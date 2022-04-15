Прикордонники та воїни ЗСУ знищили кілька танків і БМП окупантів у бою на сході України. ВIДЕО

На сході країни прикордонники та воїни ЗСУ нищать техніку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонники разом з воїнами ЗСУ продовжують бити ворога, який вдерся в нашу країну. В одному з боїв на сході українські захисники знищили кілька танків та БМП противника.

"Дякуємо нашим захисникам за героїзм і влучність. Втрати живої сили агресора ще уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Як нищити ворожі танки?: Генштаб опублікував відео результатів роботи 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. ВIДЕО