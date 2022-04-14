Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: "Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян в чистий четвер, який сьогодні відзначає вірменська церква, звершив чин омовіння ніг воїнам, медикам, волонтерам, які з перших днів війни боронили Київ та допомагали його мешканцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Участь в чині взяли бійці Національної гвардії України, територіальної оборони Києва, медики і водії Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.
Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви нагадав бійцям слова Ісуса Христа - апостолам: "Старший з вас нехай буде слугою. Бути старшим - це не означає властвувати, це означає - служити".
"Господь ці сили дав для творчості, для діяльності, для любові. Сила - не для руйнації, сила - для створення, для примноження благ", - зазначив Маркос Оганесян.
Медики Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова давно мають особливі відносини з вірменською громадою в Україні. Глава Вірменської церкви в Україні - бажаний гість у штаб-квартирі ПДМШ, а один з лідерів вірменської громади України Сурен Авакян - ветеран ПДМШ від 2014 року. І зараз він знову в строю.
Очільник ПДМШ Геннадій Друзенко зазначив: "Україно-російська війна - це не етнічний конфлікт і навіть не боротьба за кордони - це екзистенційна битва добра і зла, свободи і рабства, правди і брехні. Саме тому всі, хто обрав свободу, людяність та демократію, зараз б’ються пліч-о-пліч з нами проти російської орди. Я схиляю голову перед вчинком глави вірменської церкви в Україні, який публічно засвідчив, що вірменська громада України однозначно на стороні світла і добра".
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Людина
Очевидно, волонтеры.
И не одноразовые, если у них фура под это дело.
Как заявил министр экономики Армении Вагана Керобяна, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата производится в рублях, пишет РБК.
"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - отметил министр.
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.