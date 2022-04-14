12-річний Дмитро, який пережив бомбардування Маріуполя, забив переможний гол за "Шахтар" у благодійному матчі. ВIДЕО

"Шахтар" у благодійному матчі у Польщі дав забити гол 12-річному підлітку, який пережив бомбардування Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Кеда вийшов на заміну наприкінці благодійного матчу з "Лехією".

Дмитро народився в Харцизьку. Його родина вболіває за "Шахтар", перебувала у фан-клубі й відвідувала матчі на "Донбас Арені", коли Дмитро був іще зовсім малим. Після переїзду сім’ї до Маріуполя він ходив на матчі місцевого ФК "Маріуполь".

Від початку війни Росії проти України родина хлопчика була в Маріуполі. Від 6 до 15 березня вони ховалися в Маріупольському драмтеатрі, який 16 березня зазнав авіабомбардування. Сім’ї Дмитра вдалося виїхати з міста напередодні, 15 березня. У Польщі, куди вони дісталися, їм допомогли знайти житло і все необхідне.

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