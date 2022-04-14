Єпископ Вірменської апостольської церкви провів чин омовіння ніг українським захисникам: "Щоб вони були непереможні, долаючи всі труднощі і негаразди". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян в чистий четвер, який сьогодні відзначає вірменська церква, звершив чин омовіння ніг воїнам, медикам, волонтерам, які з перших днів війни боронили Київ та допомагали його мешканцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Участь в чині взяли бійці Національної гвардії України, територіальної оборони Києва, медики і водії Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.

Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви нагадав бійцям слова Ісуса Христа - апостолам: "Старший з вас нехай буде слугою. Бути старшим - це не означає властвувати, це означає - служити".





"Господь ці сили дав для творчості, для діяльності, для любові. Сила - не для руйнації, сила - для створення, для примноження благ", - зазначив Маркос Оганесян.





Медики Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова давно мають особливі відносини з вірменською громадою в Україні. Глава Вірменської церкви в Україні - бажаний гість у штаб-квартирі ПДМШ, а один з лідерів вірменської громади України Сурен Авакян - ветеран ПДМШ від 2014 року. І зараз він знову в строю.





Очільник ПДМШ Геннадій Друзенко зазначив: "Україно-російська війна - це не етнічний конфлікт і навіть не боротьба за кордони - це екзистенційна битва добра і зла, свободи і рабства, правди і брехні. Саме тому всі, хто обрав свободу, людяність та демократію, зараз б’ються пліч-о-пліч з нами проти російської орди. Я схиляю голову перед вчинком глави вірменської церкви в Україні, який публічно засвідчив, що вірменська громада України однозначно на стороні світла і добра".



