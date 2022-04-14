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Танк окупантів стріляє по житлових будинках в селі Бузова на Київщині. ВIДЕО безпілотника

В мережі з'явилося відео, на якому танк російських окупантів стріляє по житлових будинках в селі Бузова на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл населеного пункту зафіксований за допомоги безпілотника. Атака на житлові будинки відбувалася в період окупації села. Зараз Київщина звільнена від загарбників.

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Автор: 

армія рф (17526) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+3
там же немає джавеліна от він і такий хоробрий
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14.04.2022 21:10
+2
потвори кончені
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14.04.2022 21:15
+1
Не плохо бы туда байрактар отправить чтобы прожарил гуляш из касапских гиен.
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14.04.2022 21:11
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там же немає джавеліна от він і такий хоробрий
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14.04.2022 21:10 Відповісти
Не плохо бы туда байрактар отправить чтобы прожарил гуляш из касапских гиен.
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14.04.2022 21:11 Відповісти
Кула направить? Русни там уже давно нет
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14.04.2022 21:23 Відповісти
Є великий потяг, коли я дізнаюся про злочини цих орків, звернути особисто голову не лише їх царю, а й усім його вбивцям, які його підтримують і виконують його накази.
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14.04.2022 21:14 Відповісти
потвори кончені
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14.04.2022 21:15 Відповісти
"Асвабадітєлі асвабаждают".
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14.04.2022 21:23 Відповісти
я вообще не понял куда он стрелял
когда беспилотник поварачивал камеру на дома, то вроде туда
но казалось, что танк стреляет намного левее, т.к. поворот когда камера делала, сильно вправо казалось, а танк и так смотрит левее

там какие то солдаты стояли чтоли, команды давали или что
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14.04.2022 21:31 Відповісти
в многоэтажку чтрелял, там отверстие от снаряда
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14.04.2022 21:46 Відповісти
по углу обзора кажется что он стреляет не туда
т.к те многоэтажки намного правее его вроде (судя по тому как поворачивает камера)
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Гарна оптика в беспілотника. Але жаль, що тих падлюк не зажарили.
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14.04.2022 21:55 Відповісти
бляха хто так пише заголовки ? на секунду подумав шо там зараз якийсь один кацапотанк ще їздить
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14.04.2022 23:16 Відповісти
Де ж взяли таку інформацію про те,що місяць по нас били? А нічого що практично два? А наш "великий" голова отг і староста така ж сама нас назвали циганами,бо ми все любимо на шару.Люди були без їжі та ліків,а вийшло,що циганимо.Самі сиділи в погребах і укриттях,а в людей в цей час будинки горіли.І багато є таких як вони,заслужені вчителі які здавали москалям Тро,а ці двоє далеко не втек
ли,бо були коригувальниками
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14.07.2022 06:19 Відповісти
 
 