Концерт на руїнах: Вакарчук заспівав у розбомбленому окупантами харківському дворику. ВIДЕО
Український співак Святослав Вакарчук заспівав в одному із розбомблених харківських двориках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент концерту серед руїн опублікований в соцмережах.
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