"Зволікання коштує життя найкращих солдат", - рідні оборонців Маріуполя закликають деблокувати місто. ВIДЕО

Рідні та близькі оборонців Маріуполя у спеціальному відеозверненні закликали до деблокади Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковане в соціальних мережах.

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