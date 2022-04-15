Знищена в боях поблизу Чернігова російська самохідна гаубиця 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника

В мережі з'явилося відео, на якому зафіксовані залишки російської самохідної гаубиці 2С3 "Акація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це одна з артсистем російських окупантів, що обстрілювала Чернігів.

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