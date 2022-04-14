"Я кричу: "За що ви вбили дітей моїх?": Історія жительки села Гребельки на Київщині, яка пережила окупацію військами РФ. ВIДЕО

2 квітня українські військові повністю звільнили Київську область від окупантів. На тих територіях люди досі оговтуються від пережитого.

Проєкт "Український свідок" опублікував історію пані Надії, яка поділилася пережитим під час тимчасової російської окупації, передає Цензор.НЕТ.

В село Гребельки, де живе жінка, окупанти вторглися 3 березня. По селу йшла колона з танків, які згодом оточили село та відбувалася постійна стрілянина. Окупанти дійшли і до будинку Надії, яка проживала там на той час з двома синами.

"Олег пішов гріти чай, на кухні стоїть. А Володя каже: "Он ідуть!". Як тільки Володя це сказав, чую автомат тільки "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу "лягайте" і сама упала. Кажу, "Володя, одбігай од дверей, а він каже: в мене ноги одняло", - розповідає жінка.

Володимир, син Надії, загинув на місці, а Олег залишився живий, проте мав важкі поранення у плечі. Після цього російські окупанти почали обшукувати будинок Надії, аби знайти ще когось.

Надія власноруч відмивала кров вбитого сина та поховала його в себе на подвір'ї. Як і сотні інших родин, які опинилися в схожих обставинах, Надія чекає нагоди аби поховати сина "по-людськи".

Станом на 10 квітня, в Київській області виявлено 1222 загиблих. Це все є військовими злочинами та порушенням міжнародних прав, прав людини та будь-яких моральних норм.

Нагадаємо, головне правило міжнародного гуманітарного права говорить, що цивільних не можна вбивати. Навпаки - їх потрібно захищати наскільки це можливо. Проте друга армія світу скоює тисячі злочинів під час окупацій наших територій, що повинні неодмінно бути покарані.

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