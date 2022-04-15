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Прикордонники та воїни ЗСУ знищили кілька танків і БМП окупантів у бою на сході України. ВIДЕО

На сході країни прикордонники та воїни ЗСУ нищать техніку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонники разом з воїнами ЗСУ продовжують бити ворога, який вдерся в нашу країну. В одному з боїв на сході українські захисники знищили кілька танків та БМП противника.

"Дякуємо нашим захисникам за героїзм і влучність. Втрати живої сили агресора ще уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Як нищити ворожі танки?: Генштаб опублікував відео результатів роботи 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Донбас (22356) техніка (1834)


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Топ коментарі
+63
Маршрутка десь у Миколаїві

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15.04.2022 07:41
+49
Дуже гарна робота,не зупиняйтесь...
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15.04.2022 06:58
+33
не кожен маскаль доживе до Пасхи цього року і до Рамадана в наступному
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15.04.2022 07:02
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Дуже гарна робота,не зупиняйтесь...
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15.04.2022 06:58 Відповісти
Молодцы Хлопцы!
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15.04.2022 13:50 Відповісти
Але ж і прикордонники потихеньку підтягуються
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16.04.2022 09:19 Відповісти
не кожен маскаль доживе до Пасхи цього року і до Рамадана в наступному
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15.04.2022 07:02 Відповісти
i не кожна риба перепорхає Дніпро.
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15.04.2022 07:20 Відповісти
Господь з нами!!!
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15.04.2022 08:38 Відповісти
Успіхів і наснаги хлопці,у вашій нелегкій справі!
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15.04.2022 07:02 Відповісти
знищіти пару-тройку кацапячих танкеток? - це тільки на сніданок.
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15.04.2022 07:06 Відповісти
ЗСУ красунчики,їбашуть цапів як не рідних.
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15.04.2022 07:24 Відповісти
Я люблю ЗСУ!
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15.04.2022 07:25 Відповісти
Знищуйте їх, хлопці !

Нехай вас кулі оминають.
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15.04.2022 07:35 Відповісти
Маршрутка десь у Миколаїві

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15.04.2022 07:41 Відповісти
реготнув!
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15.04.2022 07:45 Відповісти
сильно
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15.04.2022 07:52 Відповісти
Цей вислів може стати народним!
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15.04.2022 08:17 Відповісти
Гарний окупант - мертвий окупант!
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15.04.2022 07:47 Відповісти
на деревах листочки розпускаються
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15.04.2022 07:54 Відповісти
Жечь москалей 🐷! Жжжжжжжечь свинособак!
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15.04.2022 09:40 Відповісти
Да і ЯЗ можно вже не боятися, та що була остання, потонула з москвою
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15.04.2022 09:47 Відповісти
Vasha Vasha Rabota. Slava VAM. Slava UKRAIN. SLAVA PRIKORDONIKAM.
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15.04.2022 09:56 Відповісти
 
 