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Окупанти частково блокують Харків та обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, - Наєв. ВIДЕО

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв тримає на постійному контролі ситуацію у північно-східній та південно-східній операційних зонах, де противник не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, корабельні угруповання та авіація противника щодня завдають систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

- Зокрема, ворог продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерійських систем різних калібрів та реактивних систем залпового вогню. Проводить перегрупування та нарощування чисельності своїх підрозділів, а також поповнення боєзапасу, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Але як наголосив командувач, підрозділи сил оборони продовжують укріплювати оборону та героїчно виконують поставлені завдання щодо захисту держави.

Крім того не залишається байдужим й цивільне населення. Зокрема, харків’яни разом із комунальними службами міста роблять все можливе для того, щоб підтримувати життєдіяльність Харкова. Прибирають місто від завалів і сміття після бомбардувань.

- Ворог не пройде там, де один за всіх – і всі за одного. Вся сила у нашій єдності! Україна – велика і розмаїта держава. Це нормально, що кожному регіону притаманні свої особливості. Але коли у наші двері стукає біда, ми відкладаємо вбік всі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну. Так було, є і буде,– наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв. ФОТО

Автор: 

обстріл (28687) Харків (5634) Наєв Сергій (354)


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15.04.2022 10:50 Відповісти
Украине нужно столько РСЗО, чтобы выжигать оккупанта и не давать им подходить на расстояние обстрелов городов. Нужно выжигать их дальше и продвигаться броней и беспилотниками, а потом дальше выжигать и так продвигаться до границ с Россией!
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15.04.2022 10:57 Відповісти
Нет, не только. РСЗО против артиллерии и скопления наземной пердушни. ПВО тоже нужно против ракет, и дальнобойная артиллерия на 300+ км, чтоб присылать подарки на аэродромы русни.
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15.04.2022 11:03 Відповісти
Артиллерия на 300 км не бьет, самая лучшая в мире максимум на 60. Это ракеты нужны.
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15.04.2022 11:40 Відповісти
Головна загроза для країни, це щури, особливо ті, що на ключових постах. расея це ворог з яким розправляється ЗСУ і не тільки успішно, а ось внутрішні, заслані щури, яких ми не обирали, ось це ТАК, - загроза.
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15.04.2022 11:16 Відповісти
Фашисты рассчитывали на подлетное время ракеты в 20-30 минут,а тут сюрприз
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15.04.2022 12:23 Відповісти
Пора делать санитарный кордон до Орловской области.
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15.04.2022 12:26 Відповісти
 
 