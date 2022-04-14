Танк окупантів стріляє по житлових будинках в селі Бузова на Київщині. ВIДЕО безпілотника
В мережі з'явилося відео, на якому танк російських окупантів стріляє по житлових будинках в селі Бузова на Київщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл населеного пункту зафіксований за допомоги безпілотника. Атака на житлові будинки відбувалася в період окупації села. Зараз Київщина звільнена від загарбників.
Топ коментарі
+3 Alex Sav #513490
показати весь коментар14.04.2022 21:10
+2 Sergio Bru
показати весь коментар14.04.2022 21:15
+1 Саша Пончик
показати весь коментар14.04.2022 21:11
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когда беспилотник поварачивал камеру на дома, то вроде туда
но казалось, что танк стреляет намного левее, т.к. поворот когда камера делала, сильно вправо казалось, а танк и так смотрит левее
там какие то солдаты стояли чтоли, команды давали или что
т.к те многоэтажки намного правее его вроде (судя по тому как поворачивает камера)
ли,бо були коригувальниками