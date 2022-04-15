Знищена в боях поблизу Чернігова російська самохідна гаубиця 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника
В мережі з'явилося відео, на якому зафіксовані залишки російської самохідної гаубиці 2С3 "Акація".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це одна з артсистем російських окупантів, що обстрілювала Чернігів.
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Urs
показати весь коментар15.04.2022 11:12 Відповісти Мені подобається 5
MausMike
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belge
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Mykhailo Stepanov
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