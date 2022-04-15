"Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлівські пропагандисти на шоу Скабєєвої. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти називають знищення українськими військовими крейсера "Москва" "настоящим Сasus belli" і пропонують проголосити завершення "спецоперації" і оголосити Україні війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в студії пропагандистського шоу новину про знищення "Москви" назвали "максимально тревожной" і наполягають на версії про пожежу та детонацію боєприпасів.

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