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12-річний Дмитро, який пережив бомбардування Маріуполя, забив переможний гол за "Шахтар" у благодійному матчі. ВIДЕО

"Шахтар" у благодійному матчі у Польщі дав забити гол 12-річному підлітку, який пережив бомбардування Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Кеда вийшов на заміну наприкінці благодійного матчу з "Лехією".

Дмитро народився в Харцизьку. Його родина вболіває за "Шахтар", перебувала у фан-клубі й відвідувала матчі на "Донбас Арені", коли Дмитро був іще зовсім малим. Після переїзду сім’ї до Маріуполя він ходив на матчі місцевого ФК "Маріуполь".

Від початку війни Росії проти України родина хлопчика була в Маріуполі. Від 6 до 15 березня вони ховалися в Маріупольському драмтеатрі, який 16 березня зазнав авіабомбардування. Сім’ї Дмитра вдалося виїхати з міста напередодні, 15 березня. У Польщі, куди вони дісталися, їм допомогли знайти житло і все необхідне.

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Автор: 

Польща (8534) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+21
Аж сльози на очах- це щось неймовірне!!!
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14.04.2022 23:37
+8
Подяка Польщі!
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14.04.2022 23:51
+4
Добрий вечир. ми з Украини.
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14.04.2022 23:50
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Аж сльози на очах- це щось неймовірне!!!
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14.04.2022 23:37 Відповісти
молодці
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14.04.2022 23:47 Відповісти
Добрий вечир. ми з Украини.
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14.04.2022 23:50 Відповісти
Подяка Польщі!
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14.04.2022 23:51 Відповісти
⚽💯🇺🇦
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15.04.2022 00:29 Відповісти
Сейчас набегут оскорбленные сгоревшей и потопленной "Москвой", боты, и скажут, что все фейк и хлопчику поддались. У болотных свиней совсем нет эмпатии. Слава Україні! 🇺🇦
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15.04.2022 00:34 Відповісти
Дуже зворушливо.

Дякую.
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15.04.2022 04:28 Відповісти
хорошая акция - бедные наши дети сколько горя из-за одного кацапского ублюдка - скорее бы он уже подавился своим ботоксом или табакеркой по тупой голове
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15.04.2022 05:51 Відповісти
Пишуть, що Ракицький співав Гімн перед матчем.
Ось так.

А виконувала його Полякова.
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15.04.2022 05:55 Відповісти
 
 