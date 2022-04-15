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Концерт на руїнах: Вакарчук заспівав у розбомбленому окупантами харківському дворику. ВIДЕО

Український співак Святослав Вакарчук заспівав в одному із розбомблених харківських двориках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент концерту серед руїн опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакарчук - опозиційним журналістам РФ: Ви мовчали тоді, коли потрібно було діяти. ВIДЕО

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) концерт (234) Харків (5635)


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Топ коментарі
+9
Молодець. Кожен повинен займатись своею справою. Якщо ти Артист то виступай, а не лізь у політику.
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15.04.2022 13:52
+4
Це ви про кого?
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15.04.2022 13:58
+3
Цей Славік на Сашко Білого казав що він негідник. Ця чебурашка має іти услід кацапському човну, реально вже заї@ав, шльондра пінчуковська
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15.04.2022 14:01
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Молодець. Кожен повинен займатись своею справою. Якщо ти Артист то виступай, а не лізь у політику.
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15.04.2022 13:52 Відповісти
Це ви про кого?
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15.04.2022 13:58 Відповісти
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15.04.2022 14:01 Відповісти
Про зельонського
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15.04.2022 14:12 Відповісти
Сява - меркантильное говно, а не артист.
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15.04.2022 15:18 Відповісти
Ця тварина вважає, що вона має право?????? Давати концерти, десь себе заявляти? Ну це, ..."удушил бы гниду, но не кажет виду..."
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15.04.2022 13:55 Відповісти
допомогти грошима чи будинок біженцям віддати-ні! цього ж ніяк в ютюбі залайкать-не цікаво
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15.04.2022 14:08 Відповісти
Цей Славік на Сашко Білого казав що він негідник. Ця чебурашка має іти услід кацапському човну, реально вже заї@ав, шльондра пінчуковська
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15.04.2022 14:01 Відповісти
стасю, язик в тебе дурний а черепок - пустий
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15.04.2022 14:46 Відповісти
Это проход через Дворец Труда с ул. Сумской на паралелльную улицу. В Дворец Труда еще в первые дни войны прилетела ракета, В центре сейчас немноголюдно, как вы догадываетесь.
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15.04.2022 14:14 Відповісти
Кому воно там співає?
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15.04.2022 14:47 Відповісти
А это всё поёт... едь пой в Европу Слава, собирай бабки и волонтерам скидывай...
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15.04.2022 14:51 Відповісти
Ага, счас оно разбежиться бабки волонтёрам отдавать. Только разбег возьмет. От Кия, Шека и Хорива с Лыбедью.
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15.04.2022 15:17 Відповісти
Сява, я думал, что ты, гида меркантильная в теробороне, а ты, чмо, катаешься по стране и имитируешь патриотизм, сволочь обисравшаяся без бою.
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15.04.2022 15:16 Відповісти
Який ти розумний, мабудь, катсап? А нічого, що Слава військовозобов"язанний? А якщо він і поїде, то така сволота як ти його і за це га*ном обмаже.
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15.04.2022 17:22 Відповісти
Я когда эту песню первые разы слышал по радио, думал причём тут Оби-Ван Кеноби из "Звёздных войн".
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15.04.2022 16:36 Відповісти
 
 