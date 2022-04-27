Сценарій "Евакуаційні перевезення громадян" та фейкові SMS про єПідтримку: у кіберполіції та Нацбанку розповіли про нові види шахрайства у воєнний час. ВIДЕО

В кіберполіції та Нацбанку розповіли про найпоширеніші шахрайські схеми, які з'явилися в Україні за час війни.

Про це розповіли в інтерв’ю Цензор.НЕТ представник Кіберполіції Іван Тимошенко, керівник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств, та представниця Національного банку Леся Войтицька, начальник управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ.

За їх словами, найчастіше аферисти користуються скрутним становищем своїх жертв: трапляються випадки, коли шахраї телефонують та вимагають гроші за інформацію про місцезнаходження рідних, яких розшукують. Також у текстах шахраїв можуть зустрічатися багато русизмів, неправильно вжиті форми слів та інші помилки.

Часто шахраї можуть пропонувати перевезення з гарячих точок у безпечні місця. Вони просять попередню оплату на картку, але взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають. Фахівці радять купувати квитки лише на офіційних онлайн-ресурсах, а у разі перевезень приватними авто наполягати на оплаті готівкою чи на картку в момент відправлення, і в жодному разі не переказувати кошти авансом.

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Крім того, шахраї можуть розсилати SMS-повідомлення про грошову допомогу із текстом "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання. Фахівці наголошують, не варто переходити за посиланням! Вони також радять очікувати сповіщення про нарахування грошової допомоги у застосунку того банку, клієнтом якого ви є, а самі сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Є випадки, коли шахраї зламують сторінки в соціальних мережах, наприклад, у Facebook. Аферисти роблять публікацію на сторінці її власника та від його імені просять фінансової допомоги на покупку амуніції у зв’язку з відбуттям на фронт. У таких випадках, фахівці радять поспілкуватися з другом, який просить про допомогу, та запитати в нього те, що можете знати тільки він і ви.

Також жахраї роблять фейкові оголошення про збір грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим". Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів. У таких випадках фахівці радять не переходити за посиланням, а знайти необхідний сайт у пошуковій системі і лише тоді переходити на вебресурс.

"Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела. НБУ відкрив спеціальні рахунки для збору коштів. Переказати кошти на армію можна за посиланням. Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна за посиланням. Роблячи пожертви іншим доброчинним організаціям, перевірте їхню надійність і справжність сайту. У мережі помічено сайти-клони відомих огранізацій, зокрема "Повернись живим". Для пожертв використовуйте посилання https://www.comebackalive.in.ua", - закликали експерти.

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Є випадки, коли шахраї розміщують в Інтернеті оголошення щодо продажів бронежилетів та інших товарів для військових. Отримавши попередню оплату, аферисти зникають. Також є випадки, коли серед продавців є шахраї, які продають браковані бронежилети, що не захищають бійців від куль. Фахівці радять користуватися для придбання товарів для наших військових послугами перевірених продавців.

Про випадки ймовірного шахрайства повідомляйте Кіберполіцію за адресою [email protected]

Більше про поради з кібербезпеки у воєнний час читайте на сайті НБУ "Фінансова оборона України" за посиланням.