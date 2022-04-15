"Зволікання коштує життя найкращих солдат", - рідні оборонців Маріуполя закликають деблокувати місто. ВIДЕО
Рідні та близькі оборонців Маріуполя у спеціальному відеозверненні закликали до деблокади Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковане в соціальних мережах.
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+15 Мобильный крематорий
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+11 MishaCom
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Бедный Мариуполь. В глубоком тылу врага, припавший на колено, но не покоренный продолжает сражаться.
И кем вы его считаете - человеком, способным похоронить десятки тысяч человек ради сомнительного пиара? Я понимаю, что многие не любят Зеленского как политика, но вы уже перегибаете палку.
просто у любові до Петра вони УПОРОТІ.
Всего лишь ценой 10 км дорог могли защитить всё побережье Украины "Нептунами".. но кловану важнее был пиар на "великому деребане" и подготовка к шашлыкам
Джавелінами та стінгерами в голім степу багато на навоюєш.
"Уничтожение «националистических батальонов» - главная задача «спецоперации» в Украине, - заявил говорящий рот Путина Песков🤡"
Захват мариуполя и уничтожение Азова - и можно парад 9 мая проводить.. и клована даже пригласят.
Такие данные привел глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Вдумайтесь: это почти в 8 раз (!) больше жертв, чем после атаки на США 11 сентября 2001 года, когда погибли 2 983 человека
О ПЕРЕГОВОРАХ С БЕН ЛАДЕНОМ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ
ВОТ И НА ***** НАДО ОБЪЯВИТЬ ОХОТУ И НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ‼️‼️
Що навіть якщо "Азов" здасться , ХУ..ло припинить операцію на Донбасі.
2. дехто ще досі не второпав ,що у випадку перемир"я "на умовах Кремля" -Україна рано чи пізно отримає наступний етап війни.
тоді "котли" були у результаті наступальних дій,
зараз це не котел ,а ОТОЧЕННЯ.
чи то вже в планах - погодитись на ту лінію розмежування, що вже утворилась, то якого біса? невже не ясно було, що не тільки Київ цікавить пуйла, а найбільше Південь та чорноморське узбережжя і шлях до Придністров'я?
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?
Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?
Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.
Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)
Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)