарі
+35
**** зверьё касапское конченное. А Макрон эту пистоту называет братским народом.
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14.04.2022 20:48
+20
...за те, що українці.
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14.04.2022 20:47
+16
Який жах. Це злочин. Військовий злочин.
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14.04.2022 21:04
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...за те, що українці.
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14.04.2022 20:47 Відповісти
**** зверьё касапское конченное. А Макрон эту пистоту называет братским народом.
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14.04.2022 20:48 Відповісти
Макрон дурачек.. Французы стали смешными.
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14.04.2022 21:06 Відповісти
После выборов, если Макрон победит, он скажет, что в Украине геноцид.
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14.04.2022 21:16 Відповісти
не скажет
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14.04.2022 23:12 Відповісти
Який жах. Це злочин. Військовий злочин.
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14.04.2022 21:04 Відповісти
Головний злочин, яку має довести міжнародна група слідчих - агресивна війна. У ньому одразу будуть звинувачені найвищі кацапські діячі з ****** включно. Від цього звинувачення не можливо сховатись за спинами виконавців. Але злочинні дії усіх виконавців, які будуть доведені окремо, одразу ляжуть на плечі організаторів агресивної війни.
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14.04.2022 21:36 Відповісти
Сто лет не простят ублюдков. Даже если пудлера на мавзолее сами повесят
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14.04.2022 21:05 Відповісти
ага,достатньо буде розказати як обкрадав парашенка і виявится шо нада було просто пєрестать стрєлять
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14.04.2022 21:41 Відповісти
маскаль йди нах уй
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14.04.2022 21:56 Відповісти
Лиш одне слово - Помста!
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14.04.2022 21:22 Відповісти
Загарбницька пошесть кацапська виправдовує вбивства цивільних загибелю свого імбецила командира. А нахіба вони з тим командиром припхалися до чужої країни зі зброєю - міжвушний кацапський ганглій такого питання не ставить
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14.04.2022 21:41 Відповісти
и эти конченые идиоты будут рассказывать, что мы обстреляли ихнюю деревню, нах нам ваша засратая деревня..., мы будем уничтожать ваших ублюдочных вояк со зброею, которые вдерлися до нас и убивают наших цивильных людей....
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14.04.2022 21:48 Відповісти
Боже, как же это больно...
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15.04.2022 01:21 Відповісти
 
 