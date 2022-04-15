УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12253 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
90 927 248

"Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлівські пропагандисти на шоу Скабєєвої. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти називають знищення українськими військовими крейсера "Москва" "настоящим Сasus belli" і пропонують проголосити завершення "спецоперації" і оголосити Україні війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в студії пропагандистського шоу новину про знищення "Москви" назвали "максимально тревожной" і наполягають на версії про пожежу та детонацію боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Автор: 

крейсер (89) знищення (7334) Скабєєва Ольга (51)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+109
показати весь коментар
15.04.2022 09:53
+84
Ачєрєднимі взривамі лапатних пєрдаков-задоволнеий...
показати весь коментар
15.04.2022 09:52
+73
Нагадує анекдот. Йдуть два алкаші. Бачать натовп людей. "Давай їм п.зди дамо". "А якщо вони нам?". "А нам за що?".
показати весь коментар
15.04.2022 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Путирастия заднепрахаднова масха мардовских людоедов.
показати весь коментар
15.04.2022 12:29 Відповісти
Во заверещал... Значит ВСУ всё сделало на "отлично"...
показати весь коментар
15.04.2022 12:33 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 12:34 Відповісти
Это просто праздник какой-то
показати весь коментар
15.04.2022 12:36 Відповісти
крейсер догорів, зайнялись дупи. як то коцапи кажуть хлопок та задимлениє пердака?
показати весь коментар
15.04.2022 12:40 Відповісти
Так їх "міноборони" заявляло - що він загорівся сам по собі. Так що - настамнєт.
показати весь коментар
15.04.2022 12:42 Відповісти
Смотря на этот кремлевский цирк с ихними понятиями о происходящем которое они начали, становится все интересней. Ну давайте орки, мы вас отметелили по "спец. операции" а следом уже похороним вас под войну.
показати весь коментар
15.04.2022 13:02 Відповісти
Щось на пам'ять спадає тільки один випадок, коли мацковія офіційно оголошувуала війну. Це у випадку з Японією. Хто знає більше?
показати весь коментар
15.04.2022 13:07 Відповісти
Кацапсько-Японстка війна 1904р мабуть кацапстан оголосив війну з претензією на Порт-Артур та Даляньі отримав по пиці від Японії в Цусімі.Знадаємо "вдохновенніє" кацапскіє песні того часу ("Врагу не сдайоться наш гордій Варяг, пощадіі не кто не желаєт"... І т.п, ну і "На сопках Манчжуріі"- тіхо вокруг,только белеют кресті....) .Війна між Японією та срсср 1945 р,була не оголошена,існував договір 1940 р.між Японією і рссрср про ненапад і Гітлер,як союзник Японії був вкрай незадоволений такими діями,що дозволяло Сраліну всі далекосхідні війська кинути проти німецьких військ 1941-1945,Японія свято дотримувалась договору,навіть коли у 1945 кацапи вторглися у Манчжуріі,Квантунській армії від командування був даний наказ японського керівництва відступати без стрілянини та супротиву,що для японців -нонсенс.Навіть тоді аонія дотримувалася договору.
показати весь коментар
16.04.2022 08:21 Відповісти
я щось не пойняла, міністєрство оборони расії сказало, що крейсєр затонув із-за детонації, а детонація случілась із-за чєловєчєского фактора... ну там окурок ілі пороховиє гази... прічєм здєсь Україна, а Скабєєва?
показати весь коментар
15.04.2022 13:09 Відповісти
у мене тільки одне питання до москальських генералів... якого х.я ви попхалися на Україну? смашно їли, добре пили, все у вас було... тільки давайте без отого брєда, яке ваш фюрер озвучив... дайте відповідь чесно і откровєнно... якого х.я? є тут російські генерали чи хоча б палковніки?
показати весь коментар
15.04.2022 13:18 Відповісти
Странно - гавно и вдруг утонуло?!
показати весь коментар
15.04.2022 13:18 Відповісти
Казус Скарабеева, это когда ты проснулась утром с тремя неграми.
А потопление флагмана = это жопа.
показати весь коментар
15.04.2022 13:35 Відповісти
Да еще и тремя неграми - геями ...
показати весь коментар
15.04.2022 16:01 Відповісти
Причём геями они стали, увидев Скабееву.
показати весь коментар
16.04.2022 19:29 Відповісти
О підгорає! Аж захрип.
показати весь коментар
15.04.2022 14:15 Відповісти
Чорт хрипатий,так іди на війну,а не ****** в студії....ми тебе бистро успокоїм.
показати весь коментар
15.04.2022 14:15 Відповісти
Дайте сиплому .андону парабелум і в окоп, за пАбедойлюбойценой.
показати весь коментар
15.04.2022 14:31 Відповісти

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
показати весь коментар
15.04.2022 14:32 Відповісти
Невменяемые москали вовсю воюют против Украины почти два месяца. Какой им нужен ещё казус белли?
показати весь коментар
15.04.2022 14:42 Відповісти
для всеобщей мобилизаций, типа "вставай, страна огромная..."
показати весь коментар
15.04.2022 22:06 Відповісти
Цей хрипатий пердун - кінорежиссер Бортко, і до сих пір він чомусь має звання народного артиста України.
показати весь коментар
15.04.2022 14:46 Відповісти
Напугала ежа голой сракой. Как будто де-факто сейчас не война идет как ты ее не называй.
показати весь коментар
15.04.2022 15:04 Відповісти
А че они, обиделись что-ли? Ну подустал кораблик за 40 лет, прилёг передохнуть на дне. А ракетами просто пиццу морячкам доставили.
показати весь коментар
15.04.2022 15:06 Відповісти
********* ИДИ ***** СЛЕДОМ ЗА ..МАСКВОЙ.. ТВАРЬ БЕЗРОГАЯ
показати весь коментар
15.04.2022 15:41 Відповісти
твать рогатая
показати весь коментар
15.04.2022 16:34 Відповісти
Полная деградация .этот москвочлен сразу и не узнать
показати весь коментар
15.04.2022 15:51 Відповісти
у ********** палае срака --- ..масква.. ушла ***** на дно . гаварят шторм патапил гордость флота чф --- вайну надо абъявить --- ***** в бешенстве . лукашенко в курятнике карты секретные петухам паказывает пра нападение УКРАИНЫ
показати весь коментар
15.04.2022 17:14 Відповісти
Нічого не розумію,рашистам можно нас бомбить,знищувати людей,гвальтувати---УКРАЇНА ПОВИНА МОВЧКИ НА ВСЕ ЦЕ ДИВИТИСЬ? Повністю больні на голову,це повний маразм і дибелізм,я просто в шоці!!!
показати весь коментар
15.04.2022 17:31 Відповісти
бортко своими воплями расстроил "собеседователей", не хотят "либо мы, либо они", получивши ******** понимают, что эта формула РЕАЛЬНА! А не только как они рассчитывали - только мы украинцы в этой войне отгребем. Суки понимают, что оказываться, " у палки ДВА КОНЦА"!
показати весь коментар
15.04.2022 17:32 Відповісти
Много внимания уделяем скабеевой
Пусть. Сотрясает воздух -- без внимания к себе она выдохнется через месяц
показати весь коментар
15.04.2022 18:02 Відповісти
Пєрдун старий роздухарився, аж захрип.
показати весь коментар
15.04.2022 18:03 Відповісти
********* настоящая пропагандонка-мразь!!!
показати весь коментар
15.04.2022 18:12 Відповісти
Повод для войны? А 2 месяца ничего не было? А шо, крейсер конфетки украинцам разбрасывал?
показати весь коментар
15.04.2022 18:29 Відповісти
А где были тот старый пердун Бортко и Скабеева, когда их орки уничтожили наш воздушный крейсер - "Мрію" ?
показати весь коментар
15.04.2022 18:58 Відповісти
что? а че крейсер там делал?
рыбу ловил что ли?))

а это вроде режжисер фильма тарас бульба?
(хотя рашенские фильмы часто с "интонацией" своей особой)
ну ну, "проявил себя"
показати весь коментар
15.04.2022 19:00 Відповісти
какая мерзкая визгливая кацапская проблядь!
показати весь коментар
15.04.2022 19:44 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 20:21 Відповісти
У **@N@рії без змін, перманентна анігіляція мізерних залишків здорового глузду... Оруел нервово курить у сторонці і думає: "а шо - так було можна???!!"🙄 Навіть найбільш розвиненої уяви не вистачить - аби осягнути усю глибину рашистського маразму🤔
показати весь коментар
15.04.2022 21:14 Відповісти
Завили ******** за свiй крейсер.
А що буде коли не стане сраного *******????
показати весь коментар
15.04.2022 21:59 Відповісти
Ого, як дєда вазбуділса! Замалим не знісся.
В його віці таке може мати вкрай сумні наслідки. Ну, якийсь інфаркт, інсульт, розрив прямої кишки...
показати весь коментар
16.04.2022 03:21 Відповісти
Це ж треба, москальські падли, з 14-го року війна, скільки горя Україні зробили, і воно, мерзота гнила, щось там про отвєтку пищіть! Те корито під воду пішло с такою назвою, не просто так, це знамення, пророцтво!
показати весь коментар
16.04.2022 05:43 Відповісти
Як казав мій бригадир у подібних випадках, － "Злякав бабу добрим х@@м！"😀😂😀😂😂
показати весь коментар
16.04.2022 07:33 Відповісти
Это, каких таких размеров необходимо было кинуть окурок, чтобы потопить гордость русского флота крейсер «Москва».
показати весь коментар
16.04.2022 09:46 Відповісти
Это настоящая информационная террористка - мразь ************!! Повесить!!!
показати весь коментар
16.04.2022 10:03 Відповісти
это бортко? нет - абортко... как при заказе песни - передайте пожалуйста песню про аборт...- искали, но на нашли... а есть какие-то слова?... - есть... и бьется о борт корабля... так что крейцер мацква был не только дважды дефлорирован, но и единажды абортирован... так что, абортко, поздравляю... пень ты безмозглый и режиссёр вообще никудышний...
показати весь коментар
16.04.2022 10:59 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 