Прикордонники та воїни ЗСУ знищили кілька танків і БМП окупантів у бою на сході України. ВIДЕО
На сході країни прикордонники та воїни ЗСУ нищать техніку російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, прикордонники разом з воїнами ЗСУ продовжують бити ворога, який вдерся в нашу країну. В одному з боїв на сході українські захисники знищили кілька танків та БМП противника.
"Дякуємо нашим захисникам за героїзм і влучність. Втрати живої сили агресора ще уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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+49 Александр Чуднивец #474549
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