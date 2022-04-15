"Это - настоящий Сasus belli! Крейсер "Москва" - это абсолютний повод для войны!", - кремлівські пропагандисти на шоу Скабєєвої. ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти називають знищення українськими військовими крейсера "Москва" "настоящим Сasus belli" і пропонують проголосити завершення "спецоперації" і оголосити Україні війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в студії пропагандистського шоу новину про знищення "Москви" назвали "максимально тревожной" і наполягають на версії про пожежу та детонацію боєприпасів.
Топ коментарі
+109 Перехватчик
показати весь коментар15.04.2022 09:53
+84 Александр Чуднивец #474549
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+73 Владимир Киндрат
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А потопление флагмана = это жопа.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
Пусть. Сотрясает воздух -- без внимания к себе она выдохнется через месяц
рыбу ловил что ли?))
а это вроде режжисер фильма тарас бульба?
(хотя рашенские фильмы часто с "интонацией" своей особой)
ну ну, "проявил себя"
А що буде коли не стане сраного *******????
В його віці таке може мати вкрай сумні наслідки. Ну, якийсь інфаркт, інсульт, розрив прямої кишки...