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Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: "Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян в чистий четвер, який сьогодні відзначає вірменська церква, звершив чин омовіння ніг воїнам, медикам, волонтерам, які з перших днів війни боронили Київ та допомагали його мешканцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Участь в чині взяли бійці Національної гвардії України, територіальної оборони Києва, медики і водії Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.

Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви нагадав бійцям слова Ісуса Христа - апостолам: "Старший з вас нехай буде слугою. Бути старшим - це не означає властвувати, це означає - служити". 

Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 01
Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 02

"Господь ці сили дав для творчості, для діяльності, для любові. Сила - не для руйнації, сила - для створення, для примноження благ", - зазначив Маркос Оганесян.

Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 03
Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 04

Медики Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова давно мають особливі відносини з вірменською громадою в Україні. Глава Вірменської церкви в Україні - бажаний гість у штаб-квартирі ПДМШ, а один з лідерів вірменської громади України Сурен Авакян - ветеран ПДМШ від 2014 року. І зараз він знову в строю.

Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 05
Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 06

Очільник ПДМШ Геннадій Друзенко зазначив: "Україно-російська війна - це не етнічний конфлікт і навіть не боротьба за кордони - це екзистенційна битва добра і зла, свободи і рабства, правди і брехні. Саме тому всі, хто обрав свободу, людяність та демократію, зараз б’ються пліч-о-пліч з нами проти російської орди. Я схиляю голову перед вчинком глави вірменської церкви в Україні, який публічно засвідчив, що вірменська громада України однозначно на стороні світла і добра".

Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 07
Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди 08

Автор: 

Вірменія (738) Київ (19534) релігія (387) волонтери (1335) Національна гвардія (1543) Друзенко (12) тероборона (386) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+31
Бережи, Боженька, наших ЗАХИСНИКІВ !!!
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14.04.2022 22:34
+23
Значить є достойні вірмени, не прошиблені російським вірусом
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14.04.2022 22:37
+17
На його обличчі все написано
Людина
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14.04.2022 22:39
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Бережи, Боженька, наших ЗАХИСНИКІВ !!!
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14.04.2022 22:34 Відповісти
Значить є достойні вірмени, не прошиблені російським вірусом
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14.04.2022 22:37 Відповісти
На його обличчі все написано
Людина
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14.04.2022 22:39 Відповісти
Оце мабуть і є справжній священик
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14.04.2022 22:43 Відповісти
Просто мрія: щоб армяне і айзербайжанці вирішили ( мирно!) питання Нагірного Карабаху (Нахічевань), примирились(нелегко буде), а потім разом дали пи₴ди кацапам і вигнали б їх з Кавказа нах&й!!! Аплодуватиму перший...
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14.04.2022 22:48 Відповісти
С этими тварями, НИКАКОГО МИРА! Только СМЕРТЬ !!!
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Наконец-то на Цензоре новость про настоящих армян, а не рашистских подстилок. Это радует.
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14.04.2022 22:49 Відповісти
Видел, как группа лиц кавказской национальности загружала разными коробками фуру с надписью "Вірменська громада Дніпра".

Очевидно, волонтеры.
И не одноразовые, если у них фура под это дело.
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14.04.2022 23:24 Відповісти
Кавказская национальность??? Руссо шовинисто? Что за лексикон русско- ментовский.
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15.04.2022 01:54 Відповісти
Доля шутки
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15.04.2022 09:21 Відповісти
Вірмени дуже багато роблять насправді, просто не піаряться на цьому.
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14.04.2022 23:28 Відповісти
Как настоящий слуга Бога..
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14.04.2022 23:43 Відповісти
Вот и обьективная новость про армян наконец то. Кстати прочитайте запись посла Украины в Армении Автономова про фейки про Армению касательно войны. Про истребители всякие, найомноков...
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15.04.2022 01:52 Відповісти
І чого вони тому попу по морді ногою не дали? Якщо захисники, то мають захищати від будь-якої нечисті
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15.04.2022 07:17 Відповісти
Армения перешла на оплату российского газа рублями.

Как заявил министр экономики Армении Вагана Керобяна, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата производится в рублях, пишет РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - отметил министр.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.
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15.04.2022 11:04 Відповісти
 
 