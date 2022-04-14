Танк окупантів стріляє по житлових будинках в селі Бузова на Київщині. ВIДЕО безпілотника

В мережі з'явилося відео, на якому танк російських окупантів стріляє по житлових будинках в селі Бузова на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл населеного пункту зафіксований за допомоги безпілотника. Атака на житлові будинки відбувалася в період окупації села. Зараз Київщина звільнена від загарбників.

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